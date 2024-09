Skrur vi tiden tilbake til mars i år var KFUM tippet en plassering nederst i Eliteserien i landets største aviser. TV2s eksperter mente at «Alt annet enn et direkte nedrykk for KFUM vil være en kjempeoverraskelse, og ikke minst en ganske ekstrem prestasjon».

Laget hadde akkurat rykket opp til landets øverste nivå på herresiden i fotball.

Hos Nettavisen var det heller ikke håp å spore for klubben med kristne røtter. Også der var «Kåffa» tippet nederst på tabellen.

Men med syv kamper igjen av sesongen er status en helt annen. KFUM ligger foreløpig på syvende plass av 16 lag. Fotballkommentator i TV2 og prest Endre Olav Osnes har latt seg imponere av det nyopprykkede laget.

– Det har imponert meg hvor stabile de har vært fra starten av sesongen og frem til nå. Ofte ser man nyopprykkede lag åpne med masse entusiasme, før man blir innhentet av hverdagen. Kåffa har holdt trykket og kvaliteten oppe hele tiden, sier Osnes.

SMIL: KFUM sine spillere kunne trekke på smilebåndet etter å ha slått Molde på bortebane i sommer. (Marius Simensen/NTB)

Gode mot de store

Mandag kveld endte kampen mellom KFUM og Molde 1-1. Overraskende, ville nok mange sagt før sesongen. I slutten av juli vant KFUM borte mot storlaget fra Møre og Romsdal.

Norges beste fotballag Bodø/Glimt har heller ikke vunnet mot Oslo-laget i år. To uavgjorte kamper er status etter deres kamper.

Trondheims storhet Rosenborg har tapt begge sine kamper mot laget med supportergruppen «Profetene».

Hvordan er det mulig? Fagmannen Osnes peker på mentalitet.

PRESTEN: Endre Olav Osnes har latt seg imponere av det laget fra Ekeberg har fått til denne sesongen. At det blir cupfinale på laget har han derimot ikke tro på. Men Kåffa har motbevist ekspertenes spådommer før. (Guro Asdøl Midtmageli)

– De elsker press og har ofte hevet seg i tøffe bortekamper mot de beste lagene. Samtidig har enkeltspillere fått ut potensialet sitt og tatt nivået, mener han.

Store masser i Bergen

18. september spilte KFUM mot Bergens stolthet, Brann. Selv om akkurat den kampen endte med tap, var det både et lag og en supportergjeng som ikke ga seg uten kamp. For i tillegg til de tilreisende «Profetene» hadde menigheten St. Jakob i Bergen, som er en del av KFUK-KFUM, mobilisert for å forsøke å fylle bortetribunen med syngende supportere.

HEIAGJENG: Den lokale supportergjengen gikk fra St. Jakob kirke i sentrum av Bergen til Brann stadion. (David Mjelde)

Håkon Grimstad Thormodsæter, som er leder i Student-Krik Bergen og hører til i St. Jakob, forteller til Vårt Land at de synes det er utrolig kult at fotballag med tydelige verdier, rotfestet i kristen tro, har spilt seg opp til Eliteserien. Da han og et par andre oppdaget at kampen mellom Brann og Kåffa skulle finne sted rundt semesterstart, øynet de muligheten for en stormønstring på bortefeltet i Brann stadion.

– Vi vet at det er stor KFUK-KFUM-aktivitet i byen og tenkte det hadde vært kult å også engasjere de kristne studentene i byen generelt for å trøkke til litt.

Han er i likhet med Osnes imponert over det klubben har utrettet så langt i sesongen. Han mener poenghentingen mot storlagene viser at Kåffa er et lag som kan sparke fra seg.

KÅFFA-FAN: Håkon Grimstad Thormodsæter syntes det var smått surrealistisk å se et Kåffa-lag på høyde med Brann, som nesten kvalifiserte seg til europaspill. (Tormod Øvstebø)

– Det er vanvittig gøy å se at en faktisk kan kombinere verdibasert klubbdrift med gode sportslige prestasjoner.

Thormodsæter håper først og fremst at klubben klarer å holde seg i Eliteserien.

– Selv om vi ligger på en råsterk syvendeplass, ser vi at det ikke er langt ned til kvalik og nedrykk i en enormt tett serie i år. Det er flere som ønsker Kåffa-fotball også i 2025, så vi er nok mange som ber litt ekstra for det!

Cupfinale i det fjerne?

Om under to uker skal Kåffa spille kvartfinale i Norgesmesterskapet mot bærumsklubben Stabæk. Samtidig gjenstår det flere kamper og plassen på øverste nivå er enda ikke sikret.

Osnes er klar på at han tror Kåffa beholder plassen i Eliteserien, men heller kaldt blod i årene til de fra Ekeberg som drømmer om cupfinale på Ullevaal Stadion.

– De holder plassen. Men cupfinale blir for mye å drømme om for gjengen på Ekeberg, sier Osnes.