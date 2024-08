Jesus Christ Superstar har vært en stor publikumssuksess siden musikalen ble satt opp for første gang på begynnelsen av 1970-tallet. Bare i Norge er den satt opp en rekke ganger, med fredagens premiere på Folketeateret som den foreløpig nyeste. I denne er det Aksel Hennie som spiller rollen som en menneskelig Jesus.

– I musikalen rendyrkes Jesus som den usikre og famlende, sier teolog Notto Thelle.

Han befant seg i Japan da Jesus Christ Superstar kom på 1970-tallet, og merket den store interessen for musikalen også der.

– Det er jo ikke en bibelsk Jesus, men en «superstar» som samtidig tviler på seg selv. Gjennom musikalen vil noen gjenkjenne og kanskje gjenoppleve det moderne menneskets kamp. Noen vil nok like denne Jesus-en bedre enn den bibelske, sier Thelle, som er professor emeritus ved Teologisk fakultet i Oslo.

Kjærlighet og død

Da filmversjonen av musikalen kom i 1973, med skuespilleren Ted Neely som Jesus, viste filmregissør Norman Jewison filmen for pave Paul VI. Paven mente at filmen var svært vakker og at den kunne skape interesse for Jesus. Samtidig fantes det en rekke kristne fra ulike konfesjoner som kritiserte filmen for å tegne et falskt bilde av Jesus.

– Det var jo en annen Jesus enn den man kjente. I konservative kretser var det rasende utfall og særlig i USA var det demonstrasjoner mot det man oppfattet som blasfemi. Det var ganske heftige protester, sier Thelle.

Blant det mange kristne reagerte på, var antydningen om et kjærlighetsforhold mellom Jesus og Maria Magdalena, som i filmen synger den kjente sangen «I Don’t Know How To Love Him». Like store kontroverser skapte det at musikalen lot fortellingen slutte med korsfestelsen – oppstandelsen ble dermed ikke inkludert.

– Hvis man tror at Jesus er oppstått, forteller musikalen en amputert historie. Siden det står igjen et tomt kors der, er det åpent for tolkning, men fortellingen slutter med korset. Selv om kristne er mye mer herdet i dag, vil det nok være noen steder der man fortsatt reagerer, tror Thelle.

Strid om Jesu guddomelighet

Teologkollega Merete Thomassen, også ved Teologisk Fakultet, mener at Jesus Christ Superstar føyer seg inn i en tendens der man i Jesus-forskningen har vært opptatt av Jesu menneskelighet.

– Musikalen har vært med på å forme bildet av Jesus hos mange. Jeg tror den har vært med på å bidra til sekulariseringen i samfunnet. Musikalen bestrider Jesu guddommelighet, sier Thomassen, som nevner parallellen til Göran Tunströms bok Ørkenbrevet, der Jesus banker på døren til det guddommelige og noen ganger får svar, noen ganger bare hører ekkoet av sin egen banking.

– Forholdet mellom Jesus som Gud og menneske har vært et stridsspørsmål siden kristendommens begynnelse.

Thomassen peker på at bildet av Jesus som en opprører passet godt inn i hippiebevegelsen på 1970-tallet, med «Make love not war» som et av de viktigste slagordene.

– Det ligger en appell i det at det er en alternativ framstilling av Jesus. Musikalen kan gi oss veldig god underholdning, og samtidig bevisstgjøre vårt eget syn på Jesus. Selv synes jeg filmen fra 1973 er drivende god, men jeg vet jo at det er ikke den Jesus jeg tror på, sier Thomassen.

– God start for samtale

Biskop emeritus i Bjørgvin, Halvor Nordhaug, husker den voldsomme «fuzzen» det var rundt Jesus Christ Superstar på 1970-tallet, da mange kristne mente at bildet av Jesus ble helt galt.

– Jeg husker at jeg på den ene siden var veldig begeistret for den fantastiske musikken – uten noe som helst forbehold. Men jeg var kritisk til at musikalen sluttet med Jesu død, sier Nordhaug.

Samtidig trekker han frem sin far, Ole Nordhaug, som senere ble biskop, og hans mer positive innstilling til musikalen. Farens innstilling den gangen er med tiden blitt Halvor Nordhaugs egen, nemleg at «ryktet om Jesus holdes levende» gjennom Jesus Christ Superstar.

– Det er jo en Jesus som engasjerer, og en veldig god start for en samtale, sier Nordhaug, som er særlig begeistret for og anbefaler folk å se versjonen med den amerikanske artisten John Legend i rollen som Jesus.

– Her blir oppstandelsen tydelig antydet ved at korset løftes opp og erstattes av et stort lys. Døden får ikke siste ord.

Nordhaug mener at musikalen kan inspirere kristne til å finne nye musikalske og verbale uttrykk for å formidle Bibelens fortellinger om Jesus.

­­­– Den er også velegnet til bruk blant annet i konfirmasjonsundervisning. Det finnes så mye å diskutere der.

– I hvilken grad har musikalen påvirket folks oppfatning av Jesus?

– Jeg tror den har påvirket folks oppfatning. Folk som har et fjernt forhold til kristen tro, kan lett oppfatte Jesus som en altfor opphøyd og blek person, med for lite kjøtt og blod – et menneske som ikke er noe ordentlig menneske. Så kommer en Jesus som er helt annerledes enn dette abstrakte og idealistiske bildet. For mange av dem rykket nok Jesus litt nærmere, sier Nordhaug.

Kan alle tekstene utenat

En av dem som fikk et sterkt møte med Jesus gjennom den kjente musikalen, er tidligere kirkerådsleder Kristin Gunleiksrud Raaum, generalsekretær i Norske kirkeakademier.

– Jeg kan alle tekstene utenat, og det har jeg kunnet siden jeg var 13 år, sier hun.

Raaum omtaler rockeoperaen som en «åpenbaring». Særlig opplevde hun at filmens Ted Neely – som hun kalte for Ted Nydelig – var svært troverdig både med sitt sinne og sin fortvilelse.

– Det er klart at det er noen grep der som teologisk sett ikke helt holder. Men i sum er Jesus Christ Superstar en fortelling der påskehistorien fremstår med stor kraft, sier Raaum, som gleder seg til å se den nye forestillingen på Folketeatret.

– Jeg syns det er flott at den settes opp. Det er et tegn i tiden. Det er økt interesse for Jesus og økt interesse for Bibelen. Jeg håper det blir masse oppmerksomhet rundt oppsetningen.

Ser ikke behov for å avgrense seg

Selv skjønte hun aldri den kristne kritikken mot musikalen, siden hun opplever at oppstandelsen er med på subtilt vis gjennom soloppgangen og det tomme korset i slutten av filmen.

– Jeg ser ikke noe behov for å avgrense seg mot den Jesus som Jesus Christ Superstar formidler. Det er en tolkning, selvfølgelig. Men det er en tolkning som gir mye, mener hun og røper samtidig at hun blir rørt av musikalen.

Den tidligere kirkerådslederen hører Jesus Christ Superstar som del av et fast ritual hver påske, i tillegg til Händels Messias og Matteuspasjonen av Bach.

– I en tid der kunnskapen om Jesus er svakere enn tidligere, tror jeg musikalen i ganske stor grad har fått lov til å forme folks Jesus-bilde, sier hun.

– Hva er det viktigste vi kan lære om Jesus fra Jesus Christ Superstar?

– Selve historien om Jesus. Historien om påsken. Det er en kunstnerisk fremstilling av Jesu lidelseshistorie. Fremstillingen av Jesus, også i spørsmålet om han er bare et menneske eller om han også er Gud, er såpass tvetydig at man kan ha ulike tolkninger av den, som med all stor kunst, sier Raaum.

Hun oppfordrer alle til å gå og se musikalen, spille musikken, se filmen.

– Alt som kan fortelle oss om Jesus og påsken og påskeevangeliet, trenger vi nå. Det er strålende at interessen er økende.

Jesus Christ Superstar

Amerikansk rockeopera og musikal skapt av Andrew Lloyd Webber og Tim Rice

Er kommet i en rekke versjoner siden det opprinnelige albumet i 1970

Musikalfilmen Jesus Christ Superstar, regissert av Norman Jewison, og med Ted Neely i rollen som Jesus, kom i 1973

regissert av Norman Jewison, og med Ted Neely i rollen som Jesus, kom i 1973 En ny oppsetning av rockeoperaen er for tiden aktuell på Folketeatret, med premiere fredag 30. august

Aksel Hennie har rollen som Jesus. Jeppe Beck Laursen spiller Judas, Jonas Oftebro er Peter, Bjarte Tjøstheim har rollen som Kong Herodes, Espen Lind er Pontius Pilatus og Ingrid Håvik fra Highasakite spiller Maria Magdalena

