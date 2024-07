Filosof om fremtiden: – Jeg har ingen tro på ungdommen

UBEHAG I KULTUREN: Filosof Einar Duenger Bøhn skapte debatt da han mente at foreldre i dag driver med ansvarsfraskrivelse. I et intervju med Vårt land hevder han at dette er et symptom på en større kulturdiagnose hvor de unge er en del av problemet – ikke løsningen.