Svømmingen i årets OL skal uvanlig nok ikke foregå i et basseng, men i elven Seinen.

Mange har vært skeptiske til om vannet der er helsefarlig å få inn i kroppen.

Andre er vel så skeptiske til om de som stuper uti allerede har helsefarlige substanser i kroppene sine.

The New York Times og den tyske kringkasteren ARD avslørte i april i år at 23 kinesiske svømmere i forkant av forrige OL hadde testet positivt på samme forbudte stoff (Trimetazidine). Det kinesiske antidopingbyrået hadde imidlertid klart å overtale verdens antidopingbyrå til å ikke utestenge dem, og prøvene ble holdt hemmelige.

Forklaring: Alle svømmerne skulle ha fått i seg denne hjertemedisinen gjennom matforgiftning.

---

OL Paris

26. juli til 11. august

16 millarder kroner er brukt til å rense elven Seinen slik at den kan brukes til svømming og triatlon

Elven har vært forbudt å svømme i helt fra 1923 og fram til i år

---

Dolkestøt

I tiden etter avsløringen har det brygget opp til et storpolitisk sjøslag mellom USA og Kina i forkant av OL i Paris. 11 av kineserne på hjertemedisin er nemlig tatt ut til årets sommerleker.

Lederen av USAs antidopingbyrå, den profilerte Travis Tygart, sier det slik til nettsiden playthegame:

– Dette er et dolkestøt mot de rene utøverne. Og det verste er at de sviktes av organet som skulle beskytte dem, verdens antidopingbyrå (WADA). De har opptrådt med en blanding av tilsløring, bøllete adferd og barnslig indignasjon.

Wada-president Witold Banka har svart med å si at Tygarts uttalelser er hykleri, at USA politiserer kampen mot doping og at det skapes et «oss mot dem»-klima.

Banka måtte i juni vitne i den amerikanske kongressen for å svare på hvorfor WADA feide de 23 dopingprøvene under teppet for tre år siden.

Farlig bivirkning

De 23 kinesiske svømmerne testet positivt på Trimetazidine, som i enkelte land er godkjent som hjertemedisin. Stoffet øker hjertets toleranse for belastning, og dette er grunnen til at det har havnet på dopinglisten.

Listen over mulige bivirkninger er lang, og blant de farligste langtidsvirkningene listes Parkinsons sykdom.

De 23 kineserne fikk alle delta i forrige OL (i Tokyo), selv om de hadde testet positivt sju måneder tidligere. Flere av dem havnet på seierspallen og har status som Kinas største sportsstjerner.

Av de 11 som skal i ilden i Paris, er dette to av de største og mest kontroversielle navnene:

• Qin Haiyang – verdensmester og verdensrekordholder.

• Zhan Yufei – olympisk mester på 200 meter butterfly i Tokyo.

China Asian Games Swimming Zhan Yufei kalles butterflydronningen i Kina. Hun skal forsvare olympisk gull i Paris, selv om hun er en av dem som testet postivt på forbudt hjertemedisin. (Vincent Thian/AP)

Drapstrusler

Norske Anders Solheim er lederen av sammenslutningen av de nasjonale antidopingkomiteene. Solheim maner nå alle parter til å snakke sammen på en konstruktiv og diplomatisk måte, uten å legge bånd på hva de egentlig mener.

Lederen for Usada, Travis Tygart, har imidlertid ikke tenkt å svikte de rene utøverne, som han sier det. Tygart har stått i mange stormer tidligere. Han mottok en rekke drapstrusler på hjemmebane da han avslørte USAs egen sykkelhelt, Lance Armstrong.

Hvis WADA fortsetter å dekke over doping og nekter å utlevere det fulle materialet om de kinesiske svømmerne, vil Usada be den amerikanske kongressen om holde tilbake sin finansiering av det internasjonale antidopingarbeidet — Travis Tygart, lederen for Usada

– Hvis WADA fortsetter å dekke over doping og nekter å utlevere det fulle materialet om de kinesiske svømmerne, vil Usada be den amerikanske kongressen om holde tilbake sin finansiering av det internasjonale antidopingarbeidet, sier Tygart.

Halvparten av Wadas budsjett betales av de nasjonale antidopingkomiteene og den andre halvparten av Den internasjonale olympiske komité (IOK). Tygart er en av dem som mener det er uheldig at IOK har en tung hånd på rattet i Wadas beslutninger. Dermed er kontrollorganet halvveis kontrollert av de som skal kikkes i kortene.