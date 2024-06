Tidligere Vårt Land-redaktør blir bokansvarlig i Morgenbladet

I mai ble det klart at Bernhard Ellefsen tar over som kulturredaktør i Morgenbladet etter at Ane Farsethås går over i en ny stilling i avisa. Onsdag skriver Morgenbladet at Arne Borge blir ny bokansvarlig etter Ellefsen.

– Morgenbladet har vært min foretrukne avis siden jeg ble veslevoksen. Det er en stor ære å nå bli med på å utforme den, sier Arne Borge i en pressemelding.

Arne Borge er kjent blant våre lesere som tidligere kulturredaktør i Vårt Land. Denne stillingen hadde han fra 2019 til 2022. Før det hadde han jobbet to år i avisen.

Borge forlot stillingen som kulturredaktør på nyåret i 2022 til fordel for en redaktørstilling i Gyldendal forlag.

– Jeg hadde ikke noe ønske om å forlate Vårt Land, men disse stillingene dukker så sjeldent opp, at jeg landet på jeg ville gi det et forsøk, sa Borge til M24 den gang.

Nå skal han tilbake til pressen og selskapet Mentor Medier, som eier både Morgenbladet og Vårt Land.

– Det gjør vondt å forlate forfattere og kolleger i Gyldendal, men jeg måtte gripe sjansen til å jobbe med litteraturdekningen til landets klart beste litteraturavis, sier Borge i pressemeldingen.

Debatt om anmelderi

Avtroppende og påtroppende bokansvarlig har tidligere vært i debatt om bokanmelderi. I Klassekampen før jul oppfordret Arne Borge avisene om å være raskere ute med anmeldelser av ferske bøker.

– Det er et litt merkelig utspill fra en forlegger, mente Bernhard Ellefsen i en oppfølgingssak i Klassekampen.

I onsdagens pressemelding skryter Ellefsen av Borges journalistiske forståelse og kunnskaper om litteratur.

– Vi kunne ikke tenke oss en bedre person til å fylle denne sentrale rollen i Morgenbladets kulturredaksjon, sier påtroppende kulturredaktør Ellefsen.