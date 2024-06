Magne Lerø: NRK bør ikke avpublisere Team Ingebrigtsen

Torsdag skrev Vårt Land at NRK vurderer å avpublisere «Team Ingebrigtsen». Dokumentaren er kommet i lytt lys etter at far og trener Gjert Ingebrigtsen i vår ble tiltalt for vold i nære relasjoner.

– Det er ingen tvil om at serien er belastende og at den heller ikke gir et riktig bilde av familiesituasjonen, uttalte Mette Yvonne Larsen, bistandsadvokat for fem av de sju Ingebrigtsen-barna, til Vårt Land.

Redaktør i Medier og Ledelse, Magne Lerø, er ikke enig i at avpublisering er en god løsning. I kommentar i Dagens perspektiv argumenterer han for at medienes terskel for å fjerne allerede publisert innhold bør være svært høy.

– Jeg synes ikke det at noen reagerer i ettertid godt nok kriterium. Det er noe annet om det dreier seg om faktiske feil, sier han til Vårt Land.

– I et annet lys

Lerø sier han har forstår at serien oppleves belastende for Ingebrigtsen-barna, men at det i seg selv ikke er god nok grunn til å fjerne serien.

– Flertallet i familien har også valgt å ta oppgjøret med Gjert Ingebrigtsen i full offentlighet, legger han til.

Lerø mene serien fremdeles har offentlig interesse. Han understreker samtidig at «Team Ingebrigtsen» fremstår i et annet lys enn da den ble sendt første gang. Blant annet vil Gjert Ingebrigtsen dominante lederstil bli vurdert ut fra det som er kommet frem i ettertid.

Dette mener han er avgjørende for hvordan publikum forholder seg til serien i dag.

– Men serien som sådan er sannferdig, med mindre noen for eksempel kan peke på feil i redigeringsprosessen. Men det har vi ikke noen eksempler på.