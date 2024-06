For få år siden hadde NRK fire fast ansatte litteraturkritikere. Fra og med 1. juni er det kun to igjen: Anne Cathrine Straume og Knut Hoem. Samtidig søker statskanalen etter frilans bokanmeldere.

– Vi går nå bredt ut og ser etter anmeldere innen ulike sjangre, som science fiction, fantasy og sakprosa. Vi er spente på hva som finnes av kompetanse, sier redaksjonssjef i kulturavdelingen i NRK, Elisabet Davidsen.

Hun tror ikke det litterære fagmiljøet i statskanalen vil tape på å ha færre fast ansatte.

– Jeg tenker snarere tvert imot. Vi har to solide faste på litteratur, og åpner nå for at flere eksterne også kan få en stemme i NRK.

Davidsen legger ikke skjul på at flere frilansere kan være en måte å nå frem til nye målgrupper på. NRK har de siste årene jobbet systematisk for å nå bredere ut med anmeldelsene sine.

Bekymret for kritikken

Fungerende styreleder i Norsk kritikerlag, Marit K. Flåtter, er derimot kritisk til at NRK kutter i faste kritikerstillinger. Hun viser til at muligheten for fast ansettelse som kritiker allerede er svært begrenset.

– Frilanserne er i en sårbar situasjon der man kan ikke forvente å få mange nok oppdrag. Det er derfor bekymringsverdig at NRK, som er en av de viktigste arenaene for kritikk, ikke vil ansette fast, sier hun.

Flåtter mener det er åpenbart at NRK, som offentlig finansiert allmennkringkaster, har et ekstra ansvar for å ivareta stabile forhold også for kritikken.

---

Dette er saken

I januar ble det kjent at mangeårig litteraturkritiker i NRK, Marta Norheim, forlot NRK til fordel for Morgenbladet. Bakgrunnen var innføring av terningkast på bokanmeldelser, noe som den gangen ble kraftig kritisert av flere NRK-anmeldere

Nå er det klart at NRK ikke erstatter Norheims stilling med ny fast kritiker. Gerd Elin Stava Sandve, som har hatt et engasjement som kritiker, går tilbake til Dagsavisen

Heller ikke Leif Ekles faste kritikerstilling ble erstattet da han gikk av med pensjon

NRK søker nå etter nye eksterne bokanmeldere

---

Hun peker på at det er blitt færre anmeldelser i norske medier, noe Kritikerlaget kartlegging «Kuttes det fortsatt i kulturkritikken?» viser.

– Det er allerede vanskelig å rekruttere nye kritikere til yrket, poengterer Flåtter.

Det er allerede vanskelig å rekruttere nye kritikere til yrket — Marit K. Flåtter, Norsk kritikerlag

Davidsen i NRK svarer at NRK anerkjenner behovet for faste ansettelser, og at de fremdeles har mange faste kritikere i staben. Samtidig ønsker de å øke mangfoldet av kritikere med ulik kompetanse gjennom bruk av eksterne frilansere.

– NRK skal sørge for stabilitet for de som er fast ansatt og samtidig gjøre det lettere for eksterne å etablere seg – og på den måten også bidra til økt mediemangfold.

Hun mener premisset om nedgang i antall anmeldelser ikke treffer i NRKs tilfelle, og viser til at NRK tvert imot jobber med å styrke anmelderiet.

– Sterk tradisjon for faste

Gerd Elin Stava Sandve har det siste året fylt rollen etter Norheim. Først i et vikariat under en planlagt permisjon, deretter i et engasjement. Sandve, som nå går tilbake til sin faste jobb i Dagsavisen, minner om at NRK har en sterk tradisjon for å bygge fagmiljø rundt faste kritikere.

FERDIG: Gerd Elin Stava Sandve har det siste året vært engasjert som litteraturkritiker i NRK. Nå går hun tilbake til Dagsavisen. (Robert Rønning / NRK)

– Det er vanskelig å opprettholde samme tyngde uten at kompetansen sitter på huset, innvender hun.

Sandve trekker frem Nobelprisen i litteratur til Jon Fosse som en begivenhet der NRK virkelig dro nytte av fagmiljøet sitt. Hun tror ikke det ville vært mulig med den samme grundige dekningen ved bruk av eksterne.

– Det er flott at NRK tenker bredde blant anmelderne sine. Men her må vi si ja takk, begge deler: Både fast ansatte og frilansere.

Også ansvar for frilansere

Vårt Land har også vært i kontakt med Rune Håkonsen, som er prosjektleder for anmeldelser i NRK. I januar kunne han melde om 22 prosent økning i antall lesere av anmeldelser under 30 år.

– Vi har utvidet satsingen på anmeldelser og kulturkritikk og fått mange flere til å lese og bruke stoffet, blant annet gjennom arbeidet med frilansere, sier han.

NRK har flere frilansere nå enn vi noen gang har hatt, og fagmiljøet vårt er bredere enn det har vært — Rune Håkonsen, prosjektleder for anmeldelser i NRK

Håkonsen anerkjenner behovet for et sterkt fagmiljø internt, men peker på at NRK også har et ansvar som seriøs aktør i et presset frilansmarked.

– Vi oppfordrer frilansere til å ha flere oppdragsgivere, og mener det er en styrke for NRK. Vi har flere frilansere nå enn vi noen gang har hatt, og fagmiljøet vårt er bredere enn det har vært.

Hjemmelen skal fylles

Davidsen bekrefter at stillingshjemmelen etter Norheim vil bli fylt opp av en annen funksjon i kulturavdelingen.

– Hjemmelen vil bli disponert ut fra hva som er behov og hvilken kompetanse vi til enhver tid ser etter, svarer hun på spørsmål om denne. Hun avviser at kuttet i antall litteraturkritikere handler om økonomi.

– Hvordan vil kuttet i faste kritikere kunne påvirke NRKs bokdekning? Hva vil for eksempel skje med et program som Åpen bok?

– Vi endrer og utvikler oss hele tiden, så det er vanskelig å si 100 prosent hvordan det blir fremover. Åpen bok og Åpen bok-kritikerne fortsetter med med faste og eksterne bidragsytere utover høsten, svarer Davidsen.

Vårt Land har vært i kontakt med Marta Norheim, som ikke ønsker å uttale seg i saken. Det samme gjelder de to gjenværende faste kritikerne, Knut Hoem og Anne Cathrine Straume.