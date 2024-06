Ten Sing-kor vant Spellemann-stipend

Musikkprodusent og låtskriver Erik Smaaland delte onsdag ut stipendet «Det var her det begynte», i etterkant av at han selv vant Spellemannprisen i kategorien «Årets Internasjonale Suksess» tidligere i år.

Stipendet, til en verdi av 100.000 kroner skulle gis til noe eller noen som har inspirert Smaalands musikkinteresse. Valget falt på Lommedalen Ten Sing.

– Da jeg var ung gitarist og vokalist med store drømmer, var kjelleren i Lommedalen kirke stedet vi på Bærums Verk og Lommedalen møtte andre musikere og kunne øve til sent på kveld, sier Smaaland i en pressemelding.

Han var ikke selv medlem av koret, men forteller at han fikk låne musikkstudioet deres gratis.

– Bandrom og et mer enn bra nok studio var der jeg fikk prøve meg som russelåt-produsent for aller første gang. Ten Sing Lommedalen er et utrolig inkluderende miljø, selv for ikke-kristne metallhoder som meg selv i tenårene, sier han.

– Overraskende

Det var Tonje Foss Engelstad og Mille Sophie Edvardsen-Vik, ungdomsarbeidere i Lommedalen Menighet, som mottok stipendet på vegne av Ten Sing Lommedalen.

– Vi ble veldig overrasket og glade, sier Edvardsen-Vik til Vårt Land.

For halvannen uke siden fikk de til sendt en kryptisk e-post med invitasjon for å feire Smaaland sin pris.

– Så det var ekstra gøy når vi skjønte det var vi som skulle overraskes, sier hun.

Edvardsen-Vik forteller at Ten Sing i Lommedalen ikke bare er et kor, men et miljø med lydteknikere, musikere og andre ungdommer.

– Vi ønsker at folk skal spire musikalsk i Ten Sing, og det er gøy at Smaaland også vil det, sier hun.

Nytt utstyr og sosiale begivenheter

– Hva skal dere bruke pengene på?

– Ungdommene ønsker nytt teknisk utstyr, bandutstyr og sånn. Det vi har er litt gammelt og slitt, faktisk det samme utstyret som når Smaaland var der, sier Edvardsen-Vik, og legger til:

– Og så har vi lyst til å bruke penger på det sosiale, kanskje vi kan få til en utenlandstur.

På fredag kveld, når Ten Sing-gruppen skal samles, har ungdomslederne planlagt å fortelle overraskelsen.

– Vi har valgt å ikke si noe ennå, og så har vi filmet litt fra lunsjen for å overraske de andre på fredag, sier Edvardsen-Vik.