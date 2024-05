Vårt Land vant mediepris

Det var Vårt Lands forside til fjorårets juleavis, som vant den gjeve prisen torsdag kveld.

Forsiden er tegnet av Christian Bloom og viser stallen i Betlehem med Jesus, Maria og Josef – men med en rakett over stallen i stedet for Betlehemsstjernen.

Juryen skriver i sin begrunnelse:

«Forsiden viser både ro og uro på en sober og verdig måte. Når Vårt Lands lesere går inn i den stille tid, møtes de av sterk symbolikk på fronten i det julestjernen går over i rakett over stallen i Betlehem. Forsiden viser avistegningens enorme kraft og gir et brutalt bilde og perspektiv på at julefred ikke er noe som alle kan ta som en selvfølge».

Vårt Lands sjefredaktør, Bjørn Kristoffer Bore, mottok prisen sammen med religion- og featureredaktør Elise Kruse under Nordiske Mediedager i Bergen torsdag kveld.

PRISUTDELING: Slik så det ut da Vårt Lands sjefredaktør, Bjørn Kristoffer Bore, og religions- og featureredaktør Elise Kruse mottok Årets forside-prisen. (Privat)

– Tragedien i Midtøsten er bunnløs, men det er fint å vinne»

«Tragedien i Midtøsten er bunnløs. Det er allikevel fint å vinne Årets forside for Vårt Lands forside 23.12.23. Fantastiske Christian Bloom fortjener all æren», skriver Bore i et innlegg på Facebook torsdag kveld.

I Vårt Lands juleutgave ble illustrasjonen etterfulgt av en leder med tittelen «En bønn om fred».

«Blooms illustrasjon kan leses på så mange vis, men den minner oss på at Gud kommer til menneskene uansett hvilken forfatning vi eller kloden er i. Vi kan ikke reservere Gud for det pyntelige, trivelige eller vellykkede», utdyper sjefredaktør Bore.

ILLUSTRATØR: Christian Bloom med den prisvinnende tegningen. (André Manskow)

Vakte oppmerksomhet

Vårt Lands vant Årets forside-prisen i konkurranse med forsider fra Hallingdølen, Bergensavisen, Dagens Næringsliv (D2) og VG.

I tiden etter publiseringen nådde og engasjerte forsiden med illustrasjonen bredt i sosiale medier, meldte Vårt Land i vinter.