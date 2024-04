Tingretten: Solistkoret frifinnes «under noe tvil»

Saken oppdateres.

Rett før påske avsa Oslo tingrett dom i Solistkoret-saken.

Solistkoret er et profesjonelt vokalensemble, som i hovedsak er finansiert over statsbudsjettet. Og saken som har gått i Oslo tingrett, dreier seg om at en tidligere sanger i koret krever fast stilling.

Saksøker mener Solistkoret feilaktig har klassifisert sangerne som oppdragstakere, og i stedet skulle vært regnet som arbeidstakere og dermed omfattet av arbeidsmiljøloven med tilhørende rettigheter.

Sangeren hadde frihet til å takke nei

Oslo tingrett har nå avsagt dom. I avgjørelsen, som er enstemmig, heter det at «etter en samlet vurdering og under noe tvil» konkluderer med at sangeren er å anse som oppdragstaker, og ikke arbeidstaker.

Les hele dommen her (Last ned pdf)

I helhetsvurderingen har Oslo tingrett sett hen til en rekke momenter for å avgjøre om sangeren faller inn under bestemmelsene i arbeidsmiljøloven. Listen over disse momentene følger av lovteksten, forarbeider og rettsspraksis.

Det er særlig et moment som gjelder om styring, ledelse og kontroll som har vært avgjørende for konklusjonen, skriver retten.

De viser her særlig til at sangeren har hatt frihet til å takke nei til å delta på prosjekter. De viser også til at Solistkorets øverste råd utgjøres av sangerne, og at sangeren på den måten har kunnet ha innflytelse over «en rekke viktige forhold».

Retten: Ingen prinsipiell forskjell på sangere og kirurger

Retten skriver imidlertid at flere av de øvrige momentene isolert trekker i retning av et ansettelsesforhold, uten at dette har blitt avgjørende i den samlede vurderingen.

Dette handler blant annet om at tilknytningsforholdet mellom sangeren og koret har hatt en noenlunde stabil karakter, samt at det er arbeidsgiver som har båret risikoen for arbeidsresultatet.

Det siste var et sentralt tema under rettsforhandlingene.

Solistkoret argumenterte med at koret måtte sammenlignes med et landslag, og av vitner ble det sagt at kvaliteten på koret ville falle hvis sangerne ble fast ansatt. De argumenterte for at det var sangerne som bar risikoen, i det man var forpliktet på korets vedtekter om å «virkeliggjøre de mest ambisiøse kunstneriske mål».

Til dette spørsmålet skriver retten at «det er helt på det rene at det naturlig nok kreves meget høy musikalsk kvalitet fra sangerne», men at det er «likevel rettens syn også her at slike krav ikke prinsipielt er annerledes enn det som forventes av andre høyt kvalifiserte arbeidstakere, for eksempel forskere eller kirurger.»

Ingen særbehandling for kunstfeltet

Heller ikke når det gjelder spørsmålet om ledelse og kontroll, vil retten gi kunstfeltet noen særbehandling.

Solistkoret anførte under rettsforhandlingene at det måtte trekkes et skille mellom arbeidsrettslig ledelse og kontroll og kunstnerisk ledelse og kontroll. De sa det var arbeidsrettslige ledelse og kontroll som måtte være relevant for å vurdere om sangeren var oppdragstaker eller arbeidstaker.

Retten skriver at det ikke er grunnlag for et slikt skille, og viser da til Høyesteretts uttalelser fra 1958, der man vurderte om to sceneinstruktører som hadde utført oppdrag for Nationaltheatret var å anse som arbeidstakere med rett til feriepenger (i tråd med daværende ferie- og arbeidsvernlovgivning):

Da skrev retten at:

«Selv om man utvilsomt i forbindelse med begge lover fortrinnsvis har hatt for tanken folk i mer beskjedne stillinger, kan det åpenbart ikke trekkes noe skille etter arbeidets art. Også vitenskapelig eller kunstnerisk høyt kvalifiserte personer vil derfor være å behandle som arbeidstagere, forutsatt at de nødvendige kriterier for et arbeidstagerforhold ellers finnes å foreligge.»

Slipper sakskostnader

Det Norske Solistkor la ned påstand om at sangeren måtte dømmes til å betale sakskostnadene.

På dette punktet har koret ikke fått medhold.

Hovedregelen etter tvisteloven er at Solistkoret har krav på erstatning for sine sakskostnader, men det finnes et unntak i loven som kan frita motparten for erstatningsansvar når det foreligger tungtveiende grunner.

Retten skriver at saken har fremstått tvilsom, og at det derfor var gode grunner til å få den prøvd for rettssystemet.

Videre skriver retten at styrkeforholdet mellom Solistkoret og sangeren også tilsier fritak for å betale motpartens sakskostnader.

Åmås er lettet

I en e-post til Vårt Land sier Solistkorets daglig leder Ingvild Skaatan og styreleder Knut Olav Åmås at «Det Norske Solistkor er lettet over frifinnelsesdommen i Oslo tingrett, og at den er enstemmig.»

Videre skriver de at de tror dommen vil få stor betydning for organiseringen av kor og ensembler i Norge fremover.

– Dette er en bekreftelse på det koret alltid har ment, at koret driver lovlig, sier Solistkorets advokat Alf Kåre Knudsen fra Ræder Bing.

Han sier koret vil vurdere om de anke den delen av dommen som gjelder dekning av sakskostnader.

– Hvor store er sakskostnadene?

– De tror jeg var på rundt 7-800.000, svarer Knudsen.

