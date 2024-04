«Årets vinnere 2024! I Storytel Awards hedres innleserne - de som gir favorittbøkene våre en stemme.»

Slik begynner presentasjonen av vinnerne av nettopp Storytel Awards. Det er en prisutdeling for de beste lydbokinnlesere.

I slutten av februar annonserte lybokdistributøren Storytel at fem KI-genererte stemmer blir tilgjengelig for svensk lybokstrømming.

– Storytel gjør lydboklyttingen enda mer personlig, het det i den svenske pressemeldingen, som også er gjengitt av NRK.

Én av stemmene som svenske Storytel nå har tatt i bruk tilhører skuespilleren Stefan Sauk. Han omtales som én av Sveriges mest populære opplesere. De fire andre stemmene har fått egne navn, men tilhører ikke ekte mennesker.

Lytterne kan selv velge «hvem» av de fem stemmene de ønsker å ta i bruk. Svensk er det tredje språket Storytel lanserer KI-genererte stemmer på etter engelsk og polsk, ifølge NRK.

Et etisk spørsmål

Vårt Land sender av gårde en tekstmelding til to av årets vinnere i Storytel Awards – Dennis Storhøi og Thomas Seltzer. De vant for henholdsvis «krim og spenning» og «innlesing av egen bok».

Julestjerna på TV2 SKUESPILLER: I tillegg til at han jobber som lydbokinnleser, er nok Dennis Storhøi mest kjent som skuespiller. (Heiko Junge/NTB kultur)

«Dette er et interessant spørsmål. Hadde jeg hatt en krystallkule for 40 år siden så ville jeg aldri trodd folk ville slutte å lese bøker. Den samme kulen forteller meg ingenting om hva mennesket vil foretrekke i fremtiden bortsett fra at å tjene penger på enkleste måte», svarer Dennis Storhøi.

Han har lest inn lydbøkene til Jo Nesbøs Harry Hole-serie, som så langt består av 13 bøker.

Helt uaktuelt for meg — Thomas Seltzer om bruk av KI-stemmer på hans bøker

«Det er jo et etisk spørsmål i bunn og grunn. Vil vi ha det ekte genuine ved et menneske på godt og ondt eller vil vi ha det uten følelser. Uten å dømme noen eller noe vil jeg si at vi nok får som fortjent og så får tiden og ‘kulen’ vise.»

Et noe mer direkte svar kommer fra Seltzer, når han får spørsmål om det kan være aktuelt for bruk på hans bøker.

«Helt uaktuelt for meg.»

UAKTUELT: Thomas Seltzer sparer ikke på kruttet når han får spørsmål om han tenke seg at bøkene hans leses inn av en KI-stemme. (Tobias Willumstad)

Seltzer viser også til skuespiller-streiken i Hollywood i fjor høst, som blant annet handlet om begrensning av KI-bruk i underholdningsbransjen og skuespilleres rett til eierskap over egen stemme og eget utseende.

Forståelse for reaksjoner

Det store spørsmålet forblir likevel: Hva skjer i Norge?

Ole Werring, administrerende direktør i Storytel i Norge, skriver i en e-post til Vårt Land at han opplever det norske lydbokpublikummet som svært fornøyd med stemmetilbudet som allerede finnes.

– Vi ser derfor ikke behovet for å erstatte gode norske stemmer med syntetiske stemmer. Og i Norge er det sånn at lydbøkene produseres av forlagene, og ikke av strømmetjenestene selv. Dette angår derfor i større grad forlagsøkonomiene enn strømmetjenestene.

---

Storytel

Digital abonnementstjeneste som strømmer lydbøker og distribuerer e-bøker.

Grunnlagt i Sverige. Tilbyr bøker innlest på over 40 språk.

Per 2022 hadde Storytel over to millioner abonnenter i over 25 land.

Kilde: Storytel og Wikipedia

---

Samtidig har han forståelse for at det kommer reaksjoner fra innlesere og skuespillere, når han leser kommentaren fra Thomas Seltzer:

– Den teknologiske utviklingen vil alltid skape uro når den treffer nye bransjer. Men jeg frykter faktisk ikke at norske forlag som produserer lydbøker i Norge, vil erstatte ekte stemmer nå. Men vi følger selvsagt nøye med på utviklingen, skriver Werring.

Til NRK sier Werring imidlertid at han ikke vil utelukke «noe som helst om noe som skjer i fremtiden».

Amedia presenterer sitt årsresultat for 2022 ADMINISTRERENDE DIREKTØR: Ole Werring forklarer at det norske Storytel-publikummet oppleves som godt fornøyd med stemmeutvalget som finnes. (Annika Byrde/NTB)

– I mars delte dere ut priser til de beste lydbokstemmene. Sender ikke det et dobbelt signal til innleserne, når de også kan risikere å få KI-genererte kolleger?

– Nei, tvert i mot. Det er viktig å understreke at Storytel Norge er et selvstendig selskap som tar egne beslutninger om hva vi tar inn i den norske tjenesten, og vi har ingen planer om norske bøker med KI-stemmer, skriver Werring og understreker også at Storytel ønsker å nettopp løfte fram skuespillerne, innleserne og forfatterne som gir stemme til de norske bøkene.

– Her er det den høye kvaliteten og levende formidlingsevnen som ligger i selve høytlesningen som feires og premieres.