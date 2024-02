Da USAs største idrettskonkurranse gikk av stabelen på søndag i Las Vegas, lette kameraene på stadion stadig etter en tilskuer med langt, bølgete hår og røde lepper. Spekulasjoner om popikonet Taylor Swifts politiske overbevisning og hennes rolle ved kampen mellom San Francisco 49ers og Kansas City Chiefs har de siste ukene fått mer medieomtale enn hennes kjæreste, Travis Kelce, som spiller for Kansas.

Hvis de overhodet er kjærester, og det hele ikke bare er en del av et utspekulert plott for at få gjenvalgt USAs demokratiske president Joe Biden.

For litt over en uke siden satte den 34-årige Swift rekord, da hun ved det årlige Grammy-showet for fjerde gang fikk prisen for beste album. I forkant av Grammy-showet har medieomtalen rundt Swift handlet om falske nakenbilder av henne i sosiale medier. Når hun også fyller opp dekningen til de politiske mediene, skyldes det at hun er blitt et mål for konspirasjonsteorier og angrep fra flere konservative profiler.

Folk som Fox News-vert Jesse Watters, podcastvert Mike Crispi og Vivek Ramaswamy, som forsøkte å bli republikansk presidentkandidat, har luftet forskjellige versjoner av teorien om at både kjæresteriet og fotballturneringen er juks, manipulasjon og avtalt spill. Watters sier for eksempel at Swift er satt inn av forsvarsministeriet Pentagon som ledd i en fordekt politisk kampanje til fordel for Biden.

I wonder who’s going to win the Super Bowl next month. And I wonder if there’s a major presidential endorsement coming from an artificially culturally propped-up couple this fall. Just some wild speculation over here, let’s see how it ages over the next 8 months. — Vivek Ramaswamy (@VivekGRamaswamy) January 29, 2024

Tror Swift kan påvirke valget

Oppmerksomheten er så massiv at flere mener Swift faktisk kan komme til å påvirke valget – om hun ønsker det eller ikke. Blant dem er Andrew Selepak, som underviser i populærkultur og kryssfeltet mellom politikk og medier på University of Florida.

– Alt er så skarpt oppdelt her i landet, og et par tusen stemmer den eller den andre veien kan utgjøre en kjempeforskjell, sier Selepak.

Det var mange som håpet at hun kunne bli en popstemme for den politiske høyresiden. — Andrew Selepak

Han konstaterer at Swift har særlig godt tak på de yngre kvinnene som er vokst opp med og speiler seg i hennes meget omfattende tekstunivers. De er også vant til å lete etter skjulte budskap i alle ord som kommer fra Swift.

De skjulte budskapene er en integrert del av sangerens meget bevisste fremtoning. Derfor utgjør det heller ikke den store forskjell at Swift kun har ytret seg om politiske temaer ganske få ganger og med meget få ord. Hun er språksterk, og hennes evne til å sende skjulte budskap er nettopp en del av hennes appell.

«Et håp om at hun kunne bli en republikansk talsperson»

Men man skal ifølge Andrew Selepak tilbake til Swifts oppvekst på en juletregård i delstaten Pennsylvania og hennes musikalske debut som countryinspirert tenåringsfenomen i Nashville i Tennessee for å forstå hvorfor de konservative er så opptatt av henne.

Swift var bare 16 år gammel da hun ga ut sitt første album «Taylor Swift» i 2006. Platen gikk rett inn på den amerikanske Billboard 200-listen, hvor den ble liggende i 157 uker. Hennes tekster var blottet for banning, sex og vold, som kjennetegner så mye annen musikk.

– Hun hadde dette naturlige, sunne uttrykket, og i vår splittede nasjon var det mange som håpet at hun kunne bli en popstemme for den politiske høyresiden. På grunn av oppveksten og tekstene hennes, var det et håp om at hun kunne bli en slags republikansk talsperson og at hun kunne bidra til å motivere unge velgere, sier Selepak.

Håpet var blant annet knyttet til countrymusikkens nære forhold til den konservative bevegelsen og dens fokus på tradisjonelle familieverdier. Og selv om Swift selv ikke har sagt så mye om sin kristne tro, var det en innebygd formodning om at den sto sterkt for henne.

Overrasket

Men da Swift uttalte seg politisk for første gang i 2018, gikk det stikk motsatt vei.

Det skjedde da hun i et langt innlegg på Instagram forklarte hvorfor hun ikke kunne støtte den republikanske senatorkandidaten Marsha Blackburn fra Tennessee på grunn av hennes standpunkter i rase- og kjønnspolitikk. Swift kalte Blackburns synspunkter «frastøtende og skremmende» og erklærte sin støtte til to demokrater.

Hun avsluttet innlegget med en oppfordring om å registrere seg for å stemme i valget. Da fristen gikk ut et døgn senere, var det ifølge musikkmagasinet Billboard registrert 65.000 nye velgere.

I presidentvalget i 2020 støttet Swift helhjertet Joe Biden i oppgjøret mot republikaneren Donald Trump. I et intervju med kulturmagasinet V Magazine snakket hun blant annet om at Amerika trengte å helbrede seg etter fire år med Donald Trump.

«Endringen vi trenger mest er å velge en president som anerkjenner at fargede mennesker har rett til å føle seg trygge og representert, at kvinner har rett til å kontrollere kroppen sin, og at lgbtqia+-folk har rett til å bli anerkjent og inkludert», sa Swift.

---

Taylor Swift

Amerikansk artist og låtskriver, født 13. desember 1989 I Reading, Pennsylvania.

Hun er en av verdens mestselgende artister og har vunnet over 60 priser, blant annet ti Grammy Awards.

I 2023 ble hun kåret til årets person av Time Magazine.

---

Støttet Biden mot Trump i 2020

Selepak ser konservatives sinne mot Swift i dag som et uttrykk for deres enorme skuffelse over at hun ikke levde opp til deres håp, og i stedet kan ta alle sine fans over til demokratene.

Du kan spre en konspirasjonsteori for å unngå at den faktisk blir en realitet. — Andrew Selepak

Selepak tviler imidlertid på at Swift vil kaste seg helhjertet inn i den politiske kampen om Biden denne gangen. Han forventer ikke en stor lansering av en støtteerklæring. Etter hans syn er popstjernen for smart og for opptatt av sin egen merkevare og virksomhet til å risikere å miste fans på grunn av et rent politisk budskap.

Og nettopp fordi hun er så bevisst på imaget sitt og er en del av en kjendiskultur der langvarige, stabile ekteskap er en sjeldenhet, forstår han godt at skepsis og konspirasjonsteorier oppstår rundt forholdet hennes til en profilert idrettsstjerne. Swift lever i en verden hvor det er liten tillit til etablerte institusjoner – og det gjelder også kjendisforelskelser.

Kan få henne til å tie

I den kompliserte virkeligheten der Swifts popvirksomhet har blitt politisk ladet, kan det ifølge Selepak ende opp med at hennes konservative kritikere ender opp med å få henne til å tie – rett og slett fordi hun ikke vil bevise at de har rett.

– Noen av dem tenker kanskje at de vil avsløre henne på forhånd, så hvis hun i det hele tatt skulle si noe vil hun nøle nå. Du kan spre en konspirasjonsteori for å unngå at den faktisk blir en realitet, sier Selepak.

Trump på banen

Et par timer før søndagens avspark i Superbowl, kom Donald Trum på sitt eget sosiale medium, Truth Social, men en dårlig skjult apell til Swift om å ikke benytte muligheten til å støtte ham. Trump skrev blant annet at han som president stod bak en lov som ifølge ham har hatt stor betydning for inntjeningen til amerikanske musikere.

- Joe Biden har ikke gjort noe for Taylor, og det kommer han aldri til å gjøre,” skrev Trump og fortsatte med at han var overbevist om at Swift “umulig kan støtte skurken Joe Biden (...) og være illojal over den mannen (Trump, red.) som har skaffet henne så mye penger.”

Etter at kjærestens lag, Kansas City Chiefs, vant Superbowl i de siste sekundene av overtid, er det nå spekulasjoner om Swift skal være med når laget skal feires hos Joe Biden i Det hvite hus.