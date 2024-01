Millionunderskudd for kristent forlag

Det kristne forlaget Lunde hadde et underskudd på rundt 1,5 millioner kroner i 2023, og dobler dermed underskuddet fra året før.

Det melder Utsyn.

– Vi satset mye på markedsføring og mange titler solgte godt, men totalt sett gikk dessverre salget litt ned. I tillegg økte kostnadene mye, sier forlagssjef Ketil Jensen om underskuddet til Utsyn.

Samlet ga forlaget ut rundt 30 titler i fjor.

Satser på økt kirkesalg

Fjorårets millionunderskudd kommer etter flere år med underskudd i hundretusenkronersklassen.

Forlaget eies av de tre lavkirkelige organisasjonene Misjonssambandet, Normisjon og Indremisjonsforbundet. I tillegg til bøker fra Lunde forlag, gir de også ut utgivelser fra Luther Forlag, Veritas Forlag, Sambåndet Forlag og Norsk Bibel.

Jensen forklarer at dyrtiden medfører økte kostnader for forlaget. Nå håper han på å nå fram med bøkene på nye måter, blant annet gjennom selvbetjente bokmagasiner i kirker og forsamlinger.

– I fjor startet vi sammen med Bok og Media i Oslo å etablere «BokMagasin» i flere større forsamlinger og menigheter rundt i Norge. Her stilles det ut bøker og det finnes en selvbetjent kasse. Vi tror det kan ha stor effekt på salget siden det er blitt færre kristne bokhandlere de siste årene, sier Jensen til Utsyn.

Lunde forlag jobber for tiden med å finne ny forlagssjef, etter at det i desember i fjor ble kjent at Ketil Jensen blir ny leder for Misjonssambandet Norge.