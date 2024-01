Takket Gud for Ole Paus: – En nasjonalskald

– Vi takker deg for Ole og det du har gitt oss gjennom hans liv. Barmhjertige Gud, vil overgir ham i dine hender, ba prest Sturla Stålsett i bisettelsen til artisten Ole Paus torsdag ettermiddag.

– Ta imot ham som en av dine, skapt i ditt bilde og forløst i Jesus Kristus. Reis ham opp på oppstandelsens morgen til evig liv hos deg.

Paus døde 12. desember, 76 år gammel, etter å ha blitt rammet av slag. Gravferdsseremonien i Kulturkirken Jakob ble et verdig farvel med artisten, der en rekke artistkolleger av Paus, blant andre Sissel Kyrkjebø, Ketil Bjørnstad, Stein Torleif Bjella og Jonas Fjeld, bidro med vakker sang og musikk og artistens egne barn holdt gripende minneord.

– Din siste levende handling på jorden var å smile fullstendig uthvilt i det du oppgav ånden. Det var et smil med mer metafysisk overbevisningskraft enn tusen teologers bestrebelser, sa sønnen Marcus Paus.

Flere nemnte i sine minneord at faren deres ikke fryktet døden, men at han oppfattet den som en ny og spennende reise. Prest Sturla Stålsett understreket også dette:

– Ole mente at døden ikke var noe å være redd for. At det ikke var det siste. Han møtte den med nysgjerrighet.

Stålsett fortalte også at Paus, som for flere år siden gav ut albumet Avslutningen, hadde hatt planer om et album som skulle gis ut etter hans død og hete «Begynnelsen».

– Han kunne være ramsalt kirkekritisk, men bekjente seg som troende. For ham var noe av det fine med kristendommen at den, som han uttrykte det, fornekter avskjeden, sa Stålsett.

Han sa også at Ole Paus har satt dype, gode spor i samfunnet.

– Han var poet, sanger, visekunstner, komponist og forfatter. Han ble det vi med rette kan kalle en nasjonalskald, sa han.

– Et stort tap

I Kulturkirken Jakob ankom artister og kunstnere på rekke og rad for å ta farvel med den folkekjære artisten, som markerte seg som en skarp humorist og satiriker, men også viste fram varmere sider av seg selv.

– Han favnet alt fra humor til alvor, han samlet landet med «Mitt lille land», samtidig er det få som ikke kan «I en sofa fra Ikea». Der ser du bredden i Oles virke. Det er et stort tap for hele Norge at han er borte, sa artisten Jon Niklas Rønning til VG på vei inn i kirken.

Ketil Bjørnstad framførte i starten av seremonien en medley kalt «Til Ole». Deretter sang Tuva Syvertsen «Det begynner å ligne et liv det her», sammen med koret dirigert av Grete Pedersen. Mot slutten av bisettelsen sang Sissel Kyrkjebø «Innerst i sjelen», mens Jonas Fjeld fremførte «Nedover elven», en av de mange sangene de laget sammen.

Salmer som Paus selv har spilt inn og framført, blant andre «O, bli hos meg», sto også på programmet i kirken. Salmen var en del av albumet Salmer På Veien Hjem som ble utgitt på Kirkelig Kulturverksted i 1991. Kultur- og likestillingsminister Lubna Jaffery (Ap) holdt minnetale under seremonien, og uttrykte også takknemlighet på vegne av seg selv og regjeringen.

Ole Paus’ artistkarriere varte i 50 år. I tillegg til å gi ut mange album selv, samarbeidet han og skrev tekster for en rekke andre artister.

GITARIST: Musikeren Ole Paus gikk bort i desember i fjor. Her fra konsert sammen med Motorpsycho i Operaen i 2020. (Heiko Junge/NTB)

«Døden kom som engel og befrier»

Da sønnen Marcus Paus skrev om farens dødsfall på Facebook, var det med følgende ord:

«Døden kom som engel og befrier, og du åndet ut med smil og jubel om dine lepper til linjen ‘alt vi vet er at alt blir savn når det er over’ fra sangen Veierland.»

Videre skrev han:

«Må alle engler lede deg til paradis

Og martyrene juble når du stiger frem

Og alle helgener hilse deg på helgeners vis

Og føre deg til hellige Jerusalem.

Og alle englers kor synger over deg

Og den oppstandne Lasarus vil vise vei

Til der hvor Livet overvinner Døden

Og du kan sovne inn i aftenrøden.»