Norsk festival protesterer mot avlyst feiring av palestinsk forfatter

«Protesterer vi ikke mot avgjørelsen til bokmessen i Frankfurt, betyr det at vi aksepterer at slikt kan skje», sa Teresa Grøtan, festivalsjef for Bergen internasjonale litteraturfestival til Bergens Tidende.

Kort tid etter Hamas’ angrep på Israel 7. oktober avlyste den store bokmessa i Frankfurt feiringa av den palestinske forfatteren Adania Shibli. Prisutdelingen ble utsatt på ubestemt tid. Bokmesse-direktøren Juergen Boos begrunnet valget med at de blant annet ønsket «å gjøre jødiske og israelske stemmer spesielt synlige på bokmessen».

I et åpent brev til bokmessen, signert av over 350 internasjonal forfattere, ble det understreket at festivalen har et ansvar om å løfte opp, ikke slå ned palestinske stemmer.

Den internasjonale litteraturfestivalen i Bergen har i februar åpnet opp dørene for den palestinske forfatteren. Shibli skal holde åpningstalen.

– At bokmessen i Frankfurt har valgt å avlyse prisutdelingen, synes jeg er veldig skremmende. Det er ikke et demokrati verdig, rett og slett, sier Teresa Grøtan til Vårt Land.

---

Adania Shibli

Shibli (f. 1974) er en palestinsk forfatter akademiker.

Siden 1996 har hun publisert jevnlig i litterære magasiner i Europa og Midtøsten

Hun bor i Berlin og Jerusalem

Har gitt ut bøkene «We are all equally far from love», «Touch» og «Minor detail»

Minor Detail ble i år oversatt til norsk av Oda Myran Winsnes under tittelen «En liten detalj».

---

– Helt feil retning

Grøtan forteller at folk har sagt at det var «modig» at de valgt å invitere den palestinske forfatteren til festivalen. Modig er det strengt tatt ikke, det er nødvendig, poengterer hun.

– Jeg opplever det nærmest som et personlig ansvar å invitere henne inn i festivalen. Det at vi sier høyt og tydelig ifra om at dette er en demokratisk utvikling i helt feil retning.

Fremtredende forfattere og forleggere fra ulike deler av verden har anklaget Frankfurt Book Fair for å «utestenge» palestinske stemmer etter at prisutdeling til ære for Adania Shibli ble utsatt på grunn av krigen i Israel. Flere arabiske forleggere valgte å trekke seg.

Prisen som bokmessen i Frankfurt nå har utsatt er nevnt i kommentar til Vårt Lands kulturjournalist Alf Kjetil Walgermo der han tar opp kanselleringen av priser.

– Solidaritet med Israel

Romanforfatter og essayist Adania Shibli, som tilbringer tiden sin mellom Berlin og Jerusalem, skulle den 20. oktober ha mottatt 2023 LiBeraturpreis, en årlig pris gitt til kvinnelige forfattere fra Afrika, Asia, Latin-Amerika eller den arabiske verden.

«Vi ønsker å gjøre jødiske og israelske stemmer spesielt synlige på bokmessen» «Terroren mot Israel går imot alle verdier som bokmessen i Frankfurt står for. Bokmessen i Frankfurt står i komplett solidaritet med Israel», skrev bokmessedirektøren Juergen Boos.

The New Yorker opplyser om at avgjørelsen ble tatt uten å få forfatterens samtykke. Shibli uttrykker at hun ville ha brukt anledningen til å utforske litteraturens betydning i en tid preget av mye lidelse.

«Å avlyse seremonien og dermed forsøke å tie stemmen til Adania Shibli, på grunn av krigen i Israel – er feigt», skrev Shiblis amerikanske forlegger i et brev til The New York Times.

– For ytringsfriheten

Selv har ikke festivalsjef Teresa Grøtan hørt noe negativt om at de har invitert den palestinske forfatteren, flere er heller positive til at de velger å ta et politiske standpunkt med å gå mot valget til bokmessen i Frankfurt.

– Jeg tenker at vi må gjøre en jobb i å forsvare ytringsfriheten. Det er jo helt klart spennende og flott å få høre Adania Shibli har å si, men det burde være en selvfølge at vi får høre det, understreker Grøtan.

Også i 2022 var Shibli gjest ved Bergen internasjonale litteraturfestival.