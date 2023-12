Dette skryter partilederene og regjeringen av i sine julekort

Få nyhetsbrev fra Vårt Land. Meld deg på her !

Søvnløse netter, mengder med googling og skriving i stortingssalen er alle julekortbekjennelser fra landets topp-politikere. Vårt Land er med når folkets øverste tillitsvalgte skriver sine julehilsener.

Høyres partileder Erna Solberg er i full sving med å signere flere hundre julekort når Vårt Land besøker henne noen dager før jul. Vi har blitt varslet på forhånd at det er juleverksted-lignende tilstander på kontoret til partilederen.

Det er få ting som skriker jul mer enn 108 av Høyres kommune- og fylkesordførere klemt inn på 10x15 centimeter, skal vi tro julekortet til partiet. Solberg må selv innrømme at idéen kanskje var bedre enn selve kortet. Problemet er jo at Høyre fikk så «ufattelig mange kommune- og fylkesordførere i lokalvalget».

Jo da, det går an å forstå «problemet».

De er jo så fine alle sammen. Alle de 108 kommune- og fylkesordførerne til Høyre — Erna Solberg

Solberg sender julekort til alle som har gjort en innsats for Høyre i 2023, men også til parlamentariske lederne og regjeringsmedlemmer på vegne av partiet. Her takker hun for motstanden og litt samarbeid.

Hjemme er det imidlertid mannen Sindre Finnes som står for familiens julebrev.

Julekort JULEKORTKOS: Det var Solberg selv som kom med idéen om at høyres 108 fylkes- og kommuneordførere skulle pryde julekortet i år. – Bedre idé, enn kort, innrømmer partilederen. (Erlend Berge)

Julekortsigneringen har fylt flere kvelder, likevel fungerer skrivingen godt som meditasjon. Da får hun tid til å Google alle ordførerne og ta en ekstra god titt på dem.

– De er jo så fine alle sammen, alle de 108 kommune- og fylkesordførerne til Høyre, understreker Solberg.

Lurer på om Arbeiderpartiet har valgresultatet fra 2021 avbildet på sitt julekort?

FLOTT FJES: Solberg drømmer seg bort i Høyres ordfører-bukett. – De er jo så fine alle sammen, poengterer partilederen. (Erlend Berge )

Fra Rødt til FRP – alle skal få!

Det er første gang stortingspresident Masud Gharahkhani fyrer i peisen på presidentkontoret. Han er også i god gang med å sende ut de siste julekortene. Her er det bare for mannen i Norges nest høyeste posisjon å trekke pusten, for det er litt av en liste han sender til:

Kongeparet, kronprinsparet, absolutt alle stortingsrepresentantene fra Rødt til FrP, noen parlamentspresidenter, litt ordførere, noen utvalgte mennesker han har møtt rundt omkring i landet og litt andre folk som jobber med han her på Stortinget.

Så kan han puste ut.

Et av kortene han sender i år går til Arnstein Groven. 97-åringen gjorde et sterkt inntrykk på stortingspresidenten da han besøkte Nesbyen etter flomkatastrofen i høst. Gharahkhani berømte Groven for hans positive holdninger i den mørke tiden, og inviterte ham til lunsj på kontoret sitt.

Stortingspresidentene lovet fisk til lunsj. Til full jubel fra Groven.

FULL FYR: Stortingspresident Masud Gharahkhani tenner adventslysene på sitt kontor. Bak ham er det fyr i peisen. (Erlend Berge)

Offisielt har Stortinget både fysiske og digitale julekort. Fra landets nasjonalforsamling blir det sendt ut kasser på kasser med kort før jul.

– Det er veldig praktisk å sende digitale julekort, og det er veldig ressursbesparende på flere måter. Men det er jo noe eget ved å sende og få noen kort fysisk i hånda, forteller han.

VÅRT LAND ERFARER: Gharahkhani har det fineste julekontoret – med juletre, fyr i peisen og pepperkakehus. (Erlend Berge)

Selv er Gharahkhani veldig glad i juletradisjoner, og synes julekortene er en fin måte å vise at man setter pris på noen. At man gjerne vil takke for noe man har gjort sammen det siste året. Det er en måte å vise at man setter pris på andre, både i arbeid og privat.

– Og så sprer det glede og bidrar til julestemning, understreker han.

Gharahkhani har vært litt ekstra glad for julekortene han har fått fra barneskolelæreren sin, Oddny.

– Hun følger med på meg og er stolt av meg, og det gjør jo litt ekstra godt i unggutten som jeg også har inni meg et sted, forteller han.

Null døgnrytme og søvnløse julenetter

– Altså, jeg får nok færre julekort enn jeg selv skriver, innrømmer statsminister Jonas Gahr Støre.

Statsministeren peker på at flere reisedager, grunnet klimatoppmøte i Dubai og et besøk i Japan, at døgnet ble noe snudd da han kom hjem igjen. Ifølge han har den ujevne døgnrytmen fått fart i julekortskrivingen. Med duringen fra morgenradioen i bakgrunnen har han skrevet flere hundre julekort de siste dagene.

Når Vårt Land møter ham hjemme i statsministerboligen kommer han gående med et kort i hendene og legger det pent ned på stuebordet. Den flotte skiløypa avbildet på kortet er det ingen som digitalt har pyntet på. Den er helt naturlig og det er regjeringssjefen selv som er fotograf.

FART I PENNEN: Har statsministeren like god fart i julekortskrivinga, som i skiløypa? Støre har de siste dagene skrevet flere hundre julekort. (Erlend Berge)

Klassikeren «God jul og godt nytt år» slår aldri feil, ifølge statsministeren. Hvis du i tillegg slenger inn en liten personlig hilsen, kanskje noen referanser fra bekjentskap eller noe du har til felles? Ja, da får en gullstjerne i Støres julekortbok.

HEI HVOR DET GÅR: Ingenting skriker jul høyere enn skisporene i Marka, skal vi tro Støre. (Erlend Berge)

Støre: Mest en sympatihilsen

– Legger du en politisk betydning i det å sende et julekort? Er det viktig for å bevare freden på Stortinget?

– Nei, julekort er vel mest ment å være en sympatihilsen. Jeg tenker julekort er vel noe som gjøres fullt og helt i god mening.

Julekort er vel mest ment å være en sympatihilsen — Jonas Gahr Støre

Punktlista til statsministeren når han skriver julekort til partikollegaene er slik:

Punkt én: Det handler først og fremst om å vise oppmerksomhet. Det er jo hyggelig at det i det hele tatt kommer et kort, understreker han.

Punkt to: Du må i tillegg si noe som er hyggelig. Men teksten behøver ikke alltid være så lang.

– Når jeg får julekort, og det er en liten hilsen, betyr det at «her er det et eller annet menneske som har sett meg». Det synes jeg er utrolig hyggelig.

FØLG STJERNENE: En personlig hilsen i hvert julekort er et absolutt must, poengterer statsministeren. De digitale julekortene er han ikke fan av. (Erlend Berge)

På hjemmebane sendes det ut få julekort, det slutta da barna ble voksne. Ansvaret for kortet var fordelt godt mellom ham og kona, eller:

– Ofte ble det meg.

– Du liker å sende digitale julekort?

– Jeg gjør ikke det, sier han kontant.

– Men jeg får noen sms-julekort. Det er hyggelig det også.

Bollestad sender samme hilsen til Støre som til vaskehjelpen

– «Mitt hjerte alltid vanker. I Jesu føderom. Der samles mine tanker. Som i sin hovedsum. Der er min lengsel hjemme og så videre«, ramser KrF leder, Olaug Bollestad opp.

Ved siden av den maskinskrevne salmen på julekortet, står det også ført i penn en personlig hilsen fra partilederen. Det går ufattelig mye tid til å skrive, forteller hun og innrømmer at det kanskje kan forekomme litt julekortskriving i stortingssalen. Bollestad synes det er litt fælt at julekort-tradisjon er i ferd med å dø ut.

Bollestad forteller at hun sender julekort til «alle».

– Er det noen på Stortinget du sender en ekstra hyggelig hilsen til?

– Tja, statsministeren? Men du altså, jeg sender egentlig en like koselig hilsen til ham som jeg sender til vaskehjelpen på dette kontoret. Det er like viktig for meg.

BOLLESTADS JULEVERKSTED: Det skrives for harde livet hos KrFs partileder Olaug Bollestad. Hun innrømmet at julekortskrivingen, av og til, finner sted i Stortingssalen. Når hun kjeder seg, vel å merke. (Erlend Berge)

Hun husker selv hvor mye det betydde for henne å få julekort fra bestemoren sin da hun var liten. Bestemoren var blind og lærte aldri blindeskrift. Men hun ville sende et par julekort likevel.

Bollestad ler og innrømmer at det så ut som om en unge hadde skrevet, men det var all tiden som lå i å skrive dette kortet, som hun var takknemlig for. Tiden bestemoren hadde brukt på å formulere hver setning som sto i julekortet.

Julekort ALLE SKAL FÅ: Bunke på bunke med julekort sendes fra partilederen i KrF. Statsministeren får like fin hilsen som vaskehjelpa, forteller Olaug Bollestad. (Erlend Berge)

Partilederen holder opp en pose med julegodteriet «Rampenisser». Bollestad forteller stolt at denne posen vant hun på julebrussmaking, med hele elleve sorter involvert.

– Altså, det er jo noen som smaker helt forferdelig – det er jo bare sukkervann. Så er det noen som smaker litt godt også.

– Hva er favoritten da?

– Berentsen julebrus!

– Brannfakkel! Vi kommer til å siterer deg på det.

Streng på kontoret, slapp på privaten

– Hvis du ikke skriver en liten ekstra hilsen til alle, men bare signerer navnet ditt og sender det ut – etter mitt syn, så kan du egentlig la være å sende det da.

Leder i FrP, Sylvi Listhaug, legger julekortlista høyt fra første sekund.

Julekort JULETÅRN: Partileder i Frp Sylvie Listhaug viser stolt frem bunkene med julekort. De fleste skal sendes til folk i partiet hennes. Hvor mange som går til andre partiet får hun se på. (Erlend Berge)

Julekortene partilederen skriver, er ifølge Listhaug, … tja hva skal hun si, …« standard julekorthilsen?»

– Ja, hva står i FrPs standard julekort i år, da?

– Litt sånn forskjellig. «Stå på videre» og «takk for innsatsen», og sånne type ting.

Et klassisk fra-sjefen-julekort.

MERRY CHRISTMAS: I den fineste løkkeskrift får man hilsen på både engelsk og norsk fra Frps partileder. (Erlend Berge)

Listhaug har hatt julekortet som en del av sitt politiske liv siden hun ble partileder. På privaten må hun innrømme at hun er litt slapp. Da ungene ble eldre, sluttet hun helt med det.

Hun innrømmer at hun er sparsommelig med julekortene som blir sendt ut til andre partifeller. Hun får rett og slett se hvor mange kort som er igjen til slutt.

– Så ingen som vandrer rundt på Stortinget fra andre partier får julekort fra deg?

– Jo da, sier hun motvillig og legger til:

– Alle de som jeg sitter i komité med, og alle andre partilederne og de parlamentariske lederne.

Jon Fosse som julepapir

– Jeg blir alltid glad når jeg får julekort, og jeg liker veldig godt å sende dem. Jeg liker å skrive en personlig hilsen, men det er ikke alltid jeg klarer det til alle. Men jeg skriver mange julekort, forteller kulturminister Lubna Jaffery.

Fosse-feberen har hvert fall gjort sitt inntog hos hennes julekort.

FOSSE-FEBER: Så klart er det Jon Fosse som pryder julekortet til Kulturminister Lubna Jaffery: Huset han bor i, statens æresbolig Grotten. Det har hun bestemt selv. (Erlend Berge)

Årets julekort er et bilde av Grotten. Statens æresbolig for kunstnere, der mottakeren av Nobels litteraturpris 2023, forfatter og dramatiker Jon Fosse bor.

– Det er jeg som har fått velge motivet, det er statsrådsansvar, understreker Jeffery.

Julekort var ikke på Jon Fosses liste da han i Septologien ramset opp «Det einaste som gjer jula leveleg », men pytt heller – nå skal boligen hans pakke inn kulturministerens julehilsener.