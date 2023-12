Amerikanske Lauren Daigle har på få år havnet på toppen av kristen popmusikk. Hennes første album How Can It Be, der hun synger om og til Gud, solgte raskt til platina – én million solgte kopier. Etter hvert har hun også gjort det godt utenfor det kristne markedet, der låta «You say» fra andreplata Look Up Child har ligget på 29. plass på Billboard Hot 100. Det er en amerikansk rangering av de mest avspilte og solgte sangene uavhengig av sjanger.

– At en som kommer fra det kristne markedet nådde opp på den listen, det var nærmest en liten sensasjon, sier Olav Solvang.

Han er tidligere musikkjournalist i Vårt Land, og har særlig ekspertise innenfor kristen populærmusikk. Å få platinastempel på et album er stort også på et bredere marked, forteller han.

Fra kristenboble til sekulær suksess

Lauren Daigle slapp sin første plate hos det kristne plateselskapet Centricity Music i 2015. Olav Solvang forteller at Daigle allerede i sin korte karriere har havnet i kontroverser – mye fordi hun balanserer mellom kristen musikk og populærmusikk.

At Lauren Daigle begynte å få anerkjennelse også utenfor det kristne markedet i USA kom likevel med en pris.

– Det kristne musikkpublikummet har opp gjennom årene vært skeptiske til artister som også ønsker å ha en sekulær karriere.

Solvang forteller at amerikanske kristne typisk er skeptiske når deres «egne» artister har ambisjoner også utenfor den kristne sfæren. Kristenbobla, som i USA er mye preget av konservative republikanere, var skeptiske til hvorvidt Daigle var «kristen nok».

APTOPIX 55th Annual Country Music Awards PRISVINNER: Lauren Daigle har vunnet priser på Grammy Awards, Billboard Music Awards og American Music Awards, for å nevne noe. Her ankommer hun Country Music Association Awards i 2021. (Ed Rode/AP)

I sommer kan norske tilhengere høre Daigle direkte på Skjærgård Music and Mission Festival, som har samlet unge og gamle kristne på tvers av kirkesamfunn siden 1981.

– Hun er kanskje en av de heteste artistene vi kunne fått for øyeblikket, sier Roar Korsæth Eikeli til Vårt Land.

Eikeli er festivalsjef og ansvarlig for bookingen til neste års festival.

Kritikk fra eget miljø

Det siste albumet til Lauren Daigle ble sluppet forrige vår under plateselskapet Atlantic Music, og dermed utenfor de kristne plateselskapene. Under lanseringen fikk Daigle tyn fra sitt gamle miljø etter at hun gjestet talkshowet The Ellen DeGeneres Show. Verten Ellen DeGeneres er åpent lesbisk og gift med en kvinne. Ikke alle fra det konservative kristne miljøet i USA var fornøyd med at Daigle var med på programmet. Etterpå fikk Daigle spørsmål om hun mener homoseksualitet er en synd, da hun gjestet youtubeprogrammet The Dominick Nati Show.

– Jeg kan ærlig talt ikke svare på det. […] Jeg er ikke Gud, svarte Lauren Daigle på spørsmålet.

Svaret skapte stor ståhei blant Daigles kristne tilhengere i USA ifølge The Guardian. I tillegg har hun kommet med negative uttalelser mot tidligere president Donald Trump, noe som heller ikke har falt i smak hos den republikanske delen av det kristne USA.

– Lauren Daigle ertet på seg det kristenkonservative publikummet fordi hun var veldig åpen om hvem hun var, og også om hva hun mente om politiske temaer. Det er det ikke så ofte kristne artister i USA har turt å gjøre, sier Olav Solvang.

Men selv om kritikken har vært tøff for Daigle på et personlig plan, har hun vært fast bestemt på å si det hun mener. Ikke bare om politikk og betente temaer som kan ergre kristne i USA. Hun har også holdt fast på sitt kristne ståsted, noe som ikke nødvendigvis faller i smak hos det sekulære publikummet som hun også prøver å nå. Solvang mener åpenheten om tro, politikk og personlige kriser gir Daigle stor troverdighet som artist.

– Selv om hun nå ser ut til å være i ferd med å få en sekulær karriere, så virker det som hun fortsatt er veldig tydelig på troen sin, sier Solvang.

Norsk resepsjon i Østbys versjon

Her i Norge har topplåta «You say» fått nytt liv gjennom David André Østbys versjon. Oversettelsen «Du sier» var i utgangspunktet en tilfeldighet, forteller den norske lovsangsskribenten til Vårt Land:

– Vi skulle synge den i kirken der jeg jobber, og da tenkte jeg at det kunne være gøy å teste om den kunne funke på norsk, sier Østby.

Etter hvert som Østby jobbet med teksten, ble han også mer og mer grepet av sangen. Selv var lovsangslederen inne i en mørk periode da sangen grep ham. Østby har tidligere fortalt Vårt Land at han kjente tårene renne nedover kinnet på vei hjem etter å ha hørt sin egen norske tekst bli fremført for første gang.

– Den norske versjonen har også spredt seg veldig godt. Den høres litt annerledes ut, mye mer skandinavisk. Litt mer melankolsk og dempet, forteller Østby.

Da oversettelsen hans skulle gis ut, var lovsangslederen i kontakt med folkene rundt Lauren Daigle. Men han har selv ikke snakket med stjernen.

– Kommer du til å ta turen ned til Risøya til sommer?

– Ja, det må jeg definitivt forsøke. Det hadde vært gøy å få en sjanse til å fortelle Lauren at den sangen har betydd veldig mye for meg.

Kostbar signering

I tillegg til å spille på Skjærgårds i sommer, skal Lauren Daigle opptre på svenske Gullbrannafestivalen. Dette er Sveriges største kristenfestival, som også samarbeider tett med Skjærgårds når det gjelder bookinger. Festivalsjefen har fortalt svenske Dagen at Daigle er deres dyreste booking til nå.

– Er det også Skjærgårds dyreste booking?

– Ja, det er nok det. Lauren Daigle er absolutt en av de mest kostbare artistene vi har hatt, sier den norske festivalsjefen Roar Eikeli.