– Ole Paus satte ord på vår hjemløshet

Vennene møttes en siste gang på Drammen sykehus. Alt Ole Paus klarte var å nevne vennen ved navn.

– Hva betydde Ole Paus for deg?

– Veldig mye, på mange måter. Han var et forbilde når det gjaldt å skrive sanger og tekster, også i det å klare å formulere min generasjons livsfølelse, ofte på uventede måter. Vi ble gode venner, og hadde alltid gode og sterke samtaler i forbindelse med innspillinger og reiser. Han var veldig til stede i livet mitt, forteller Hillestad, daglig leder for Kirkelig Kulturverksted.

Hjemløshet

Ole Paus ga ut fire album på Kirkelig Kulturverksted: Det begynner å bli et liv (1998), Den velsignede (2000), Sanger fra et hvitmalt gjerde i sjelen (2005) og Hellige natt – Jul i Skippergata (2006).

– Hva er den livsfølelsen han formulerte?

– Da må du lytte til sangene. Vi er den generasjonen som var den første ungdomsgenerasjonen som var litt hjemløse fordi den var noe for seg selv. I eldre tider hadde menneskene ikke så skarpe skiller mellom generasjonene. Et yrke kunne gå i arv, og alt hang sammen i et fellesskap. Vår generasjon ble litt aleine som et fenomen og var den første generasjonen som ble det. Grunnen til at han maktet det så godt, var at han selv var hjemløs etter å ha mistet moren sin da han var fire. Den hjemløsheten er formulert gjennom mange sanger. Det er ikke tilfeldig at det var han som fant tittelen på salmeplata Salmer på veien hjem.

Sangen om de glemte

– Hva lærte du av ham?

– Han var utrolig god på å så se enkeltmennesket, leve seg inn i skjebner og formulere deres liv og smerte. Han var veldig tenksom. Han kunne være bitende og skarp, og ingen du ønsket å være uvenn med. Han var rå på å avsløre folk for hykleri og hva det måtte være. Samtidig var han en varm sjel med omsorg for dem som sleit. Han så dem. Det betød mye for sangene hans, og for oss som opplevde hvordan han omtalte folk.

Hillestad opplevde aldri at gudstroen var noe Paus skiltet med.

– Han var veldig opptatt av nåde, og når han snakket om egen gudstro, så var det som noe han klynget seg til

Nærmere deg min Gud

– Måtte han overtales til å være med på salmeplata?

– Ja litt, men ikke fordi han var uvillig eller vanskelig. Det begynte med at han lurte på om vi kunne samarbeide om ei plate. Ja, gjerne, svarte jeg, men man da må du først synge noen salmer. Da var han med med én gang, forteller Hillestad.

Han ga Paus 7–8 forslag og Paus plukket selv ut salmene han synger. Det er kanskje de aller mest inderlige.

– Hva ante du den gangen om effekten?

– Jeg var opptatt av å løsrive salmetradisjon fra den oven-fra-og-ned-formidlingen som du fant for eksempel i NRK- andakten om morgenen der salmer ble sunget med stor stemmeprakt fra en forgylt prekestol. Jeg ville få det ned til å bli sunget av en vanlig menneskelig stemme som folk kan identifisere seg med og prøvde å fine sangere som kunne virkeliggjøre at sangene tilhører oss alle. Ole Paus virkeliggjorde det på tydeligste vis at dette er sanger nedenfra desperasjonen der du klynger deg til en tro, svarer Hillestad.

Der ute – der inne

– Ole Paus var satirikeren. Hvordan refset han kirka?

– Jeg synes ikke han var så opptatt av å refse kirka. Det første angrepet på det som har med kirka å gjøre var «Satan lever», men det var ikke kirken. Han refset djevelutdrivelsen som preget enkelte kristne miljøer den gangen. Da gjaldt det maktpersoner som fortolket menneskers tragedier inn i egne rammer og framhevet seg selv som hyrder og åndelige ledere.

Da Hillestad ba Paus synge salmer, var det fordi han helt siden sanger som «Ruben bærer lys» hadde hørt en hymnisk tone hos visesangeren.

– Hans opptatt av åndelighet kom tidlig gjennom sammen med nerven for det enkelte menneske som er der fra debutplaten «Der ute der inne».

Katastrofe

– Hvordan var han å jobbe med?

– Han var en blanding av mirakel og katastrofe. En katastrofe når det gjaldt orden og system, men helt fantastisk når han først var der, svarer Hillestad.

I seks år snakket de to om det skulle ende med «Det begynner å ligne et liv». Hillestad forsøkte å gjøre avtaler. Han insisterte, men for Paus passet det liksom ikke – gang på gang.

– Da vi kom i gang og alle hadde møtt opp, var han ikke ferdig med teksten. Han delte ut akkordene, og ba dem øve på dem mens han gikk ut på trappa og skreiv teksten. Han leverte de mest utrolig fine ting som virket som de var smidd ut av hendene hans der og da. Flere av prosessene var sånn. Han hadde en vegring mot alt som var grundig forberedt. Han var ingen kontorarbeider med stor respekt for deadlines.

Den velsignede

Erik Hillestad nøler ikke med svaret på hva som for ham er Ole Paus sin sterkeste låt.

– «Livet og jeg» fra plata Den velsignede. Det er en knallsterk tekst og låt. Vi dro til Cuba og spilte inn musikken og til Moskva og spilte inn koret. Sangen handler om livet til en fra den generasjonen som Ole fortolker livsfølelsen til. Det er voldsomt.