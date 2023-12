I en pressemelding bekrefter Knif voteringens utfall. De skriver:

«Utfallet ble at KNIF AS skyter inn 3 millioner kroner i KNIF media (TVL), mot at styret jobber aktivt for å finne nye eiere».

Flertallet besluttet at man skulle skyter inn tre millioner for å kunne drive kanalen videre, samtidig som de søker etter mulige nye eiere som ønsker å ta over drift.

Redaktør i TVL, Alf Gjøsund, mener det ikke var en overraskelse at Knif ikke ville sitte på eieransvar.

Var varslet om videresalg

– Hva var dine umiddelbare reaksjoner på vedtakene i går?

– Lettelse. Og et øyeblikkelig skifte i modus: I lang tid har vi kjempet for å unngå nedleggelse. Nå kan vi arbeide for å utvikle oss videre. Forskjellen på de to modusene er veldig stor.

Han mener at tre ferske millioner kan sørge for at kanalen kan ansette flere mennesker, flere programmer, flere seere og flere frivillige bidragsytere. Hvis denne utviklingen fortsetter tror Gjøsund at TVL vil stå langt sterkere om et år.

– Var du varslet om at TVL kom til å bli solgt videre?

– Det har blitt sendt ut mange signaler gjennom året om at Knifs TVL-eierskap ikke er ønskelig hos en del eiere, så det var ingen overraskelse, forteller Gjøsund.

– Vi valgte å sette punktum

Styreleder i Knif, Halvard Eidheim, føler at vedtakene var i tråd med de signalene han har fått. Utgangspunktet for vedtakene var at eierne mener dette griper inn i kjernevirksomheten deres, så her var det klare signaler på at det ikke føltes naturlig at Knif skulle drive med slik virksomhet.

– Derfor satt vi et punktum og besluttet at Knif ikke kunne være langsiktig eier av TVL, sier Eidheim.

Han opplever at flertallet mener at TVL er et positivt tiltak og med en positiv inntektsutvikling som styret må prøve å få løftet over til noen som kan drifte dette videre.

– Vi vil ikke ødelegge det som er skapt av verdier, derfor må vi forsøke å legge til rette for en videre positiv utvikling, samtidig som vi leter etter nye eiere.

Styret har planer om å sette i gang arbeidet med å finne nye eiere over nyttår. De har intensjon om å ha et møte i januar om prosessen.

Nærmer seg levedyktig situasjon

Antallet faste givere i TVL nærmer seg 600, opplyser Gjøsund. Han tror at de vil nå 1000 givere i løpet av neste halvår. TVL trenger 2000 faste givere for å være trygge. Det håper kanalen å få i løpet av 2024. Han peker på at det denne måneden var cirka 130.000 husstander som så på TVL.

– Henvendelsene fra seerne tyder på at flertallet er positive til kirke og tro, men ikke særlig kirkeaktive. Men også kirkeaktive er en stor gruppe. De tilhører hele bredden av norsk kirkeliv, mener Gjøsund.

– Er det en levedyktig økonomisk situasjon TVL står i nå?

– Hver eneste dag kommer vi nærmere det punktet der vi kan si: Nå står og går vi helt selv. Og så vil de færreste som har tenåringsbarn si at de ikke er levedyktige selv om de kanskje trenger litt omsorg fra tid til annen.