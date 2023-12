To av de fem største Knif-eierne har sagt ja til å redde TVL

– Vi ønsker å gi TVL noe mer tid til å oppnå bærekraftig drift. Derfor har vi stemt ja til å skyte inn de midlene som kanalen har bedt om nå, sier administrerende direktør i Hovedorganisasjonen KA, Marit Halvorsen Hougsnæs til Dagen.

Som Vårt Land tidligere har skrevet om har kanalen denne høsten hatt en bedre økonomisk utvikling enn man på forhånd hadde venta. Dette har blåst nytt liv i håpet om at kanalen kan reddes fra avvikling.

Etter den ekstraordinære generalforsamlingen, som avholdes i dag 15:00, vil TVL få svar på om de får videre bevilgninger til driften av kanalen.

Økonomiske problemer

TVL var tidligere eid av Vårt Land, fram til den ble besluttet nedlagt i januar i år. Begrunnelsen bak nedleggelsen var den gang manglende lønnsomhet.

TV-kanalen ble reddet da Knif kom inn fra siden med fersk egenkapital på fem millioner kroner.

I sommer ble det kjent at kanalen har store økonomiske problemer. Under et uformelt eiermøte i slutten av juni, fikk eierne beskjed om at de fem millionene kom til å være oppbrukt innen september. Opprinnelig var planen at disse skulle vare helt til neste sommer, skrev avisen Dagen.

To måneder senere besluttet styret at Knif ikke skal tilføre nye midler til kanalen, skrev den samme avisen.

Saken oppdateres.

---

Aksjonærer i Knif:

Frelsesarmeen: 13,840 %

Stiftelsen Kirkens Bymisjon: 12,254 %

Norsk Luthersk Misjonssamband: 11,766 %

KA: 10,895 %

Normisjon: 8,894 %

Indremisjonsforbundet: 5,017 %

Det Norske Misjonsselskap: 3,225 %

KFUK-KFUM Norge: 3,085 %

Pinsebevegelsen i Norge: 2,747 %

Blå Kors Norge: 2,322 %

Oslo Katolske Bispedømme: 2,288 %

Andre: 23,667 %

---