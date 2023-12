«Takk til Svenska Akademien for å ha gjeve meg nobelprisen i litteratur»

«Og takk til Gud.»

Den siste setningen i Jon Fosses nobelforedrag har klistret seg til medienes overskrifter. Var det et overraskelsesmoment at forfatteren takket Gud?

– Dette er en paradoksal takk, sier NRKs litteraturanmelder, Knut Hoem, som er i Stockholm for å dekke utdelingen av nobelprisen.

Hoem mener vi ikke skal la oss lure av det han kaller en «erketypisk Fosse-strategi»: At Fosse ikke lar seg sette i bås. Han ber folk bite seg merke i forfatterens bevisste valg om å legge bort forkynnelsen og de politiske elementene i nobelforedraget.

---

Nobelforedraget

7. desember holdt Jon Fosse sitt nobelforedrag i Stockholm.

Ifølge Nobelstiftelsens vedtekter må prisvinner gi en offentlig forelesning over et emne relatert til temaet for prisen deres.

Forelesningene er organisert av den samme foreningen som velger prisvinnerne.

---

Hvordan lyslegge Fosses forfatterskap?

– Så nå blir det stående, i alle landets overskrifter, «Jon Fosse takket Gud». Ble det, rett og slett, for rart for folk at han gjorde det?

Det nærmeste han kommer en forkynnelse, er å sitere Olav H. Hauges diktning — Knut Hoem, litteraturkritiker NRK

– Altså, jeg husker ham i en kjeller under Vossajazz på 90-tallet. Sprutrød i fjeset og ufattelig nervøs. Det eneste han får klemt ut, er «jeg skriver for Gud», sier Hoem.

At det religiøse tok turen ut av litteraturen og gjorde seg tydelig i Fosses liv, er det ingenting nytt ved, alt er sagt før, skrevet før, mener Hoem.

– Det er jo nesten til å le seg skakk av. Det nærmeste han kommer en forkynnelse, er å sitere Olav H. Hauges diktning.

I foredraget ser Hoem en Fosse som ikke sprer rundt seg med religiøse anekdoter. Han opplever en forfatter som har lagt bort både politikk og forkynning.

– Prøver å avskrive religion

Men de lærde strides.

«‘Han takker Gud’, sier de.

‘Men han forteller at litteratur ikke er forkynnelse’, sier de.»

Jon Fosse Nobelforedrag NOBELPRIS: Årets nobelprisvinner i litteratur, Jon Fosse, i forbindelse med sitt nobelforedrag på Börshuset i Gamlebyen i Stockholm. (Fredrik Persson / TT/NPK)

Det skriver politisk kommentator i Nordlys, Maja Sojtaric, i kommentaren «Gud finnes. For Jon Fosse» Der går hun ut mot påstanden om at Fosses tale ikke forkynner. Hun mener at kommentatorene som var til stede i Stockholm, prøvde å avskrive religion som forfatterens drivkraft.

– Han har en åpenbar kristen grunntone i det han vil fortelle oss, og en søken som er viktig for ham. Det er så merkelig at man i flere analyser av talen var opptatt av å balansere det ut, sier Sojtaric til Vårt Land.

– Åndelig kvalitet

Sojtaric mener at litteraturen til Fosse står på egne ben, men at religionen hans er en svært sterk drivkraft i den. Dette mener hun også skinner igjennom i nobelforedraget.

Denne dagen etterlot seg et massivt spor i norske kulturhistorie — Maja Sojtaric, politisk kommentator i Nordlys

Hun stiller derfor spørsmål ved hvorfor folk har latt være å ta for seg dette poenget.

– Jeg tror samfunnet er mer opptatt av at litterær kvalitet skal være noe sekulært. Jeg mener at det å skille seg ut med egen åndelighet, har et kvalitetsstempel.

– Ende vi opp med å feiltolke Fosses foredrag i all fremtid, etter kommentatorens tolkinger?

– Denne dagen etterlot seg et massivt spor i norske kulturhistorie. Foredraget skal bli tolket i lang tid fremover. Dermed er det litt for svakt at hans religiøsitet blir behandlet på denne måten, svarer Sojtaric.

[ Fosse nærmer seg det ordløse ]

Fosses avkledning

– Fosse kan tolkes med to blikk: et rettet mot den høye himmel, og et plantet mot det Fosse plukker opp fra gateplan, sier Hoem.

Han mener «berøringsangsten» handler mindre om angst, og mer om hvilke deler av Fosses forfatterskap man velger å berøre.

– I mine anmeldelser har jeg alltid vært mer opptatt av det som finnes på gateplan, enn det mystiske. Andre har tatt for seg det religiøse. Dette har ikke med berøringsangst å gjøre.

Hvordan man lyslegger forfatterskapet, er noe flere burde gruble over, mener Hoem, som har fulgt Fosse fra de første bøkene på 80-tallet. Fosses forfatterskap burde, ifølge ham, være åpent for stadige forhandlinger.

– Dette er et fellestrekk bøkene hans har med Bibelen, understreker Hoem.

Så går det opp et lys for Hoem.

– Det er jo egentlig helt opplagt, når jeg tenker på det nå – at det derfor er plass til fortolkning. Man kan gå til verks som de skriftlærde alltid har gjort med Bibelen, og meditere over tekstene.

[ Den vesle vegvisaren til Jon Fosse ]