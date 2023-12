Til vårens utgave av Oslo internasjonale Kirkemusikkfestival fremføres et helt nytt rekviem av komponisten Tyler Futrell. Bestillingsverket fletter sammen tradisjonsrike, latinske rekviem-tekster med den norske dikteren Rolf Jacobsens dikt.

Diktene Futrell tar i bruk er fra tiden da Jacobsen mistet sin kone. Etter hennes død tok hans diktning ny form. Fra det modernistiske, til det såre.

– Jeg møtte Jacobsen flere ganger da jeg gikk på folkehøyskole, sier Bente Johnsrud, festivaldirektør og kunstnerisk leder i Oslo internasjonale kirkemusikkfestival, til Vårt Land.

KIRKEMUSIKK: Bente Johnsrud er begeistret for at Rolf Jacobsens dikt brukes i ny dødsmesse.

– I kontakt med sorgen

Da komponist Futrell bestemte seg for å ta med i sin nye rekviem, ble festivalsjef Bente Johnsrud overbegeistret.

– Hvorfor passer Rolf Jacobsen diktning godt inn i Futrells rekviem?

– Han bruker disse tekstene for å sette publikum i mer umiddelbar kontakt med sorgen, noe som kanskje tusen år gamle latinske tekster om «evig lys» ikke klarer å gjøre. Så da har han funnet frem til Rolf Jacobsen og hans menneskelige skildringer av sorgen, sier Johnsrud.

Oslo internasjonale kirkemusikkfestivalen

Oslo Internasjonale Kirkemusikkfestival i vår går over 10 dager i mars.

«Händel i ny og gammel drakt» og urfremføringen av Tyler Futrells rekviem trekker festivalsjefen fram som noen av festivalens høydepunkter.

Festivalens konserter holdes i hovedstadens kirker, med Oslo Domkirke som hovedarena.

Festivalen ble grunnlagt i år 2000 av initiativtaker og idéutvikler Bente Johnsrud, som også er festivaldirektør og kunstnerisk leder.

Fornyer tradisjon

– Som alltid er vi opptatt av å fornye kirkemusikktradisjonen. Gjennom våre 24 år har vi urfremført over 135 verker. Futrells Stabat Mater fra 2022 er nesten som en «hit» å regne.

Festivallederen har sjelden opplevd så mange gode tilbakemeldinger som etter urfremføringen av verket i 2022.

Lytt til smakebit av Stabat mater her:

Futrells nyskrevne rekviem til vårens festival urfremføres av Det Norske Solistkor og Ensemble Allegria, under ledelse av Grete Pedersen.

– På hvilke andre måter ser vi denne «fornyelsen» i festivalen?

– Når det gjelder musikken og de nye verkene, så gjenspeiler de tiden vi lever i. Det har vært viktig for oss å kunne formidle nåtiden gjennom musikken og verkene vi tar inn, sier Johnsrud og legger til:

– Kirka skal være et sted man kan samles og finne ro i musikkopplevelsene. Det vil vi alltid jobbe for, at vi er en slik festival som dyrker håp med musikken.

Forfatter Rolf Jacobsen med Aschehoug-prisen 1986. Nå blir hans dikt med i ny dødsmesse.

Håp på bestilling

For Johnsrud har det vært viktig å kunne løfte fram musikk som sier noe om hvordan det står til i et verdenssamfunn preget av konflikt og krig.

– Jeg har jo blitt kjent med mange av utøverne fra blant annet Ukraina, som har levd under vanskelig forhold og jobbet med å få dem til festivalen. Slik bidrar vi med å formidle deres historie på den lille måten vi kan. Alt festivalen rommer gjør den til en historiefortelling, sier Johnsrud.

– Hvordan er det for deg å komme til festivalen?

– Det er som å komme hjem. Å høre musikken fra dag til dag er en gave, understreker festivalsjefen.

Rolf Jacobsen

Rolf Jacobsen var en norsk lyriker og journalist. Han blir regnet blant det tyvende århundrets største norske poeter.

Jacobsens dikt kjennetegnes av en fortellende snakketone, og formidler spennet mellom en moderne livsfølelse og en livsfølelse knyttet til en annen tid.

Dikteren hadde en enestående evne til å skape bilder hvor natur og teknikk sammenstilles på nye måter, som i hans mest kjente dikt «Landskap med gravemaskiner» fra 1954.

Tyler Futrell

Tyler Futrell er en Oslo-basert komponist, opprinnelig fra Nord-California.

Siden han flyttet til Norge i 2010 har Futrell jobbet med ensembler og festivaler som Ultima, Borealis, Oslo Internasjonale Kirkemusikkfestival.

Futrell er nylig deltaker i Musikk Norges komponistutviklingsprogram, samt mottaker av Statens Kunstnerstipend (3 år) og «Fordypningsstipend» (1 år) fra Komponistenes vederlagsfond.

