Solveig Leithaug er for tida på turné i Norge. Hun ønsker at konsertene skal være noe mer enn bare musikk og vil rette blikket ut i verden.

Det har hun blant annet gjort ved å endre teksten i sangen «Eg ber for Norge». Hun ber for Ukraina og for andre lidende, men da hun endret til «Eg ber for Gaza», kom reaksjonene. Noen sier de har mistet tilliten til henne.

– Det er litt surrealistisk – hvordan kan folk være så sinte for at man ber for noen? spør hun.

Skuffet

Artisten har selv besvart reaksjonene slik på Facebook: «Nokre lurer på om eg ikkje ber for Israel. Det gjer eg. Ber eg for dei bortførte gislene? Ja, det gjer eg også. Ber eg ikkje for russiske mødre som har mista sine sønner? Ja, det gjer eg også.»

– Jeg har også fått private henvendelser fra folk som er skuffet over det har oppfattet som en politisk ytring. Det er det ikke fra min side. Jeg tenker mange av oss er opptatte av at det er store lidelser i Gaza.

– Å be for Gaza er ingen tommel opp for Hamas, og heller ikke å ta side mot Israel. Det dreier seg om et lite refreng på 12–13 sekunder der jeg har tradisjonen for å bytte ut Norge med andre navn slik jeg har gjort i mange år.

– Leser folk det politisk, kan jeg skjønne at de er lei seg, sier Leithaug til Vårt Land.

[ Trygve Skaug: Spesielt å synge Deilig er jorden i år ]

Mange av reaksjonene hun har mottatt er støttende. Leithaug gjentok bønnen for Gaza da hun hadde konsert i Trondheim søndag.

– Jeg introduserte sangen ved å si at når jeg synger for Ukraina og Gaza, er det ikke politisk. Det ble tatt godt imot. Barna i kirken hadde også bønn for verden der de ba for Ukraina og Gaza, fortelle hun.

BØNN: – Bønnen er et enkelt uttrykk for at mine tanker er hos dem som lider, sier Solveig Leithaug.. (Devin Richter)

Betent

– Hva forteller reaksjonene deg?

– Det viser hvor betent det er. Vi lever i ei tid der polariseringen er sterk. Jeg har snakket med en del som opplever mediedekningen som skeiv og som synes konflikten er vanskelig å forholde seg til.

Folk har sterke følelser om dette, påpeker Leithaug.

– Jeg forstår godt at de som tar min sang som et politisk utspill synes det er vanskelig. Samtidig har israelsvenner gitt uttrykk for at de ikke opplevde det som problematisk. Det går an å ha et lidende hjerte for Gaza og Israel, forteller Leithaug.

Hun vil gjerne tilføye at hun er rystet over meldinger om at jøder er redde for å vise sin identitet i Norge.

– Slik kan vi ikke ha det, sier hun.

Bønnen er et enkelt uttrykk for at mine tanker er hos dem som lider — Solveig Leithaug

Artisten, som er bosatt i USA, har venner med svært forskjellig bakgrunn.

– Det som opptar meg er det vi tenker om Guds kjærlighet til mennesker uansett hvor de kommer fra. Om Gud elsker meg, så elsker han alle andre. I min enkle tro på Gud tenker jeg at hans store kjærlighet er for en og hver av oss, sier Leithaug.

Fredag synger hun i Emigrantkirka på Sletta i Radøy. Der markeres Thanksgiving og temaet er historien om det norske Amerika, og om troen på Gud. Det hele TV-overføres på Bedehuskanalen. Lørdag kveld deltar hun på jubileumskonsert I Bergen når Bergens Indremisjon (160) og divisi (40) til sammen fyller 200 år.

[ Stortingspolitiker: – Julekrise under oppseiling ]