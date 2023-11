Forestillingen Abrahams barn er spilt 350 ganger for over 100.000 tilskuere siden den hadde premiere 9. september 2011. Den har gått landet rundt med Riksteatret. Da Tindberg spilte siste forestilling i juni i år fordi han gikk av med pensjon, regnet han med at det var for siste gang.

Teatersjef Erik Ulfsby på Det Norske Teatret ville det annerledes. Krigen i Gaza gjør at fortellingen om Abrahams barn igjen er aktuell. Siden det er begrenset hvor raskt et teater kan stable nye forestillinger på beina, falt valget på å sette opp en forestilling som går rett inn i den historiske og religiøse bakgrunnen.

– Slik situasjonen nå er i Midtøsten, trenger vi den i større grad enn noen gang. Tindberg hadde nok tenkt det samme, for han sa ja med en gang, sier Ulfsby.

Ville finne ut hvem Abraham var

Forestillingen settes opp i januar, og billettsalget er i gang. Da Svein Tindberg skrev teksten, var det fordi han ville finne ut hvem Abraham var, mannen som regnes som stamfar til jødedommen, kristendommen og islam.

Gjennom historie, fortellinger og hellig tekster forteller Svein Tindberg og regissør Kjetil Bang-Hansen om likheter og ulikheter i det tre religionene. Teksten er siden kommet i bokform og teaterstykket er spilt i Tyskland, Sverige og Danmark.

– Hvorfor vil du gå på en ny runde?

– Jeg er enig at den bør spilles. Det er en jobb, men det er en jeg gjerne gjør. Det er opplagt at forestillingen handler om splittelse mellom folkeslag og religioner, men først og fremst handler den om likheten og hvor nær vi er hverandre, svarer Svein Tindberg.

– Sitter teksten fortsatt?

– Nei, men det gjør den når jeg er på senen, svarer han.

I 2011 var forestillingen opprinnelig planlagt å gå ti ganger på teatrets Scene 3. Håpet var at tusen mennesker ville se den.

– Vi tenkte at dette er vel for sært. Å se en mann som forteller om likheten mellom Koranen, Tanakh og Bibelen. Det viste seg at det er flere enn meg som er sære, sier skuespilleren.

På grunn av terrorhendelsene 22. juli valgte teateret å utsette en planlagt produksjon på hovedscenen, og den lille forestillingen ble flyttet til ett av Norges største scenegulv.

Tindberg minner om at det var flere enn ham som umiddelbart tenkte at det var islamister som stod bak Utøya-terroren.

– Så var det en nordmann som handlet under kristenkorsets merke. Kanskje er det på tide at vi blir mer kjent med hverandre, tenkte jeg da. Vi vet om forskjellene, men likhetene er så uendelig mye større. Det er det jeg forteller om, sier Tindberg.

TEATER: Svein Tindberg i teaterstykket «Abrahams barn» på Det Norske Teatret. (Erlend Berge/Erlend Berge)

Gamle løfter

– Hva blir annerledes med å spille Abrahams barn nå?

– Det kan jeg ikke si deg. Hjertelaget i teksten er håpet om at vi skal se at likhetene er større enn forskjellene, men nå er de lenger fra hverandre enn noensinne. Teksten blir ikke forandret, og jeg gjør ingen ytre forandringer. Men for meg får de hellige skriftene nye valører ettersom både verden og mitt eget liv endrer seg, svarer han.

I forestillingen forteller Tindberg blant annet om Makpela-hulen, gravstedet ved Hebron som Abraham kjøpte og som er et viktig minnested både for jøder og muslimer.

– Kjøpekontrakten står i Bibelen. Man kan ikke la være å assosiere rundt det, men hvordan skal man forholde seg til slike kjøpekontrakter og andre landløfter i dag? Innebærer det at bare ett folk kan bo der?

Barnebarn

Svein Tindberg jobber også med en ny tekst. Denne gang i samarbeid med Bibelselskapet.

Teksten tar utgangspunkt i historien om Abrahams barnebarn Esau og Jakob. Forestillingen Abrahams barnebarn skal ha premiere i Storsalen i Oslo en uke etter påske neste år. I september skal forestillingen spilles på Rogaland Teater i Stavanger.

---

Abrahams barn

Teaterforestilling av Svein Tindberg og Kjetil Bang-Hansen (regi)

Spilt 350 ganger for over 100.000 mennesker.

Nypremiere på Det Norske Teatret i januar.

---