For ett år siden fikk 40 norske og svenske artister følgende invitasjon: Blir du med til Nashville for å synge? Du må være i studio fra åtte om morgenen til sju om kvelden. Etter to intensive dager med øvelse, blir det fire innspillingsdager på rad. 60 sangnummer må sitte. Og du må betale reisen selv.

Blant dem som sa ja, er artister som Roland Utbult, Lewi Bergrud, Synnøve Aanensen, Sveinung Hølmebakk, Merete Økland, Kjetil Økland, Morten Gjerløw Larsen, Urban Ringbäck, Andreas Rydman, Martina Möllås, Cilla Hector, Gladys del Pilar og Putte Nelsson.

28. mai i år kunne NRKs TV-publikum se resultatet. Begeistringen var så stor at det ble egen sak i Kringkastingsrådet. Det NRK sendte, var en redigert versjon med innhold fra hele produksjonen. Statskanalen lot seg ikke lokke til å sende alle åtte episodene. I høst har hele serien likevel vært å se på TVL, Bedehuskanalen og den kristne streamingtjenesten TBN-Nordic.

– Historisk

Nå er «Alle tiders sanger» nominert til årets Petter Dass-pris. Prisjuryen mener TV-programmene representerer «et sjeldent øyeblikk i kristenmusikkens moderne norgeshistorie.»

«Sammensetningen av dyktige, folkekjære, åpenhjertige og ærlige musikere i en varm og tydelig kristen forankret programserie ble ikke overraskende en seersuksess», skriver juryen videre.

TV-Inter har produsert serien sammen med TBN-Nordic. I TV-studioet er TV Inter-mannskapet i gang med å produsere siste sending. Der møter vi regiansvarlig Ole Kristiansen og daglig leder Einar Matre.

Ole Kristiansen synes ordene fra juryen er så fine at han «nok må høre dem to og tre ganger for å ta det inn».

– Jeg er overveldet av at programmene treffer så dypt. Vi håpet at det skulle berøre og bety noe for noen, men det vet man aldri helt. Grunnen til at det er blitt så bra, er at det er fine folk som er med, men også at vi har jobbet mye med det. Legger du mye arbeid ned, og har et godt råmateriale, kan det bli bra, sier han.

Tårevått

Mens TBN stilte med sitt store mannskap for å produsere selve musikkinnslagene, var TV-Inters team til stede i Nashville for å filme samtalene der TV-pastor Egil Svartdahl møter artistene i åpenhjertige samtaler.

– Først og fremst er det sangerne og musikerne som har gjort serien til en god opplevelse for alle seerne. Det at de jobbet med hverandres tekster, og fikk høre hverandres historier, gjorde at de fikk en ekstra boost ved å være der, mener Kristiansen.

– Hvordan har det vært å jobbe med dette?

– Jeg har grini meg gjennom mange dager på jobb, enten på grunn av et nytt møte med en sang eller intervju som gjør inntrykk. Samtidig som det har vært kjempegøyalt, har det også vært en rørende produksjon. Nå har jeg jobbet med TV i 30 år, men det er ikke ofte jeg sitter i klipperommet og lar tårene renne og har gåsehud av musikk og innhold, svarer regissøren.

Jeg har grini meg gjennom mange dager på jobb — Ole Kristiansen

Nostalgi

Å høre Lapp Lisas «Gullgraversangen» på nytt bragte fram traurige barndomsminner. For en som helst hørte Pink Floyd og Nazareth, var slike sanger noe som gjorde at han ønsket seg et annet sted.

– Det er sanger min mor hørte på. Det var del av en møtekultur som jeg ønsket å være utenfor. Når jeg nå får høre hva som ligger bak slike sanger, er det annerledes. Samtidig møter jeg Roland Utbult og Lars Mørlid, som var folk jeg hørte på. Jeg kan fortsatt huske den første konserten med Roland Utbult i Filadelfia, da pastoren var på god vei til å stoppe konserten på grunn av den rocka musikken, forteller Kristiansen.

– Hvor mye nostalgi er det?

– Artistene mener bestemt at dette er mer enn nostalgi. De har også med nye låter, men det er jo også nostalgi. Putte Nelsson sier det i et intervju, at hvis han går på konsert med sin favoritt Toto, er det for å høre de sangene han kan og synger med på. Så kommer det jo nye låter i tillegg og reisen fortsetter, svarer Kristiansen.

Da det ble klart at «Alle tiders sanger» skulle sendes på norske kanaler, valgte TV-Inter å innlede og avslutte hvert program med en studiosamtale der enkelte av artistene og andre er med. Slik ville de følge opp innholdet og skape en feel-good-stemning.

De legger imidlertid ikke skjul på at det også ga anledning til å oppfordre seere til å vippse et bidrag til produksjonen. Arbeidet med programmene skulle egentlig vært avsluttet i vår. Siste sending ble ferdigstilt sist i oktober. Det har kostet og gått utover planlagt utvikling av andre program.

NOMINERT: NRK-programmet «Alle tiders sanger» er nominert til Petter Dass-prisen i 2023. Bildet er fra opptak av programmet i Nashville i USA. (TV Inter)

Indrefilet

– Hvordan kan en slik satsing betale seg?

– Seerne har bidratt med viktige inntekter via Vipps, videre har vi mottatt tilskudd fra Stiftelsen TV Inter, som jo også er en av eierne våre. Dette er blant de største produksjonene vi har gjort. Responsen og alt som har kommet ut av det, gjør at det er vel investerte penger. Det er slikt vi lever av å lage. Visjonen vår er å holde ryktet om Jesus levende, svarer Matre.

I tillegg til de mange sangene, er det gjort 60 intervjuer med artistene. Vanligvis vil det ligge igjen ekstramateriale etter en så omfattende produksjon. Bortsett fra at intervjuer er redigert ned i lengde, er er alt materialet blitt med i sendingene.

TV Inter står bak produksjoner som Reisen hjem, TV-pastoren, Pastor på prøve, PlussPrat og Søndagsåpent med Egil Svartdahl. Alle tiders sanger er blant de aller største sang- og musikkproduksjonen de har gjort.

– Å formidle kristen tro gjennom slike musikalske rammer er helt i tråd med vår visjon, sier Einar Matre.

