Kristin Gunleiksrud Raaum, Tore Thomassen og sangprogrammet Alle Tiders Sanger.

Én av disse vil torsdag 30. november bli den 29. vinneren av Petter Dass-prisen.

Petter Dass-prisen har siden 1995 blitt delt ut til en «som i god Petter Dass-tradisjon har satt Gud og kristen tro på den offentlige dagsorden på en engasjerende måte».

TV-pastor Egil Svartdahl var den første som mottok prisen. I fjor var det artist Trygve Skaug som ble hedret for å bidra «til å gi tusenvis av nordmenn et språk for tro».

Blant andre tidligere vinnere er også menneskerettsforkjemper Arne Viste, NRK-programmet Morgenandakten, salmedikter Svein Ellingsen og kronprinsesse Mette-Marit.

Dette er de nominerte i 2023

Alle Tiders Sanger

Begrunnelse:

Overalt hvor det finnes kristne, finnes det sang og musikk. Utallige musikere og musikksjangre har kristent utspring. Og ofte er det nettopp musikken som skinner sterkest fra et kirkebygg, en organisasjon, et bedehus, et folk. Kristen musikk er et offentlig uttrykk, og det fenger. Mange musikere har vært, og kunne vært, trukket frem i en slik sammenheng. Men noen ganger er det mer enn bare en enkeltmusikers toner som treffer.

Alle tiders sanger representerer et sjeldent øyeblikk i kristenmusikkens moderne norgeshistorie. Sammensetningen av dyktige, folkekjære, åpenhjertige og ærlige musikere i en varm og tydelig kristen forankret programserie ble ikke overraskende en seersuksess. Så godt ble det mottatt, at NRKs kringkastingsråd måtte sette av godt med tid til skryt av programmet.

Alt skrytet viser ønsket om, og savnet etter, kristent innhold på offentlige plattformer. Og det viser også at den musikken man hører på gjennom livet har stor påvirkning, uavhengig av hvor man lander trosmessig. Alle tiders sanger synliggjør viktige sider av det som gjør at kristentroa og kirka favner så bredt.

FIKK SKRYT: Sangprogrammet Alle tiders sanger fikk også godt med skryt av NRKs kringkastingsråd. Bildet er fra opptak av programmet i Nashville i USA. (TV Inter)

Tore Thomassen

Begrunnelse:

Da Agder og Telemarks nye bispedømmeråd skulle velges tidligere i høst, stod musiker og forfatter Tore Thomassen langt nede på lista. Den plasseringen var velgerne åpenbart uenig i, for Thomassen endte på toppen etter at stemmene var talt opp.

Å være en populær kirkepolitiker er ingen grunn til å bli nominert til Petter Dass-prisen.Men i Thomassens tilfelle er det ikke tvil om at han er en så folkekjær kirkepersonlighet på grunn av noe helt spesielt: Thomassens unike, mangeårige og suksessrike arbeid med musikk, fellesskap, barn og unge. Et arbeid som har nådd langt utenfor de indrekirkelige sirklene, og som har engasjert og beveget flere generasjoner nordmenn.

Thomassens måte å sette kristentro på den offentlige dagsorden på, er unik. Han snakker først og fremst til barn og unge, men på en måte som også rører de voksne. Ikke minst har Thomassen i mange år vært en drivende kraft i Korsvei-bevegelsen, en bred, nytenkende og kreativ del av det norske kristenlandskapet.

UNIK: Tore Thomassens måte å sette kristentro på den offentlige dagsorden på, er unik. Han snakker først og fremst til barn og unge, men på en måte som også rører de voksne, mener Petter Dass-juryen. (Matilde Solsvik)

Kristin Gunleiksrud Raaum

Begrunnelse:

Kirkerådsledere kommer og går, og de aller fleste av dem gjør en solid jobb for å holde Den norske kirke samlet – uten at det nødvendigvis synes så godt. Slik har det ikke vært for Kristin Gunleiksrud Raaum. Med uvanlig stor offentlig oppmerksomhet har hun ledet kirkepolitikere som har stått langt fra hverandre i svært viktige spørsmål for kirka. Likekjønnet vigsel, skille mellom stat og kirke, en verdensomfattende pandemi, forsoningsarbeid og krevende omorganiseringer er bare noen av sakene Raaum har vært med å lede kirka gjennom.

I håndteringen av selv de vanskeligste spørsmål, har hun høstet skryt fra sine meningsmotstandere. Samtidig har kirkerådslederen vært en personlig stemme for kristen tro på offentlige arenaer.

Hun fremstår uredd og selvsikker på kirkas vegne, i en tid der kristen tro og kulturarv stadig blir mer fremmed for mange. Å være folkevalgt leder i en embetstung kirke er ingen enkel sak. Raaum har opparbeidet seg en sjelden, velfortjent respekt og tillit blant kirkas mange tusen engasjerte – og bidratt til å engasjere og gjøre kirka til et hjem for enda flere.

UREDD: Kristin Gunleiksrud Raaum fremstår uredd og selvsikker på kirkas vegne, i en tid der kristen tro og kulturarv stadig blir mer fremmed for mange, mener Petter Dass-juryen. (Guro A. Midtmageli)

---

Petter Dass-prisen

---