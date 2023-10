– Kulturdirektoratet burde ta inn over seg at mange lesere der ute ønsker større bredde av religiøs litteratur rundt om i landets bibliotekhyller, sier forlagssjef i Bibelselskapet og Verbum forlag, Arne Christian Konradsen.

De siste fem årene har kristne forlag stått for kun seks av de rundt 500 sakprosabøkene for voksne som er kjøpt inn av den norske innkjøpsordningen. De kristne forlagene har til sammen meldt på 27 titler.

Innkjøpsordningen avgjør i stor grad hvilke bøker som havner i landets folkebiblioteker. Forlagene melder på titler, og et vurderingsutvalg hos Kulturrådet beslutter hvilke staten kjøper inn og sender ut til bibliotekene.

Kulturdirektoratet er sekretariat for Kulturrådet.

Bibliotekene står fritt til selv å kjøpe inn titler som er blitt avslått.

– Må ikke bli for smal

– Generelt opplever jeg at Kulturdirektoratet er imøtekommende og gir god oppfølging. Det er et stort press på innkjøpsordningene, spesielt på ny norsk sakprosa, sier Konradsen.

– Vi har naturligvis forståelse for at ikke alt kan kjøpes inn, legger han til.

Bibelselskapet og Verbum forlag har de siste fem årene meldt opp 12 titler, av disse ble to kjøpt inn. Til tross for avslagene, opplever Konradsen at det har blitt forbedringer i vurderingsprosessen.

– Nå skiller vurderingsutvalget mellom avslag som går på kvalitet eller at påmeldt tittel ikke passer ordningen, og avslag som går på kapasitetshensyn, der utgivelsen ikke blir innkjøpt fordi det ikke er økonomi til det. Transparens er viktig.

Han mener likevel at det er noe vurderingsutvalget må bite seg merke i:

– Det er viktig at vi fremover får ordninger som gjør at kristenlitteratur og troslitteraturen for øvrig blir tilgjengelig for norske lesere. Det er mange der ute som er opptatt av å finne disse bøkene, og som ikke føler seg prioritert.

Konradsen mener vurderingsutvalget må være bevisst i hvilken grad innkjøpsordningen er med på å forme norsk litteratur. Han trekker frem forlagets bibeloversettelser. I 2011 investerte Det norske bibelselskapet mellom 25 og 30 millioner til oversettelse av Bibelen – denne falt utenfor ordningen.

– For disse oversettelsene, som er blant de mest leste bøkene per år, finnes det ingen aktuelle støtteordninger.

Ordningen må bli fleksibel og evaluere seg selv i større grad — Arne Christian Konradsen, Verbum forlag

– Er det bøkene eller innkjøpsordningen som er problemet?

– Jeg tror det kan være begge. Vi må jobbe med god kvalitet på litteraturen, slik at det blir vanskelig å avvise et innkjøp. Samtidig må ordningen bli fleksibel og evaluere seg selv i større grad. Evner ordningen å fange opp bredden av hva som burde være tilgjengelig for folk?

– Realiteten for kristne forlag

Da Vårt Land intervjuet redaksjonsleder Katrine Masvie i Lunde forlag i januar i fjor, fortalte hun at forlaget bare sjelden melder på bøker til innkjøpsordningen. Sist gang en bok ble innkjøpt, var i 2016.

Masvies oppfatning var at innkjøpsordningen ikke prioriterer bøker med tydelig kristent innhold.

– Nåløyet er såpass smalt at vi ikke tror bøkenes tematikk når gjennom, sier hun når Vårt Land tar kontakt på ny.

Katrine Masvie – FOR STOR RISIKO: – Vi regner aldri med innkjøpsordningen, det er for stor risiko, sier redaksjonssjef i Lunde forlag, Katrine Masvie. (Erlend Berge)

– Hvem har skylden? De kristne forlagene eller innkjøpsordningen?

– Jeg tror man skal passe seg for å peke i én retning. Men jeg tror nok at uttalt religiøs litteratur, uavhengig om det er kristent, er betydelig vanskeligere. Det er i det hele tatt vanskelig for mange små forlag å komme gjennom innkjøpsordningens nåløye.

Masvie legger til at det ikke er Kulturdirektoratets prioriteringer som styrer Lunde forlag.

– Slik er realiteten for kristne forlag. Vi jobber med kristen litteratur, vi jobber med kvalitet, vi jobber for at utgivelsene skal være gode – det styrer oss.

Vurderer ikke ut ifra livssyn

Kristne forlag har de siste fem årene hatt 27 bøker påmeldt i kategorien «sakprosa for voksne». Av disse er altså seks kjøpt inn.

I en tekstmelding til Vårt Land skriver leder for vurderingsutvalget, Anne Hege Simonsen:

«Jeg kan ikke si noe annet enn at bøkene må svare på innkjøpskriteriene. Vi vurderer ikke forlagenes livssynstilknytning.»

I 2022 behandlet utvalget 399 titler innenfor norsk sakprosa for voksne. 106 av disse ble innkjøpt.

Innkjøpsprosenten i 2022 endte dermed på 26,6 prosent. De etablerte forlagene dominerer både påmeldings- og innkjøpsstatistikken, kan vi lese i rapporten fra vurderingsutvalget.

– Biblioteket mister noe

– Det blir jo litt synsing når man skal tenke om hvorfor bøkene ikke kommer gjennom nåløyet til vurderingsutvalget, sier Kyrre Hovde, styreleder i Proklamedia AS.

Proklamedia AS har siden 2019 meldt på seks titler til innkjøpsordninger. Ingen av disse har blitt kjøpt inn.

Her har vi som forlag en jobb å gjøre og må stille spørsmål knyttet til titlene vi sender til vurdering — Kyrre Hovde, styreleder i Proklamedia AS

– Det er dumt at bøkene våre faller utenfor. Vi melder på titler fordi vi tror på dem. Det finnes jo kristne bøker som evner å favne om store og viktige temaer. Derfor tror jeg biblioteket mister noe når de tar inn så få.

– Hvorfor tror du det er blitt slik?

– Dette vekker noe i oss. Her har vi som forlag en jobb å gjøre og må stille spørsmål knyttet til titlene vi sender til vurdering, sier Hovde.

– Vi ser jo kun et avslag, og er ikke helt sikre på hva utvalget til innkjøpsordningen etterspør. Som forlag er vi prisgitt medlemmene av utvalget, og vi tenker spørsmålet også må rettes deres vei, fortsetter han.

– Er det forlagene eller innkjøpsordningen som må ta skylden for dette?

– Vi håper at vurderingsutvalget har et ønske om stadig å øke bredden av titler de kjøper inn. Men vi kan ikke utgi andre typer bøker enn det som er vårt formål, eller forandre oss for å etterkomme utvalgets eventuelle krav.

Dette er de påmeldte bøkene fra kristne forlag siden 2019:

Bibelselskapet/Verbum:

Boka om boka – gjennom to tusen år av Hans Johan Sagrusten (2019): Innkjøpt

av Hans Johan Sagrusten (2019): Innkjøpt J enter fikser alt av Ingrid Louise Hauge (2020): Avslått

Ingrid Louise Hauge (2020): Avslått Trump, Gud og kirka av Helge Simonnes (2021): Avslått

av Helge Simonnes (2021): Avslått Guds eksistens og Jesu oppstandelse av Ralph Henk Vaags (2021): Avslått

av Ralph Henk Vaags (2021): Avslått Johannes’ openberring. Ein samtidsvisjon av Hans Johan Sagrusten (2022): Avslått

av Hans Johan Sagrusten (2022): Avslått Østover. På leting etter apostlenes arv av Jostein Ørum (2022): Avslått

av Jostein Ørum (2022): Avslått Karl Ludvig Reichelt. Misjonær mellom øst og vest av Notto R. Thelle (2022): Avslått

av Notto R. Thelle (2022): Avslått Gjøre. Høre. Plastisk bibelbruk av Stian Kilde Aarebrot (2022): Avslått

av Stian Kilde Aarebrot (2022): Avslått En alvorlig lek av Åste Dokka (2022): Avslått

av Åste Dokka (2022): Avslått Uten Gud er alt tillatt av Espen Ottosen (2023): Avslått

av Espen Ottosen (2023): Avslått Putins hellige krig av Helge Simonnes (2023): Innkjøpt

av Helge Simonnes (2023): Innkjøpt Gud er ikke kristen av Kjell Arnold Nyhus (2023): Avslått

Vårt Land forlag AS

Ulykkelig fred av Kjell Arnold Nyhus (2020): Innkjøpt

av Kjell Arnold Nyhus (2020): Innkjøpt Sammen er vi mer alene av Erik Lunde (2021): Avslått

av Erik Lunde (2021): Avslått Lysninger av Sindre Skeie (2021): Avslått

Vårt Land forlag ble avviklet i 2021. Bibelselskapet/Verbum har kjøpt opp backlisten.

Proklamedia AS

Da det brant i Rosenes by av Kåre Hegle (2021): Avslått

av Kåre Hegle (2021): Avslått Ringer i vann av Tonje Haugeto Stang (2021): Avslått

av Tonje Haugeto Stang (2021): Avslått Drømmen om Norge av Håvard Sand (2022): Avslått

av Håvard Sand (2022): Avslått Bølger av Ingjerd Marie Omdal (2022): Avslått

av Ingjerd Marie Omdal (2022): Avslått Forandring er mulig av Kjell Aanensen (2022): Avslått

av Kjell Aanensen (2022): Avslått Senk skuldrene – og tjen Gud av Tonje Haugeto Stang (2022): Avslått

St. Olav forlag

En dag i herrens forgårder – Med munkene på Hovedøya av Karl Gervin (2019): Avslått

av Karl Gervin (2019): Avslått Reformasjon uten folk av Henning Laugerud (2019): Innkjøpt

av Henning Laugerud (2019): Innkjøpt Den ortodokse kirke – Historie, lære, trosliv av Caroline Serck-Hanssen (2021): Innkjøpt

av Caroline Serck-Hanssen (2021): Innkjøpt Røtter – tekster om kultur og motkultur av Eivor Andersen Oftestad (2021): Innkjøpt

av Eivor Andersen Oftestad (2021): Innkjøpt Fra Golgata til «Donau» – de norske kristne og jødene av Hans Fredrik Dahl (2021): Avslått

Lunde Forlag

Kampen om oksygenet av Ola Didrik Saugstad (2019): Avslått

---