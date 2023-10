– Dette er uttrykk for en misforstått nøytralitet, skriver KrFs partileder Olaug Bollestad til Vårt Land på mail.

Tidligere denne uken kunne du lese at Morgenandakten forsvinner fra NRK P1 6. november. Samme dag får lytterne det nye programmet «Kveldstanker».

Bakgrunnen for avgjørelsen, skal ifølge NRKs radiosjef, Bjørn Tore Grøtte, være at de ønsker å gjøre kanalene mer forskjellige.

– Vi vil ikke ha samme innhold begge steder. Samlet vil det gi et bedre allmenntilbud, sa NRKs radiosjef Bjørn Tore Grøtte, til Vårt Land.

Statskanalens avgjørelsen vekker stor misnøye hos KrF-lederen.

– NRK fjerner nå en viktig arena for å bli med vår felles kulturarv.

Begrenser NRK tiden til religion?

– Kristen tro og den kristne kulturarven har en helt spesiell plass i Norge, og andakten er viktig for mange. Jeg reagerer på at NRK velger å flytte andakten fra P1, forteller Bollestad til Vårt Land.

Hun mener at NRKs avgjørelse om å flytte Morgenandakten viser deres manglende forståelse overfor hvor viktig kristen tro er i manges liv.

Morgenandakten har vært å høre på NRKs hovedkanal i 92 år. Der har den hatt de fleste av sine 369.000 lyttere. I tillegg har andakten de siste årene vært å finne på nisjekanalen P1+. Fra torsdag 6. november kan den kun høres på P1+ og på NRK Radio på nett.

– Det er fint at NRK vil lage et nytt livssynsprogram, men det er vel ikke begrenset tid til religiøst innhold?, spør Bollestad.

– La oss kjenne egen kulturarv og la oss bli kjent med forskjellige livssyn. Samfunnet skal være livssynsåpent, ikke livssynsnøytralt.

Religion for «spesielt interesserte»?

Bollestad er ikke alene om å føye seg i rekken av folk som er misfornøyde med NRKs avgjørelse.

Generalsekretær i Norges Kristne Råd, Erhard Hermansen. (Gjermund Øystese)

– NRK gir, ved å flytte andakten til P1+, inntrykk av at den er et program for spesielt interesserte, forteller generalsekretær i Norges Kristne Råd, Erhard Hermansen, til Vårt Land.

Han mener at NRK, som allmennkringkaster finansiert over skatteseddelen, skal gjenspeile befolkningen i sitt programtilbud.

– Når rundt 70 % av befolkningen er medlem av et kristent kirkesamfunn, har andakten absolutt en plass i landets største radiokanal.

