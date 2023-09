Tradisjonell musikk fra Syria, sefardisk musikk, persisk og afghansk sang, kurdisk sang og dans, musikk og dans fra Hellas, Tyrkia og Marokko. Musikken forsøker å trosse krig og konflikt, og forene mennesker, når Jordi Savall (82) leder sitt ensemble i Oslo domkirke lørdag kveld.

Konserten innledes av fribykoordinator Ingebjørg Kværne i Norsk PEN. Hun er også begeistret for tidligmusikk, og har fulgt Jordi Savalls musikk siden 1990-tallet.

– Alle som har fulgt med på tidligmusikk, vet hvilken superstjerne han er. Han har et enormt publikum, og at han bruker posisjonen til å løfte fram de andre musikerne, er fabelaktig, sier Kværne.

Med i prosjektet Orpheus 21 og deres konsert Dialogue of Souls er musikere som alle har måttet flykte fra sine hjemland.

– Det handler om verdighet. Alle musikerne har store publikum i sine hjemland. Det har de mistet som flyktninger. Her gjenvinner de sin identitet som musikere, sier Kværne.

Fra Afghanistan til Harstad

Konserten var satt opp på programmet til kirkemusikkfestivalen i 2020, men ble utsatt på grunn av pandemien. Den gangen skulle den afghanske musikeren Hamid Sakhizada vært med. Siden 2016 har han bodd i Harstad. Byen ble i 2013 erklært som verdens første friby for forfulgte musikere. I hjemlandet har Taliban forbudt all musisering.

– Når du må flykte fra alt, og kommer til et helt annet land, må du bygge opp alt fra null. Det er tungt. Da er det en stor inspirasjon å møte andre musikere i samme situasjon og kjenne at du ikke er aleine, sier Sakhizada.

I Orpheus 21 møtte han musikere som snakket språk han ikke forstod.

– Men gjennom musikken kunne vi likevel forstå hverandre, forteller han.

Ut av glemselen

Hisperion XXI er et ensemble som gambisten Jordi Savall startet i Sveits i 1974. De interesserte seg spesielt for spansk og portugisisk musikk fra 16- og 1700-tallet. Etter hvert har de hentet musikk fra resten av Europa og andre land både innenfor og utenfor Middelhavsregionen.

– Musikken framføres av noen av de fremste utøverne innen disse tradisjonene. Målet med konserten er å presentere musikk for fellesskap, mot glemsel, sier festivaldirektør Bente Johnsrud.

Jordi Savall mener selv at en av menneskehetens mest tragiske brister er vår store evne til å glemme.

– Derfor vil vi gi dere denne konserten med «musikk for solidaritet mot glemsel» i overbevisning om at alle disse musikernes engasjement og talent – samt kraften av følelse og skjønnhet i deres musikk, som er så gammel og samtidig så moderne – i likhet med Orfeus’ sang vil få vår følsomhet og solidaritet til å vokse, sier Savall.

I gresk mytologi er Orfeus «sangens far» og den som gjennom musikken ikke bare kan temme ville dyr, men forene mennesker.

– Magisk fellesskap

Den libanesiskfødte franske forfatteren og journalisten Amin Maalouf har opplevd musikken i Dialogue of Souls. Han sier den gir ham «en følelse av magisk fellesskap med en forsonet menneskehet». Maalouf setter Savalls prosjekt inn i en historisk sammenheng, og peker tilbake til 1400-tallet og bortfallet av både den sefardiske og den muslimske kulturen på den iberiske halvøy. Maalouf mener noe av menneskets sjel gikk tapt den gangen. Han ser det som en livsviktig oppgave for kunsten å gjenopprette dialogen.

Dialogue of Souls er utgitt på en dobbel-CD (Alia Vox)

– I dag utgjør Middelhavet en usynlig mur som deler verden med frykt i nord og fortvilelse i sør. Arabere og jøder later til å ha glemt sine tidligere, livgivende familiebånd, mens muslimer i øst og kristne i vest virker fastlåst i en konfrontasjon det ikke finnes noen vei ut av. Men våre kulturer er ikke forseglet bak ugjennomtrengelige skall. Vår verden er ikke dømt til å være revet i stykker for alltid. Den kan fortsatt bli reddet, tror Maalouf.

---

Festival

Oslo Internasjonale Kirkemusikkfestiival

Åpner i Oslo domkirke lørdag 2. september

Festivalen går fra 2. til 10. september.

---

Menneskevenn

Det er ikke første gang Jordi Savall gjester Kirkemusikkfestivalen. I 2017 hentet ensemblet inspirasjon fra Balkans musikktradisjoner og brakte sammen musikere fra ulike sider av konflikten der. Forrige gang ensemblet var i Oslo tok de publikum med i slavehandelens spor. Bente Johnsrud har sterke forventninger til årets konsert.

– Prosjektet til menneskevennen Jordi Savall rører meg sterkt. Kunstens høyeste mål må være å forene når verden blir revet i stykker. Det ligger et håp i å bli minnet på at vi faktisk har mye til felles. Problemet er at vi glemmer vår felles historie, sier Johnsrud.

Høstdelen av Oslo Internasjonale Kirkemusikkfestival fortsetter fram til 10. september. Programmet inneholder blant annet urframføring av B. Morten Christophersens verk Credo, et credis torsdag 7. september. På avslutningskonserten 10. september framfører Stephan MacLeod og Barokkanerne Georg Philipp Telemanns kantate Ich fahre auf zu meinem Vater og J.S. Bachs Himmelfarhtsoratorium – Lobet Gott in seinen Reichen. Verkene handler om Kristi himmelfart.

