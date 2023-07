Vil ta Christian Radich til Israel i høysesongen: – Gud har ansvar for depositumet

Det var etter at han fikk høre om et budskap fra Gud at John Malvin Eriksen besluttet at han ville reise til Israel med takkebrev. Etter det fikk han stiftet organisasjonen Jorsalfarere for å sette budskapet ut i livet.

Visjonen er klar, nå må de bare legge pengene på bordet for å få leid seilskipet Christian Radich.

Hvor mye penger er det snakk om?

1,5 millioner kroner, innen den 10. august.

Kan bli plan B

– Det var min venn som hadde en drøm om et skip som var fylt med unge mennesker, på vei til Israel, sier Eriksen til Vårt Land.

VIKTIG REISE: – Vi skal demonstrere Guds godhet, sier John Malvin Eriksen. (Privat)

Til daglig er han pastor i Misjonskirken Bethel Bergen, men understreker at prosjektet er et privat initiativ.

– I utgangspunktet har jeg tro på at det har Gud kontroll på, så det er hans ansvar, sier Eriksen når Vårt Land spør hvordan de skal få inn pengene til depositumet for leie av Christian Radich på 1,5 millioner kroner. Pengene må betales om litt over en uke.

Jorsalfarere har opprettet en Spleis på 250.000 kroner for å dekke deler av depositumskostnadene. Søndag ettermiddag har det kommet inn rundt 160.000 kroner. Det mangler dermed 90.000.

Arrangørene har også bedt bedrifter om hjelp, og ønsker dessuten å mobilisere 350 betalende passasjerer. Til nå er det 20 personer som har meldt seg på reisen, og rundt 250 som har meldt sin interesse.

– Vi gir en sponset pris på 1.000 kroner døgnet, for vi vil at alle skal ha muligheten til å være med, sier Eriksen.

Kostpris er 1.500 kroner døgnet, men arrangøren vil hold prisen lav slik at flere har råd, sier han.

– De må være frimodige og spørre om støtte fra besteforeldre og menighet, oppfordrer han.

Eriksen medgir at arrangørene kanskje ikke vil greie å nå målet om å få inn 400.000 kroner i løpet av de neste dagene.

– Gjennomfører vi ikke plan A, må vi finne en plan B. Men det må vi ta når vi kommer så langt, sier han.

Eriksen bekymrer seg for at hele prosjektet kan ryke, men legger til at de fortsatt vil gjennomføre deler av turen uansett hva som skjer, om det så bare er etappen Oslo-Moster.

Et profetisk ord om Sigurd Jorsalfare

Vennen som hadde drømmen, eller budskapet fra Gud, var John David Bollen, som også har blitt styremedlem i organisasjonen Jorsalfarere.

Etter at han drømte om skipet på vei til Israel, ringte Bollen til Eriksen og spurte om han ville være med å organisere en liknende tur fra Norge til Israel, forteller Eriksen.

Pastor Eriksen hadde tenkt å si nei, men så var det noe som fikk ham til å snu. Det var et profetisk ord han en gang hadde hørt der Gud hadde talt gjennom historien til kong Sigurd Jorsalfare.

Reisen til Jorsal i 1108 tok hele tre år, og det var 60 langskip med omtrent 100 mann ombord i hvert av dem, slik at det var en styrke på 6.000 mann som reiste ut fra Bergen.

SKOLESKIP: Christian Radich er en tremastet fullrigger i stål fra 1937. (Pressebilde/Christian Radich)

– Det var tre ting Gud ville at vi skulle bite oss merke i med Jorsalfares historie, forteller Eriksen om de profetiske ordene han hadde fått høre.

Dette var alderen på de som reiste, ruten de tok og den store nasjonale mobiliseringen. Med de profetiske ordene klart i minne sa pastoren ja. Og Eriksen og Bollen begynte å be for skipsdrømmen.

Vil starte i Moster

Arrangørene anslår at reisen fra Bergen til Israel vil vare rundt 2 måneder, med stopp i 7 havner på veien. Den planlagte reiseruten går fra 30. mai til 31. juli 2024, og følger stort sett den historiske ruten som kong Sigurd tok og som omtales i historien som «Det norske korstoget».

Reisen skal starte i Moster, der det offisielle 1000-årsjubileet for etableringen av kristenretten i Norge skal holdes, og prosjektet oppgir Moster 2024-jubileet som samarbeidspartner.

Daglig leder Elsa Aanensen i Mosters 1000-årsjubileum opplyser at de ikke gir noen økonomisk støtte til prosjektet.

– Verdiaspektet og formålet med reisen er interessant å diskutere, spesielt ut i fra det historiske perspektivet. Religionens kompleksitet, på godt og vondt, sier hun til Vårt Land.

På nettsiden til prosjektet oppgis også Ungdom i Oppdrag og Ebenezer Operation Exodus Norge som partnere.

Vårt Land har forsøkt å kontakte nasjonal koordinator for Operation Exodus Norge og Ungdom i Oppdrag, men har ikke lyktes med å få en kommentar til saken.

Takknemlig for Israel

Turen har som formål å ta et oppgjør med «korstogenes negative herjinger, demonstrere evangeliets kjærlighetsbudskap, være en fredsreise mot antisemittisme med takk for kristenretten som vi har hatt i 1000 år», heter det på nettsiden til prosjektet.

– Vi skal gjøre det motsatte av korstoget: Vi skal demonstrere guds godhet, vi skal velsigne folk i hver by og kommer som et fredsskip, sier Eriksen.

Å reise med Christian Radich blir symbolsk på mange måter, synes Eriksen. Skipet ble tatt av Tyskland under krigen, men ble hentet tilbake til Norge og restaurert etter krigens slutt.

– Så da er det litt herlig å tenke på at det er dette skipet som nå skal få bringe en fredshilsen tilbake til det jødiske folk, sier han, og legger til:

– Vi sender det hvite skipet med fredsbudskap ut av Oslo, der vi for rundt 70 år siden sendte tre skip tilbake til Auschwitz.

