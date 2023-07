Over hele landet samles publikum for å overvære mange konserter på få dager. Fullpakkede festivalprogrammer fylt til randen av nasjonale så vel som internasjonale stjerner – men hva avgjør hvem som spiller hvor?

Vårt Land har tatt en prat med menneskene bak konsertene for å høre hvordan de jobber med booking.

Arena for formidling av tro

Roar Eikli, festivalsjef og bookingansvarlig for den kristne musikkfestivalen Skjærgårds music and mission som startet torsdag 6.juli, forteller at de har andre hensyn å ta sammenlignet med andre musikkfestivaler.

– Det er viktig for oss at artistene vi booker er kompatible med det vi ønsker å formidle. Det trenger ikke være evangeliserende innhold i hver låt, men det er viktig at de ønsker å formidle det samme som oss, om tro og om Jesus.

Han sier videre at de derfor har et relativt smalt utvalg å plukke fra, noe som igjen gjør at de ofte alt har god kontakt med aktuelle kandidater fra før.

Samtidig ønsker de hvert år også å booke noen nye navn fra USA. Det byr på utfordringer.

– Vår festival er ganske liten, i norsk festival-sammenheng, men også sett i forhold til andre kristne musikkfestivaler.

Det gjør at Skjærgårds ofte må være litt heldige – mange attraktive artister prioriterer heller å turnere i USA, hvor det også er flust av festivaltilbud om sommeren.

Eikli forteller videre at kristenmusikken har utviklet seg de siste tiårene. Der den for 40 år siden var preget av en rekke ulike sjangere, er den nå i stadig større grad lovsang-dominert.

[ Les også: Skjærgårdsfestivalen satser på Lisa Børud, Oslo Soul Teens og allsang med The Voice-artister. Er kristenrocken død? ]

For Eikli er det derfor viktig å vise at det innenfor deres segment også er rom for en rekke ulike sjangere.

– Vi ønsker å vise fram bra kristenmusikkk. I tillegg til å være en attraktiv arena for artister som vil formidle tro gjennom musikken sin, ønsker vi å være viktig sted for oppadkommende musikere og artister.

– Samtidig vil vi vise fram sjangerbredden innenfor kristenmusikken: Vi vil vise at det går an å fortelle om tro og liv som kristen, uten at det nødvendigvis må være lovsang i kirken, sier festivalsjefen.

Vi vil vise at det går ann å fortelle om tro og liv som kristen, uten at det nødvendigvis må være lovsang i kirken — Roar Eikli, festivalsjef og bookingansvarlig for Skjærgårds

– En schizofren festival

Der Skjærgårds sikter seg spesielt inn mot kristenfolket, søker andre festivaler å nå ut til enda bredere lag av befolkningen. En av disse er OverOslo – en fire dagers lang festival som hver juni arrangeres på Grefsenkollen i Oslo.

Lars Fosdahl er daglig leder og – sammen med mange andre – også bookingansvarlig for festivalen.

– Vi er en ganske schizofren festival med gjester i mange ulike aldre. Noen dager har vi et yngre publikum med unge voksne, andre dager har vi et mer etablert publikum.

Dette styrer hvordan de planlegger festivalen: De utarbeider tidlig en plan for hvilke artister de ønsker seg på hvilke dager, før de starter arbeidet med bookingen.

– Vi har allerede det tentative programmet for 2024 hengende klart på kontoret, men det er langt derfra til at alt klaffer.

Sommeren er høysesong for festivaler i Oslo, og OverOslo konkurrerer derfor med en rekke andre festivaler om både artister og publikum.

– I det store og hele er det en veldig vennskapelig tone mellom de ulike festivalene. Man havner ikke i nevekamp for å lande en artist akkurat, sier han.

Man havner ikke i nevekamp for å lande en artist — Lars Fosdahl, daglig leder i OverOslo.

Over Oslo 2023 FAVNER BREDT: OverOslo søker å nå ut til flere aldersgrupper. I år var den britiske sangeren og låtskriveren Van Morrison blant dem som kanskje appellerte mest til den eldre delen av festivaldeltakerne. (Lisa Åserud / NTB/Lisa Åserud / NTB)

– Lage en festival vi selv ønsker gå på

– Vi er en av de største i hvert fall.

Bookingansvarlig og medgrunnlegger Claes Olsen vil ikke slå fast med sikkerhet om Øyafestival er Norges største eller ikke. Siden oppstarten i 1999 på Kalvøya, har festivalen som siden 2014 arrangeres i Tøyenparken i Oslo, hatt besøk av en lang rekke store internasjonale artister.

I utarbeidelsen av festivalens lineup forteller Olsen at det viktigste for de som jobber med booking er å lage en festival de selv kan stå inne for. Han forteller at det er en trend i bransjen, spesielt i USA, at man blir mer og mer opptatt av hvor mange avspillinger en artist har i ulike strømmetjenester. Dette er derimot ikke noe Øyafestivalen vektlegger.

– Vi brenner for det vi driver med, forteller Olsen.

Øyafestivalen byr på et bredt spekter av ulike artister, fra ukjente norske nykommere, til store internasjonale navn. Spesielt i arbeidet med internasjonale headlinerne er det mye som må klaffe.

– Vi er prisgitt at de ønsker å turnere i vår del av verden i det tidsrommet vi holder festival, forteller Olsen

For å øke sannsynligheten for dette sier han at de samarbeider med en rekke andre festivaler i land i nærheten av Norge. Har man flere store konserter å tilby blir det mer lukrativt for en artist tar turen til nordvest Europa i august.

Bookingsjefen forteller også at han i kommunikasjonen med store stjerner også gjerne blir deres nærmeste kontaktperson i Norge, noe som innebærer at han også må fikse en del ting utenom konsertarenaen. Blant annet hjalp han i fjor Damon Albarn, frontfigur i bandene Blur og Gorillaz, med å finne fiskevann.

– Jeg sendte han på fisketur borti Rendalen. Han var ute etter å fiske en spesiell type fisk, så da tok jeg kontakt med en venn av meg med peiling på sånt.

Øyafestivalen 2022 IVRIG FISKER: I fjor var det britiske animerte bandet Gorillaz blant headlinerne på Øyafestivalen. Den gang hjalp Claes Olsen frontmann Damon Albarn med å finne fiskevann. I år gjester Albarn festivalen på ny - denne gangen med bandet Blur. Foto: Heiko Junge / NTB (Heiko Junge/NTB)

Annerledes marked enn før

Bo Hustoft er bookingansvarlig i Auditorium AS. Han er ansvarlig for bookingen til konsertscenene Rockefeller, Sentrum Scene og John Dee i Oslo.

Deres arbeid med booking er litt todelt.

– Vi jobber tett med etablerte bookingagenter i Norge. Samtidig må vi også holde oss selv oppdatert. Vi hører på mye musikk, prøver å finne artister som kan bli noe både på kort og lang sikt.

Det å holde seg oppdatert blir stadig vanskeligere, ettersom musikkbransjen de siste årene har gjennomgått store endringer.

– Man kan ikke lenger belage seg på kun å følge de samme kanalene man kunne for 15 år siden.

En av de største endringene de siste årene er at albumformatet får stadig mindre betydning – markedet for innspilt musikk er mer og mer singel-basert. Hustoft sier dette er noe som kan være utfordrende for bookingjobben.

– Det at en artist har mange avspillinger på én låt betyr ikke at folk vil kjøpe konsertbillett – derfor har vi et litt annet bilde nå enn tidligere.

Likevel har endringene i bransjen også positive konsekvenser. Det har blitt enklere å gi ut musikk.

– Det gir muligheter til flere nye talenter. Man er ikke lenger avhengig av en platekontrakt for å nå ut med musikken sin.