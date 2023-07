Med de beste krefter innen kristelig sang, musikk og tekst, skulle Concordia igjen bli et begrep og samlingspunkt i kirke og bedehus landet rundt. Arrangørene ville gjenreise Concordiakurset 30 år etter nedleggelsen. Under den nye navnet Concordiafestivalen skulle det gamle kraftsenteret for kristen sang og musikk gjenoppstå på Kongshaug gymnas 25. - 30. juli.

Slik gikk det ikke, på tross av at kjente navn som Tord Gustavsen, Harald Høidahl og Leif Ingvald Skaug var blant årets instruktører.

– For få har meldt seg på, må festivalleder Jostein Myklebust konstatere.

Minimumsgrensen var satt til 60 påmeldte.

– Siden vi ikke nådde det målet, finner vi det ikke riktig å bruke store subsidier for å gjennomføre, sier Myklebust.

Lang tradisjon

Concordiakursene startet etter 1945 og ble arrangert på ulike steder fram til 1992. Kurset ble en institusjon og hadde ringvirkninger for sang- og musikkliv i store deler av landet. Med eget tidsskrift og en voksende notebank, ble Concordia et begrep for de mange som var engasjert i fellessang, kor og musikkutøvelse.

Selv reiste Jostein Myklebust på sitt første Concordiakurs som åtteåring. Det ga retning ikke bare for hans liv, men for svært mange andres.

– På kurset møtte jeg noe som jeg fikk oppleve hver sommer, og som gav meg ideen om hvor jeg skulle gå på skole og hva jeg skulle jobbe med. Så i dag er jeg utdannet sanger og sangpedagog fra Rogaland musikkonservatorium og Griegakademiet i Bergen, forteller Myklebust.

Ensretting av sangen

I 1993 skulle kurset arrangeres på Fjellhaug skole i Oslo. Det ble det ikke noe av. Den gang var Jostein Myklebusts far Harald styremedlem sammen med Leiv Kåre Aambø og Oddvar Rotvik. Bak kurset stod Misjonssambandet, Indremisjonsforbundet (Vestlandske Indremisjon) og Misjonsselskapet, som trakk seg ut i 1993. I dag er det de to førstnevnte som står bak.

I dag har vi mistet av øye at formidling er mer enn det som skjer fra talerstolen — Jostein Myklebust, leder for Concordiafestivalen

Jostein Myklebust retter en kritikk mot organisasjonene:

– Bak avgjørelsen om å avlyse årets festival, ligger det en erkjennelse av at eierorganisasjonene ikke har det eierforholdet til saken som gjør at vi får den oppdriften i forsamlingslivet som vi bør ha. I dag har vi mistet av øye at formidling er mer enn det som skjer fra talerstolen. Vi er blitt for ensrettet i vår bruk av sang og musikk, sier han.

Sterke krefter

Med i ei arbeidsgruppe har festivallederen hatt Marianne Juvik Sæbø, Olav Arne Steinkopf og Arnt Thyve, alle sentrale navn i kristen sang og musikk. I to år har de jobbet fram programmet til det som skulle være årets festival. Med navn som Tord Gustavsen, Harald Høidahl, Eyvind Skeie, Haldis Reigstad, Arne Skorpe Sjøen, Magne Fremmerlid, Simen Walle, Leif ingvald Skaug og Thomas Aurlund Lossius hadde de engasjert musikere og tekstforfattere fra et bredt spekter.

– Siden vi likevel ikke nådde ut med informasjon om kurset før i april, var vi antagelig for seint ute med tanke på folks ferieplanlegging, tror Myklebust.

Nå satser de på en festival i juli neste år på samme sted, nemlig Kongshaug gymnas sør for Bergen.

