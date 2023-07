På et møte mot slutten av juni skal eierne blitt informert om at TV-kanalen nok en gang er i ferd med å gå tom for penger, det skriver Dagen.

I januar spyttet eierne inn 5 millioner kroner, nå har eierne fått beskjed om at disse kommer til å være oppbrukt innen september. Opprinnelig var planen at disse skulle vare helt til neste sommer.

TVL var tidligere eid av Vårt Land fram til kanalen ble besluttet nedlagt i januar i år. Årsaken til nedleggelse var den gang mangelen på lønnsomhet. TV-kanalen ble reddet da Knif kom inn fra siden med fersk egenkapital på 5 millioner kroner.

Noen vil legge ned

Under møtet i slutten av juni skal Knif-ledelsen ha informert eierne om at pengene som ble spyttet inn i januar kom til å være oppbrukt langt tidligere enn det som opprinnelig var planen. Samtidig skal de undersøkt muligheten for ny pengestøtte.

SIER EIERNE GA TYDELIG BUDSKAP: Tor Tjeransen i Syvendedags Adventistkirken sier at eierne ga klar beskjed om hva de tenkte om den videre driften av TVL på Knifs eiermøte. (Silja Leknes / Syvendedags Adventistkirken)

Flere av eierne skal ha tatt til orde for å avslutte driften og dermed legge ned TV-kanalen, ifølge avisen. En av disse var Tor Tjernasen i Syvendedags Adventistkirken.

Adventistkirken sier de er bekymret de store underskuddene. I tillegg mener de det er prinsipielt problematisk at Knif går inn i et forkynnende arbeid som ligner på det eierorganisasjonene driver.

– Dette var et møte innkalt av Knifs ledelse som en lyttepost, og jeg fikk et klart inntrykk av at budskapet fra eierne var tydelig, sier Tjeransen til Dagen.

Han sier også at flere andre eiere på møtet delte dette synspunktet. Styreleder i Knif AS, Knut Are Hole, bekrefter at den videre driften for TVL var tema for eiermøtet.

Hovedårsaken er sviktende annonsesalg — Alf Gjøsund, ansvarlig redaktør i TVL

Bekrefter mangel på penger

Alf Gjøsund, daglig leder i Knif Media AS og ansvarlig redaktør i TVL, ønsker ikke å kommentere eiernes diskusjon om fremtidig finansiering, men bekrefter den økonomiske situasjonen Dagen skisserer.

– Jeg kan bekrefte at vi har prognoser som viser at pengene vil være brukt opp i september. Hovedårsaken er sviktende annonsesalg, sier Gjøsund til Vårt Land.

– Så dette er et inntektsproblem, ikke et utgiftsproblem?

– Vi visste om de fleste utgiftene på forhånd, og har holdt oss til budsjett, sier Gjøsund.

Han sier at det har vært noen tilleggsutgifter som følge av situasjonen da TVL ble overtatt av Knif, men at de var klar over de fleste av disse på forhånd.

– Jeg har stor forståelse for at kristne organisasjoner ikke finner og kunne bruke så mye på annonser som de i utgangspunktet skisserte overfor oss. Det har vært en svært vanskelig situasjon for mange på grunn av krig, pandemi og prisøkninger. Organisasjonene har sine primæroppdrag å ivareta, sånn er det bare, sier Gjøsund.

Gjøsund sier at situasjonen viser hvor sårbar økonomien til TVL er, når den baserer seg på annonsesalg.

– Derfor går vi over til en økonomi hvor frivillige bidrag utgjør en større del, sier Gjøsund.

Vårt Land har tidligere omtalt at Kristen-profiler nå deltar i en reklamekampanje hvor de ber seerne gi økonomisk støtte til TVL. Gjøsund sier at tallet på faste givere er økende.

Eiere usikre på fremtiden

Et annet spørsmål som skal ha blitt diskutert er hvorvidt det er naturlig for Knif å drive en TV-kanal.

– Noe av diskusjonen handler om hvorvidt dette er noe Knif skal drive med, og det var ganske mange som mente at det ikke passet naturlig inn i Knif-segmentet, sier Knut Are Hole, styreleder i Knif AS, til Dagen.

Leder av Misjonssambandet Espen Ottosen bekrefter til Dagen at han var til stede på møtet. Misjonssambandet er med 12 prosent av aksjene den tredje største eieren i Knif.

Til Dagen sier Ottosen at han er usikker på om det er naturlig at Knif er eier av en TV-kanal. Han vil likevel ikke svare på om han har sagt ja eller nei til videre drift.

For ordens skyld: Alf Gjøsund er gjestekommentator i Vårt Land, og har tidligere vært journalist, kommentator og redaktør i avisen. Gjøsund var konstituert sjefredaktør i Vårt Land fra 2018 til 2019. Markedsavdelingen i Vårt Land har et kommersielt samarbeid med TVL.