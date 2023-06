For 50 år siden, i januar 1973, platedebuterte Bruce Springsteen med LP-en Greetings from Asbury park, N.J. Et halvt århundre fram i tid er Springsteen, med kallenavnet «The Boss», en av verdens aller største artister, kjent for sine lange konserter, så vel som sin folkelige appell og sitt politiske engasjement.

Gjennom hele karrieren har også Bibelen og tro spilt en viktig rolle i Springsteens diktning. På godt og vondt, skal vi tro to universitetsprofessorer.

Et oppgjør med katolisismen

Robert Williams Kvalvaag er dosent ved OsloMet, med religion og populærkultur som forskningsfelt. Spesielt interessert er han i forholdet mellom religion og rockemusikk, noe han han har skrevet flere artikler og bøker om. Kvalvaag er i tillegg utdannet teolog.

Om Bruce Springsteen har han blant annet skrevet artikkelen BORN IN THE USA: Bruce Springsteen og USA som the promised land.

Kvalvaag forteller at Springsteen kommer fra en katolsk familie, og at han under oppveksten – i tillegg til å gå på en katolsk skole – også var korgutt i den lokale menigheten i New Jersey. Oppveksten i et katolsk miljø var ikke noe som utelukkende satte positive spor hos den unge Springsteen.

– Den tidlige Springsteen var opptatt av å ta et oppgjør med katolisismen.

Kvalvaag sier Springsteen har fortalt at han ble behandlet dårlig av nonnene på skolen han gikk på, fordi han var et urolig barn. Blant annet skal han en gang ha blitt plassert i en søppelbøtte og blitt fortalt at «det var der han hørte hjemme».

Ved at Springsteen opplevde at religion ble brukt som et maktmiddel, inntok han også en kritisk holdning til religion i starten av karrieren.

Opprørske tekster

Dette bekreftes av Azzan Yadin-Israel, professor ved institutt for jødiske studier ved Rutgers University i New Jersey. Han har vært ansvarlig for et universitetsemne om det teologiske fundamentet for Springsteens sangtekster, og har i tillegg skrevet boka The Grace of God and the Grace of Man: The Theologies of Bruce Springsteen.

I en mail til Vårt Land skriver Yadin-Israel at Springsteens tidlige verker ofte var opprørske, nesten foraktfulle, i sin beskrivelse av gjengse kristne – og spesielt katolske – temaer.

Som et konkret eksempel nevner han sangen «Its hard to be a saint in the city» fra førstealbumet Greetings from Asbury park, N.J.

– Her gjøres den religiøse motviljen spesielt tydelig gjennom en beskrivelse av gravide nonner, sier professoren.

Det hellige i det hverdagslige

Yadin-Israel skriver samtidig at Springsteens holdning til religion var noe som endret seg etter hvert som han modnet som artist. I den neste fasen hans blir religiøse konsepter viktige, men da gjerne forkledd og plassert i en profan virkelighet.

– Særlig bilen får en spesiell rolle, sier han.

– Kjøreturer inn i natten fremstilles som noe grunnleggende frigjørende, en vei til «frelse».

Som et konkret eksempel nevner professoren sangen «Thunder Road» fra albumet Born to run. Her forteller protagonisten til kvinneskikkelsen Mary at «...heaven’s waiting down on the tracks».

Også Kvalvaag mener at mye bibelsk tematikk får en annen forkledning hos Springsteen. Fremfor å komme med direkte hentydninger til Bibelen, fremstilles tematikken i en annen setting: Hos Springsteen gjøres det hverdagslige til noe hellig. På denne måten blir de bibelske temaene tilgjengeliggjort også for dem som ikke selv er religiøse.

– Han sekulariserer deler av den kristne tradisjonen, og gjør den sånn sett tilgjengelig for mennesker som ikke har noe forhold til den, sier Kvalvaag.

Han mener Springsteen henter mye inspirasjon fra den katolske oppveksten, og tror derfor neppe det er tilfeldig at mange av kvinneskikkelsene hans heter «Mary».

Bruce Springsteen og gitarist Steven Van Zandt (t.h) sammen med The E Street Band holder konserten for 30 000 publikumere på Ullevaal Stadion i Oslo onsdag kveld. KOMPLISERT: Bruce Springsteens forhold til kristendom har skiftet flere ganger opp i gjennom årene. Her sammen med bandkamerat og barndomskompis Steven Van Zandt fra forrige gang de gjestet Oslo i 2016. Den gangen spilte de på Ullevål Stadion. (Lisa Åserud / NTB /Lisa Åserud / NTB)

Drømmen og skyggesidene

Både i Bibelen og hos Springsteen er dessuten «det lille mennesket som står opp mot urett» et sentralt tema, ifølge Kvalvaag

Samtidig er Springsteen også opptatt av de utstøtte – de som mislykkes og havner utenfor. Særlig kobles dette opp mot ideen om «den amerikanske drømmen».

– Springsteen er opptatt av alle dem som opplever at drømmen ikke blir virkelighet, sier Kvalvaag.

Han mener Springsteen også har hentet mye inspirasjon fra forfatteren John Steinbeck.

Yadin-Israel ved Rutgers University mener det apokalyptiske også har en sentral plass hos Springsteen. Han nevner spesielt albumet Darkness on the edge of town fra 1978, som inneholder bibelinspirerte sangtitler som «Adam raised a Cain» og «Badlands».

Også Kvalvaag trekker frem dette albumet, og da spesielt tittellåten, som han mener gir et godt eksempel på hvordan Springsteen bruker temaer fra Bibelen til å skape nye bilder:

– Om «Darkness on the edge of town» har Springsteen uttalt at dette bildet stammer fra da Jesus ble korsfestet. Han ble korsfestet i utkanten av byen, og i etterkant av korsfestelsen falt det et mørke over hele landet, sier dosenten.

I kirken etter terroren

Enkelte ganger er også bruken av kristen symbolikk mer direkte synlig. Her trekker Kvalvaag spesielt fram The Rising fra 2002, hvor albumtittelen spiller ganske direkte på oppstandelsen.

Albumet kom året etter terrorangrepet mot New York den 9. september 2001, en hendelse som gjorde sterkt inntrykk. Kvalvaag sier at Springsteen har uttalt at hans første reaksjon etter angrepet var å gå i kirken. Dette mener han kan tyde på at han i de senere år har vendt litt tilbake til sitt utgangspunkt – med en del justeringer.

– Alle som har gjort en reise lik ham vil nok gjennomføre en del justeringer, men det er nok i det kristne og det katolske at han hører hjemme, sier teologen.

Som et vekkelsesmøte

I tillegg til å være en svært vellykket plateartist, er Springsteen viden kjent for sine liveopptredener. Også disse kan sies å ha en religiøs dimensjon: Kvalvaag, som selv har vært på en sju–åtte konserter med «The Boss», sier at de gir en følelse av å være på et «sekulært vekkelsesmøte».

– Forrige gang var jeg sammen med en person som selv ikke er spesielt religiøs. Da vi gikk ut fra konserten, sa han «Dette er det største jeg har vært med på». Andre igjen har sagt at det å være på en Springsteen-konsert har utgjort forskjellen på liv og død, at de har kommet ut fra konserten med en følelse av at de har noe å leve for.

– Dette ligger så sterkt hos Springsteen: Du skal gå fra konserten med en følelse av håp. Sånn sett minner han om en predikant, sier Kvalvaag.

– Utrolig til stede

Helt uavhengig av Kvalvaag beskriver også Andreas Landmark, førstekandidat for SV i Kristiansand og Springsteen-fan, konsertene til «The Boss» nesten som å være på et vekkelsesmøte.

– Han er så utrolig til stede! Han klarer å gripe et helt publikum, noe som gir en spesiell opplevelse. Konsertene byr på et trøkk han er ganske alene om å få til.

Selv skal han i løpet av sommeren overvære intet mindre enn fire Springsteen-konserter. I tillegg til å ha billetter til begge helgens konserter i Oslo, var han i mai på konsert i Roma. Senere i sommer går turen til Hamburg.

For hans del er det kun én negativ side ved å være på en Springsteen-konsert.

– Den eneste ulempen er at du aldri kommer til å oppleve noe lignende igjen, sier SV-politikeren.

Spain Bruce Springsteen Concert FULLT TRØKK: Springsteen er kjent for sitt helt spesielle publikumstekke, og han har blitt sammenlignet med en predikant når han står på scenen. Her fra en konsert i Barcelona tidligere i år. ( Emilio Morenatti / AP/Emilio Morenatti / AP)

---

Bruce Springsteen

Rockemusikker fra Freehold, New Jersey, USA. Født i 1949.

Har hatt en lang og innholdsrik karriere med tilsammen 30 albumutgivelser. Regnes som en av rockens fremste skikkelser.

Er for tiden på turne med en rekke konserter i Europa og Nord-Amerika.

Gjester Norge denne helgen med to konserter på Voldsløkka i Oslo fredag 30. juni og søndag 1. juli. Begge konsertene er utsolgt, og til sammen er det solgt over 100.000 billetter.

Kilder: SNL.no og Brucespringsteen.net

---