Den populære NRK-podkasten Berrum & Beyer snakker om greier ligger stabilt på Norges podkast-topp og kan skryte på seg over 100.000 unike lyttere per uke. Men ikke alle er like begeistret for språket som brukes av de to programlederne Lars Berrum og Martin Beyer Olsen.

I duoens ferskeste episode, «Apefjell fjolls, pizzaheis og speedo», rekker de å banne 56 ganger i løpet av 68 minutter.

– Jeg blir fortvilet. Dette viser hvordan språket tømmes for ord, sier tidligere NRK-profil Einar Lunde om at NRK godtar at denne typen språkbruk.

Selv har Lunde fått Riksmålsforbundets TV-pris for sin rolle som nyhetsanker i Dagsrevyen. Han mener NRK ikke må glemme rollen som formidler av godt språk.

– Det er ikke så vanskelig å la være å banne. Istedenfor å si «jævlig» kan man si «veldig», sier han, og legger til:

– Jeg håper ledelsen og språksjefen tar tak i dette og stryker disse ordene.

Berrum banner mest

Lars Berrum står for 43 av de 56 banneordene i den nevnte episoden.

At dette kan være et brudd på NRKs retningslinjer, som sier at banning skal unngås i NRK-innhold med mindre det er viktig for historien, har han ikke reflektert spesielt mye over.

– Hvis jeg bryter en regel nesten hvert eneste minutt, er det først og fremst imponerende. Jeg har jo aldri vært en særlig regelbryter, men jeg vet jo ikke hva som er reglene og har aldri tenkt så mye over dem.

– Har du aldri blitt fortalt om NRKs retningslinjer for banning?

– Jo, det har jeg nok, sier Berrum, når han får tenkt seg litt om.

Så legger han legger til:

– Men jeg er jo i statskanalen som meg selv. Og som komiker i en humorpodkast. Det hadde vært veldig rart hvis jeg skulle snakke annerledes enn det jeg gjør til vanlig.

Samtidig innser Berrum at all banningen kan gi ham problemer hvis han en gang skal oppdra barn.

– Sånn sett ser jeg jo at dette absolutt er en språklig utfordring.

LEGGE OM: Lars Berrum mener det ville vært rart å snakke annerledes i podkasten enn slik han snakker til vanlig. Her er han avbildet i 2022, i forbindelse med et intervju om en podkast om Søren Kierkegaard.

– Tull og fjas

Ida Jevne er redaksjonssjef for radio og podkast i NRK P3. Hva synes hun om at Lars Berrum og Martin Beyer rekker å banne 56 ganger i løpet av en episode som varer rett over en time?

– Dette er en podkast med mer tull og fjas, og det er forskjell på denne og mer seriøst nyhetsinnhold når det kommer til den språklige standarden, sier hun, og utdyper:

– Vi tok inn denne pakken siden siden folk liker denne humorduoen. Vi tok inn et univers som vi mener står seg godt i en underholdningsammenheng. Vi snakker med dem om språk, men vi teller ikke banneord.

– Men dere bør vel sørge for at podkasten følger NRKs retningslinjer for banning? Mener dere den gjør det?

– Jo, men siden det er redaksjonelt begrunnet, så funker det. Da må må man ta en helhetlig vurdering. Det ville vært rart å sensurere en spontan samtaleutvksling. Men vi tar en helhetlig vurdering der også, vi snakker med dem om disse retningslinjene.

Jevne påpeker at det ikke har kommet noen klager på banningen fra podkastens lyttere, og hun sier også at hun ikke har fått noen påpekninger fra språksjefen.

Berrum har selv skrevet på sin Instagram-konto at han skal forsøke å gjennomføre neste episode uten banning.

– Kommer dere til å tillate like mye banning i de neste episodene, Jevne?

– Jeg skal følge med i spenning på om Lars greier å gjennomføre banneforbudet, og se om de greier å gjennomføre det. Det er gøy hvis de får det til. Jeg regner med at de kommer til å gjøre et poeng ut av dette.

REDAKSJONSSJEF: Ida Jevne er redaksjonssjef for radio og podkast i NRK P3. Hun mener det er «gøy» hvis programlederne i NRKs største podkast klarer å banne mindre i tiden fremover.

NRKs retningslinjer for banning

NRK ønsker at medarbeiderne skal bruke et presist, relevant og inkluderende språk.

NRK skal unngå å bruke støtende ord med mindre det er gode redaksjonelle grunner til det.

Medarbeidere i NRK skal føre et godt språk, som viser respekt for publikum.

NRK skal unngå banning i NRK-innhold, med mindre det er viktig for historien som skal fortelles. Banning skal særlig unngås i innhold for barn.

Både deltakere og programledere i interne og eksterne produksjoner skal gjøres kjent med språkreglene til NRK

– Ikke kreativt

Karoline Riise Kristiansen har vært NRKs språksjef siden 2019. Hun påpeker at rikskringkasterens retningslinjer for banning åpner opp for at det kan tas redaksjonelle avgjørelser om hvorvidt banning i noen tilfeller kan være nødvendig.

– Er det for mye å banne nesten en gang i minuttet i en NRK-podkast?

– Ja, selvfølgelig mener jeg det. Men de redaksjonelle avveiningene her kjenner jeg ikke til.

SPRÅKSJEFEN: NRKs språksjef, Karoline Riise Kristiansen, mener det er for mye å banne nesten en gang i minuttet i en NRK-podkast.

Kristiansen forteller at hun selv er oppvokst med tanken om at banning tyder på dårlig språkforråd.

– Når det blir brukt «jævlig» ti ganger, er ikke det kreativt språk. Så det kan de jo ta litt selvkritikk på.

Samtidig påpeker Kristiansen at Lars Berrum imiterer noen andre enn seg selv, når han flere ganger gjentar at han har vært «jævlig fyllesyk».

– Han gjør narr av de som går rundt og sier dette, mener Kristiansen.

– Er det slik at NRKs retningslinjer for banning, som praktiseres strengere på TV, ikke gjelder for podkast?

– Nei, jeg er ikke enig i det. Vi skal unngå banning, med mindre det er viktig for historien som fortelles, og det er redaktøren som gjør disse avveiningene.

– Er det aktuelt for deg å ta opp dette med redaksjonen?

– Ja, selvfølgelig. Det er det.

