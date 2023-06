Trygve Skaug ble bedt om å legge vekk troa: Dette svarte han

Fredag postet den folkekjære artisten et innlegg på Facebook og Instagram, der han viser en kommentar han har fått av en av sine følgere.

Der skriver følgeren at vedkommende er ateist og humanist, men elsker diktene og sangene Skaug lager – «som ikke er religiøse».

Avslutningsvis spør avsenderen: «Kan du ikke bare holde troa for deg selv?».

Et kort og et lengre svar

I innlegget svarer Skaug at «det korte svaret på denne kommentaren er nei».

Han har imidlertid også et mer utfyllende svar:

«Jeg har en tro. Eller… Jeg har vel egentlig flere. Jeg tror på Gud. Jeg tror på alle mulige forskjellige folk. Og innimellom tror jeg også litt på meg selv».

Skaug, som blant annet vant fjorårets Petter Dass-pris, fortsetter innlegget med å si at han også «tror at vi må jobbe hver dag for at verden blir bedre», og at han «tror godhet kommer fra noe utenfor oss mennesker, men at det bor inni alle».

[ Min tro-intervju med Trygve Skaug: Da han ble kalt hykler, slutta han som lovsangsleder ]

Gjør det motsatte

Skaug har altså ikke planer om å følge forespørselen om å legge troa til side – snarere det stikk motsatte.

Han skriver nemlig at han har kommet fram til at det er på tide å lage «noe mer omfattende» som omhandler tro. Derfor, skriver han, har han laget to plater som kommer ut i sommer.

Platene har fått titlene «Barnetro» og «Messe underveis». Sistnevnte er laget i samarbeid med forfatterdiakon André Vaaler, og Skaug forteller at de to har «sparret med fine prester og biskoper, og lært og utviklet troene vår en hel del».

Ifølge Skaug skal platene lanseres 3. august i Nidarosdomen.

---

Trygve Skaug

Låtskriver, musiker og poet fra Trøgstad i Østfold.

Har ifølge sin egen nettside gitt ut fem soloalbum og seks diktsamlinger.

Er også kjent for å dele dikt i sosiale medier, hvor han har en stor følgerskare. Han har 200.000 følgere på Instagram. På Facebook har han 110.000 følgere.

---