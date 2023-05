Teater ber hvite om å holde seg borte

Når teaterstykket «Tambo & Bones» settes opp på Theatre Royal Stratford East i London mandag 5. juni, oppfordres alle hvite publikummere til å holde seg borte. Formålet er at et etnisk svart publikum skal kunne komme i teatersalen og oppleve forestillingen uten å bli gjenstand for hvite blikk.

– Vi ville ikke gjort dette i Norge, sier kunstnerisk leder for Nordic Black Theatre gjennom tretti år, Cliff Moustache.

Den norske teatersjefen mener likevel at debatten som nå ruller og går internasjonalt, er viktig. I Storbritannia har det vært både kritiske og støttende kommentarer til det som gjerne kalles for «black out-forestillinger» – teaterforestillinger spilt for et utelukkende svart publikum.

– Samfunnet blir rikere og sterkere med forståelse for hverandres kulturer og hvor historier deles og høres. Jeg tror at black out-konseptet er i strid med denne etosen av utdanning og berikelse. Det skaper en skjev og farlig presedens, og det er etter min mening ikke noe vi bør støtte, sier Festus Akinbusoye, den første svarte regionale politidirektøren i Storbritannia, til avisen Daily Telegraph.

Vil skape «trygge rom» for svarte

Black out-forestillinger i teateret startet med stykket Slave Play på amerikanske Broadway i 2019, da alle de 804 setene i Golden Theatre ble besatt av svarte publikummere. Siden har fenomenet spredt seg og er nå kommet til Storbritannia. Tanken er å skape «trygge rom» for svarte teatergjengere til å se skuespill som utforsker komplekse og nyanserte problemstillinger knyttet til rase, forklarer regissør Matthew Xia, som setter opp «Tambo & Bones» med de svarte skuespillerne Rhashan Stone og Daniel Ward i hovedrollene.

– Med dette stykket var det avgjørende at vi skaper et slikt rom, sier Xia på nettsidene til teatret.

Ifølge Kristeligt Dagblad hører det med til black out-konseptet i London at hvite publikummere henstilles om ikke å komme den aktuelle datoen, men se stykket en av de andre spilledagene. Om en hvit publikummer skulle forville seg inn på forestillingen den aktuelle dagen, vil vedkommende heller ikke vises bort.

Med andre ord vil det sannsynligvis være mulig for Rhashan Stones hvite kone, skuespilleren Olivia Williams, å overvære stykket den 5. juni – men ønskelig er det ifølge henstillingen ikke.

Delte inn publikum i svarte og hvite

I Norge har Nordic Black Theatre testet ut å dele publikum inn i en svart halvdel og en hvit halvdel ved et teaterstykke, slik at multietniske kjærestepar som kom i teateret måtte sitte skilt fra hverandre. Det var under oppsetningen av James Baldwins «Blues for Mr. Charlie» i 1993.

– Vi lagde en rettssal i akt to og delte inn publikum inn hvite og svarte. Det var interessant å se publikums reaksjoner. Det gikk veldig bra, men noen gikk fra forestillingen, sier Moustache.

– Å ha en samtale rundt dette, er interessant. Jeg kjenner godt bakgrunnen for å lage black out-forestillinger i Storbritannia. Man ønsker at publikum og skuespillere skal inngå i et kollektiv. Det er viktig, men det er også viktig å dele narrativet med andre. Man må skape et fellesskap. Å si at bare svarte skal komme på forestillingen, ville vi ikke gjort her i Norge.

– Hvordan skal man få flere svarte til å komme på teaterforestillinger her til lands?

– Det må jobbes mye med hvilke fortellinger som fortelles. Fortellingene må være aktuelle; historier som svarte kan føle seg som en del av. Da tror jeg vi kan møte publikum som ellers aldri går i teatret, sier Moustache.

– Og selvfølgelig handler det også om hvem som forteller dem.

Utdanner nye svarte skuespillere

Nordic Black Theatre har selv vært sentrale i å utdanne og gi erfaring til nye ikke-hvite skuespillere. Også Det Norske Teatret har det seneste tiåret utdannet flere svarte skuespillere gjennom bachelorstudiet Det Multinorske, opprettet for skuespillere med familiebakgrunn utenfor Europa.

– Det er så viktig, for vi har et fantastisk samfunn i Norge, men dersom vi ikke bruker de folkene vi har her, kommer kunsten til å tape på det, sier Moustache.

Større mangfold er med andre ord veien å gå, både i teatersalen og på scenen. Det samme mener Anne E. Kokkinn, som er fungerende leder i Norsk Skuespillerforbund. På generell basis ønsker hun seg et større mangfold blant publikum i norske teatersaler.

– Jeg skulle ønske at publikum speilet befolkningen i større grad. Både på scenen og i salen bør det være større mangfold. Om det er veien å gå å reservere enkeltforestillinger for en spesifikk gruppe, har jeg ikke nok erfaring med til å kunne uttale meg om, sier Kokkinn til Vårt Land.

– Du har ledet Nordic Black Theatre i over tretti år, Cliff Moustache. Kommer det flere svarte publikummere nå enn før?

– Å ja, det er mange unge folk som kommer! Det er mange interesserte. Jeg tror dette er framtida. Det er slik vi må tenke. Vi må ikke tenke bare i nåtida. Vi må investere for framtida, sier Moustache.

