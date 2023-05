At det er skjerpet konkurranse om de kristne lytterne, bekrefter kommunikasjonsdirektør Emil Engeset i Den norske kirke.

Veien fram til lytterne er lang, mener han.

– Podkast er en god kanal for å forklare, utdype og engasjere lytterne akkurat der de er. Vi er stolte av Søndagsskolen for voksne og Adventspodden, som vi tidligere har produsert. Samtidig ser vi at det er stor kamp om oppmerksomheten og lytternes tid i mangfoldet av podkaster, skriver han i en e-post

Fra kassettmisjon til podkast

Engeset påpeker at 57 prosent av befolkningen hører på lydmedier, og at det derfor er naturlig å tenke at podkast vil være et nyttig format også i framtiden.

– Akkurat nå er det ingen nye podkastprosjekter fra Den norske kirke nasjonalt, men det finnes et variert utvalg som lages i menighetene og fra bispedømmene.

– Hvordan kobles det med kirkas andre mediesatsinger?

– Det er en lang vei fra å lage podkast til å få lyttere. Derfor tror jeg det er viktig å koble utspill i media, annonsering, innhold på nettsidene og i sosiale medier med podkasten. Alle mediene er både hver for seg og til sammen verdifulle for å kunne være en nær og tilgjengelig kirke på nett, svarer Engeset.

Hans Olav Hodøl er førstelektor ved Instititutt for nordisk og mediefag ved Universitet i Agder. Forskningsmessig har han særlig interessert seg for mediepraksis og digital kultur i en kirkelig kontekst. Han kjenner ikke til at det er forsket noe på podkaster i det kirkelige landskapet i Norge.

– Den strategiske tenkningen bak slike satsinger skiller seg neppe fra annet mediearbeid. Det som begynte med «kassettmisjon», og som fortsatte med nærradio på 80- og 90-tallet, har funnet andre plattformer i dag.

– Er det noe som er annerledes med motivasjonen i arbeidet?

– Jeg er fristet til å si nei. Uttrykksformer endres med tida, men det er stor parallellitet i drivende motivasjon og forventning til resultat, svarer Hodøl.

Satser friskt

Podtoppen er Norges offisielle toppliste og måling av norske podkaster. Målingen eies av NRK, Schibsted, Bauer Media, P4-gruppen og Moderne Media, og den finansieres av eierne og aktører som har tilsluttet seg målingen. Podkaster fra menigheter og kristne organisasjoner når ikke høyt opp på topplista som oppdateres hver onsdag kl. 12.

Eksempelvis ligger Den norske kirkes Søndagsskole for voksne i skrivende stund på plass nummer 451, med bare 312 nedlastinger/strømminger forrige uke. Så skal det nevnes at siste episode i podkasten ble sluppet i mai 2022.

Likevel er det flere kristne menigheter og organisasjoner som satser friskt på formatet.

Menigheten Jesusfellesskapet i Bergen, med i underkant av to hundre medlemmer. står bak fire ulike podkaster: Ukens tale, Kulturkrigen, Disippelskolen og Hyrdepodden. Dessuten kan du høre stemmen til pastor Cathrine Lofnes i Mammashjerte som lages i samarbeid med Tro & Medier, der Lofnes jobber 50 prosent.

LYTTERE: Opp mot 1500 lyttere kan Cathrine Lofhus ha på podkasten Mammashjerte. (Jarle Stokken)

Da Tro & Medier samlet til MELT-konferanse sist høst, stilte Lofnes spørsmålet: Er det egentlig mulig å bygge nære vennskap digitalt?

– Ja, det kan vi få til hvis vi er på flere flater og i tillegg møtes fysisk, svarer hun selv.

Mammashjerte startet som et av mange mammaforum på Snapchat der Lofens snakket om «ærlig hverdag med et kristent perspektiv». Som pastor ville hun vise en hverdag annerledes enn på scenen i menigheten.

– Gjennom samtalene vil vi styrke troen i hjemmet. Ved å få inn fagfolk tar vi opp temaer som fysisk og psykisk helse, tro og tvil, sex i ekteskapet, oppdragelse, parrelasjon, frustrasjoner i mammarollen og annet, forteller Lofnes.

Som mange andre podkaster skøyt også denne fart under pandemien. På tre år har de registrert 300.000 opplastinger med opptil 1.300 unike lyttere på enkelte episoder. Via Snapchat tar de samtalen videre med lytterne gjennom 70–100 chat-meldinger per dag.

– Slik klarer vi å bygge et digitalt fellesskap med 2–3 000 mennesker. Vi «ligger i lomma» til folk i opp- og nedturer. Etter pandemien begynte vi også å treffes fysisk, fortelle hun.

[ Disse podkastene anbefales av kristenprofiler ]

Nettverk

Kjetil Fyllingen i Tro & Medier står selv bak podkasten Ekteskapspodden. Han tror ikke at markedet for kristne podkaster er mettet.

Kjetil Fyllingen i Tro & Medier (Tro og Medier)

Fyllingens egen podkast har 4–500 lyttere per episode. Her i avisa har han tidligere påpekt at man skal være godt fornøyd med om man har noen hundre lyttere.

– Hva vet dere om effekten av podkast?

– Det er vanskelig å vite, men det er interessant med alle tilbakemeldingene, svarer Fyllingen.

Han bruker eksempler med Damaris Norge sin podkast. Når de holder et seminar, er kanskje 50–100 fysisk til stede. Når seminaret deles på nett, kan de kanskje nå tre ganger så mange.

– Ofte er slike resultater en lavthengende frukt og trenger ikke nødvendigvis skyldes en avansert produksjon, sier Fyllingen.

Sårbarhet

Anne Margrethe Ree Sunde har i fem år vært prest i Ukirke Stavanger. Med utgangspunkt i hennes erfaringer som prest for aldersgruppen 15–30 år har hun laget Sårbarhetspodden. Hun har fått forfatter og biskop Per Arne Dahl med seg i samtalene. Det er også med en yngre gjest i hver episode. De deler sine erfaringer av sårbarhet og livsmestring.

– Etter pandemien viser tallene at de unge som hadde det ille, har fått det verre. Det å møtes ansikt til ansikt har avgjørende betydning, men i podkasten vil vi ta opp de samme utfordringene, forteller Sunde.

Podkasten er finansiert gjennom bispedømme og kirkeverge, og i stillingen som prest i Ukirke har Sunde hatt rom for å lage podkasten. Å lage en episode kan kreve et drøyt dagsverk. Hva som skjer når hun nå begynner som sokneprest i Hinna menighet, er ikke avklart. Planene for sesong to er lagt, og på sikt ser hun for seg at det kan bli et par sesonger til.

– Med lyttertall på opp mot 500 når vi tett på like mange som en fullsatt Hinna kirke, forteller hun.

LURE PÅ: Kommunikasjonsrådgiver Henrik Guii-Larsen er med på å lage podkasten Jeg lurer på. (Privat)

Blandet erfaring

Jeg lurer på er navnet på en podkast som blir laget i Tønsberg. Kommunikasjons- og ungdomsrådgiver Henrik Guii-Larsen beskriver den som en «podkast om livet, kirken, troen Gud og sånt». Tre episoder tar for seg ulike sider ved konfirmasjon. Målgruppa er mennesker som «står med ett bein i menigheten». Seks episoder er laget, og planen er å lage nye seks.

– Serien har hatt lavere lyttertall enn vi håpet. Ingen episode har bikket over 500. Vi har tro på formen og formatet, og gode tilbakemeldinger gjør at vi likevel tror det kan være et godt verktøy til å nå ut, sier Guii-Larsen.

Han opplever at det er vanskelig å nå ut i jungelen av podkaster.

– Temaene vi tar opp går ikke ut på dato. Vi håper derfor serien har lyttere over mange år. Vi er avhengige av at de kirkelig ansatte ser på det som nyttig i lokalt arbeid, sier han.

– Hvor sentral er podkasten i bispedømmets kommunikasjonsarbeid?

– Den er viktig inn mot de gruppene som temaet angår – dåp og konfirmasjon. Podkasten er et av mange tiltak, men en liten del av pakka, sier Guii-Larsen.

I et pågående arbeid med bispedømmets strategi for kommunikasjon ser han det som en fordel at de gjør erfaringer med podkast, men er ikke sikker på at det er podkast bispedømmet vil satse mest på.