Denne våren har NRK vært på utkikk etter en kritiker med «samisk kulturkompetanse». Rikskringkasteren tilbyr ikke en fast stilling, men søker etter det de kaller en oppdragstaker, det vil si en frilanser som leverer innhold på bestilling. Kritikeren får ansvar for å reflektere kulturlivet i Sápmi – Nordland, Troms og Finnmark.

Den rette person må kunne dekke «et bredt spekter av kulturlivet», men NRK ser spesielt etter kritikere med kompetanse på scenekunst og visuell kunst. Da søknadsfristen gikk ut 10. april, var det bare to søkere som hadde meldt seg. Maret Stueng (30) og Aslak Heika Hætta Bjørn (30) – begge bosatt i Oslo.

I fjor fikk Aslak Heika Hætta Bjørn prisen Årets kritikk for sin anmeldelse på Scenekunst.no av det samiske verket Vastadus Eana – The Answer is Land.

Var forberedt på få søkere

Rune Håkonsen er prosjektleder for anmeldelser i NRK. Han var forberedt på at det ville være få søkere, fordi det i liten grad er en etablert samisk kulturkritikk i Norge.

– En av NRKs oppgaver er å legge til rette for å styrke dekningen av det samiske kulturfeltet, sier han.

I dag dekkes samisk kulturliv av NRKs vanlige kritikerkorps med sju ansatte kritikere. I tillegg har rikskringkasteren knyttet til seg 14 frilansere som dekker ulike områder av kulturen. For eksempel er det Karen Frøsland Nystøyl som anmelder scenekunst for NRK. Når hun anmelder en samiskspråklig teateroppsetning, blir anmeldelsen oversatt til nordsamisk.

KRITIKER: Aslak Heika Hætta Bjørn er en av to søkere til NRK-jobben som kulturkritiker med samisk kulturkompetanse. (Privat)

NRK oppfordret sterkt kandidater med samisk språkkompetanse både muntlig og skriftlig til å søke. Solid og relevant kompetanse på det samiske og nordnorske kulturfeltet er en forutsetning. «Vi ser spesielt etter kritikere med kompetanse på scenekunst og visuell kunst, men er åpen for den rette kandidaten med andre fagområder», het det i utlysningen.

– Hvis NRK vil styrke dekning av samisk kulturliv, hvorfor tilbyr dere ikke fast stilling?

– Aktiviteten på områdene varierer gjennom året, og som tidligere omtale i Vårt Land har løftet fram, har vi også våre interne prioriteringer. Vi dekker allerede noe samisk kultur – på både samiske og norske språk. Med denne oppdragsavtalen har vi som mål å fortsette denne positive utviklingen på en systematisk måte, svarer Håkonsen.

Begge søkerne bor i Oslo. På spørsmål om det er et problem, viser Håkonsen til annonseteksten. Der står det at arbeidet består i å dekke en større del av kulturen i Sápmi og Nord-Norge.

[ Her er tallene: Så mange klikker på NRKs bokanmeldelser ]

Talentprogram

Første uke i mai vil ansettelsesprosessen være i mål.

– Da vil vi ha vurdert om søkerne er kvalifiserte eller om vi på annen måte vil søke å finne rett person med tanke på å legge til rette for å utvikle en stemme, sier prosjektlederen.

Håkonsen viser til at NRK også har et eget samisk talentprogram. Der spør de etter unge talenter som kan et av de samiske språkene og har lyst til å lage et godt medietilbud. Målet er å lage et «supergodt medietilbud til den samiske befolkningen». For å komme dit leter de etter «den neste samiske podkaststemmen, den nye radio- eller TV-profilen og uredde journalistspirer som produserer for sosiale medier, TV og nett.»

TEATER: Teatersjef Rolf Degerlund er begeistret over NRKs satsing på en kritiker med samisk kulturkompetanse. (Proffen Foto)

Oslo-premierer

Rolf Degerlund er teatersjef ved Det Samiske Nasjonalteatret Beaivváš i Kautokeino. Teatret bruker å legge sine premierer til Oslo for at journalister og kritikere kan møte opp.

– Til Kautokeino kommer det ingen journalister fra Oslo. For oss er det viktig å bli sett, siden vi er en del av den norske teaterkulturen, forteller Degerlund.

Teatersjefen er begeistret for NRKs satsing på en kritiker med innsikt i samisk kultur.

– Det trengs virkelig. Noe annet er som om jeg skulle være kritiker for en kultur jeg ikke kjenner til, sier han.

Han har merket effekten av NRKs talentprogram.

– Det viser engasjementet fra det unge Sápmi der vi merker en hunger etter å fortelle og vise stolthet, sier han.

En sterk oppblomstring av samisk kultur tror han henger samme med at nasjonale medier i voksende grad løfter fram samisk kulturliv og kunstnere.

– Vi ser også at urfolkskulturen står sterkt i hele verden. I år skal Beaivváš til Grønland for å spille Juoiggas! en forestilling som behandler joiken som uttrykk

Degerlund ser fram til høsten 2024 da Det Samiske Nasjonalteatret Beaivváš flytter inn i nytt bygg i Kautokeino tegnet av Snøhetta.

– Da vil flere komme for å gjestespille i Kautokeino, tror Degerlund.

[ Kulturredaktør Thomas Espevik: – Poesien måtte vike for klikk ]

Folkemusikk og litteraturkritikk

NRK har også søkt etter en litteraturkritiker til et vikariat i fulltidsstilling fra august til desember, samt en oppdragstaker for kritikk av folkemusikk.

Fem har søkt på folkemusikk-stillingen:

Bjørn Aksdal (69) - Musikkforsker og skribent

Ingeborg Olavsrud Anthonsen (33) - Kritiker

Inge Gjevre (46)

Emma R. Flom-Jasobsen Fish (23)

Are August Flannagan Furubotn (28) - Museumspedagog

19 personer ønsker å vikariere som litteraturkritiker:

Ruth Hege Halstensen (42) – Skribent

Thula Kopreitan (24) – Kritiker

Shana Mathai (38) – Skuespiller

Margunn Vikingstad (51) – Kritiker

Vera Kaufman Brunstad (25) – Reporter

Hauk Engelien (22) – Bartender

Sofie Steensnæs Engedal (27) – Manuskonsulent

Olivia Hansen (24) – Økonomi- og administrasjonsmedarbeider

Eilif Guldvog Hartvedt (29) – Journalist

Agnes Louise Helleberg (27) – Kritiker

Leif Tore Sædberg (46) – Kritiker

Gerd Elin Stava Sandve (46) – Journalist og kritiker

Eline Molvær Løndal (23) – Nyhetsjournalist

Ola Hegdal (57) – Kritiker

Ingeborg Lilje Riis Amundsen (27) – Styremedlem

Liridona Qaka (31) – Manuskonsulent

Bodil Aga Aandstad (45) – Konsulent

Marte Storbråten Ytterbøe (40) – Programkonsulent

Maren Simonsen (30) – Kritiker

---

KRITIKK

NRK har sju ansatte kritikere.

I tillegg har de 14 frilansere som dekker ulike områder av kulturen.

I begynnelsen av mai regner NRK med å inngå avtale med en oppdragstaker (frilanser) for å dekke samisk kultur og en annen for folkemusikk. I tillegg søker NRK etter en litteraturkritiker til et vikariat

---