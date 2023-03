– Vi er veldig fornøyd over å ha funnet vår nye dirigent, sier daglig leder i Nidarosdomens guttekor, Johannes Köpple.

Koret er et av Skandinavias mest kjente guttekor, og har siden 1973 – altså i femti år – vært ledet av Bjørn Moe. Nå kan endelig Moe tre inn i pensjonistenes rekker.

Fra Haderslev

Etter en lang rekrutteringsprosess, der om lag 30 søkere fra hele Europa er blitt vurdert, har koret funnet etterfølgeren.

Han heter Thomas Berg-Juul, og kommer fra stillingen som domorganist og dirigent for pikekoret i Haderslev domkirke i Danmark.

– Thomas har lang erfaring både som organist og korleder, og kommer fra et domkirkemiljø i Haderslev. Han har den relevante kirkemusikkutdanningen, og overbeviste med en åpen, energisk og motivert personlighet, sier Köpple.

Flytter med familien

Sammen med kone og tre jenter på ni, tolv og femten år, pakker nå Berg-Juul sakene, og tar med flyttelasset til Trondheim.

– Vi er veldig spente, og ser fram til å komme til Trondheim. Jeg føler at jeg kjenner musikklivet og byen, men i virkeligheten vet vi jo ingen ting. Å bytte bosted og land er en stor usikkerhet, men det er også litt av eventyret for oss. Vi har tenkt lenge, og tror vi vil føle oss hjemme, sier Berg-Juul over telefon fra Danmark.

DIRIGENT: Thomas Berg-Juul (Patricio Soto)

– Full match

Samtalene mellom Berg-Juul og ledelsen i guttekoret begynte for alvor i fjor, og den nye dirigenten har de siste månedene vært på flere besøk i Trondheim og møtt sangere og stab

– Det har vært full match fra første møte, mener daglig leder Johannes Köpple.

Han sier at evnen til å få kontakt med guttene, er en avgjørende faktor i denne jobben:

– Guttene øver tre ganger i uken, og er med på store konsertoppdrag. Arbeidsmiljøet i koret må være bra. Når guttene trives og har lyst til å komme tilbake, er det mulig å oppnå store ting. Og det er dirigenten det hele står og faller på.

– Dette kommer Thomas til å klare, og vi er veldig glad for at han har takket ja.

– Vil han bli like lenge som sin forgjenger?

– Vi håper jo selvfølgelig at han vil trives og finne et godt rotfeste her i byen. Men vi starter ikke med så store forventninger, humrer Köpple.

Har lært seg norsk

Berg-Juul har de siste årene hatt en stilling som innebærer både orgelspill og korlederansvar. Han sier han ser fram til å kunne konsentrere seg kun om korlederrollen i Trondheim. Men han hadde i utgangspunktet ingen planer om å forlate Haderslev da Nidarosdomens guttekor initierte kontakt, forteller han.

– Jeg har vært i Haderslev i tolv år, og hadde du spurt meg for ett år siden, hadde jeg svart at jeg skulle bli her til jeg blir pensjonist.

De siste månedene har han gjort sitt for å kunne slå nye røtter. Han har tatt norskkurs, og røper at han har slukt alt han har kommet over av både podkaster og serier på norsk.

Men selve Trondheim er ingen ukjent by for Berg-Juul. Gjennom en norsk sangpedagog som jobbet med pikekoret, har pikekoret i Haderslev det siste tiåret pleid kontakt med Nidarosdomens jentekor og dirigent Anita Breivik.

De to jentekorene har besøkt hverandre og samarbeidet om prosjekter. Slik kom også Berg-Juul i kontakt med komponist Kim Arnesen, opprinnelig fra Trondheim, som skrev sin Stabat Mater til pikekoret som hadde verdenspremiere i 2020.

VETERAN: Siden 1973 har guttekoret i Nidarosdomen vært ledet av Bjørn Moe. (Ned Alley/NPK)

Mer bordtennis

– Hvordan skiller det å dirigere et guttekor seg fra å dirigere et jentekor?

– Jeg tror det vil bli en forskjell. Jentekoristene i Haderslev er for det første litt eldre. De yngste er 12 år gamle, mens i Nidarosdomens guttekoret er de yngste 10 år, og det klart man må ta hånd om dem på en litt annen måte, sier Berg-Juul, og legger til:

– I pausene snakker jeg for eksempel mye med jentene, mens jeg tipper jeg kommer til å spille mer bordtennis med guttene, at det blir mer fysisk aktivitet. Og så tror jeg guttene kan motiveres av litt andre ting, at konkurranseelementet kan være viktig for dem, mens det for jentene kanskje handler mer om å få en følelse av harmoniene og å forstå kjernen i musikken.

Berg-Juul tiltrer 1. april, og overtar formelt ansvaret som kunstnerisk leder 1. mai. Første store oppdrag blir turné til USA med guttekoret, hvor også Bjørn Moe vil delta.

