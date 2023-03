Det skulle bli en av norgeshistoriens største filmproduksjoner.

Det norske regissørparet Robert Muren og Elizabeth Fumero Muren startet arbeidet med drømmeprosjektet Yeshua allerede i 2006, og har delt begeistrede løypemeldinger med norsk presse siden 2010:

Mel Gibson skulle innta regissørstolen, Bono og Anthony Hopkins var «veldig positive» til manuset, Andrea Bocelli ville bidra musikalsk og flere Game of Thrones-skuespillere var interesserte. Videre skulle The Passion of the Christ-distributør Tom Allen gi drahjelp og produsent Shannon McIntosh planla etter sigende å skrote sin faste samarbeidspartner Quentin Tarantinos neste film for å jobbe med ekteparets storprosjekt.

[ Everything Everywhere all at Once vant Oscar for beste film ]

Filmen, omtalt som både «en blanding av Braveheart, Sound of Music og et epos» og «en krysning mellom Gladiator og Les Misérables», skulle spilles inn i flere land og var myntet på «et globalt marked».

Nå kan Elizabeth Muren fortelle til Vårt Land at innspillingen omsider er i gang – i et ganske annet format enn det som har vært gjennomgangsmelodien i landets avisspalter det siste tiåret.

– Vi gjør det independent (utenfor de store produksjonsselskapene, journ.anm.), og det skulle vi nok gjort fra begynnelsen. Hollywood fungerte ikke, men brakte oss dit vi er i dag. Vi gjør det ikke fordi vi ikke kunne, men fordi vi ikke ville, forteller hun på telefon fra Colorado.

Mer om det senere.

SJEFEN FOR DET HELE: Elizabeth Muren begynte på manuset til «Yeshua» i 2006. Etter «mange runder i ørkenen» er omsider innspillingen godt i gang, forteller den tidligere Løten-beboeren. (Ivar Muren/Sierra Molina)

Lang ferd

Det har altså gått 17 år siden Elizabeth Muren begynte på manuset til hjertebarnet Yeshua, og siden 2009 har hun sammen med ektemannen Robert forsøkt å realisere det storslåtte prosjektet. Våren 2010 ble det for første gang omtalt i pressen: «Lager Hollywood-musikal om Jesus», skrev Adresseavisen.

Fil­men tar for seg de siste da­ge­ne i livet til di­sip­pe­len Peter. Handlingen foregår i år 64, i et Roma som brenner og der de kristne blir forfulgt. Disippelen Peter er blitt en gammel mann, og gjennom mareritt og minner tar seeren del i hans opplevelser, har hun tidligere fortalt til Vårt Land.

Innspillingsdatoer og premiere har blitt bebudet gjentatte ganger. «Etter planen skal Yeshua spilles inn i 2012, og vises på kinolerretet året etter», skrev Adresseavisen våren 2010. Høsten samme år var planen til og med fremskyndet: «Hvis alt går slik ildsjelene håper og tror», skrev Dagen i 2010, «vil innspillingen av filmen starte høsten 2011. Premieren vil i så fall finne sted i løpet av 2012». Slik gikk det ikke.

I mars 2013 fortalte ekteparet derimot til NRK at de håpet å komme i gang med innspilling påfølgende høst, og så for seg premiere i 2015. Østlendingen skrev at «hundrevis av mennesker vil bli engasjert i produksjonen», og overfor Dagen bekreftet Muren at manus, budsjett og en detaljert innspillingsplan var klar. Heller ikke denne gangen gikk det som de håpet.

Noen år senere ble det igjen annonsert at ting var i ferd med å skje. Sommeren 2017 var finansieringen på 200 millioner kroner på plass og innspillingen var like rundt hjørnet, ifølge avisa Norge Idag.

Vi endte på et vanskelig sted da vi skjønte at vi ikke kom til å ha kontroll over historien — Elizabeth Muren

– Alt dette var fakta, vi var mange ganger veldig nære å starte preproduksjon. De tingene var utenfor min kontroll. Filmbransjen er sånn at mye kan være på plass, med penger og planer, og så forandrer noe seg like før det skjer, sier Elizabeth Muren om alle de utsatte datoene.

Hun anslår å ha skrevet 20 manusutkast, og forteller om møter med co-produsenter og investorer som alle hadde sine meninger om prosjektet. Hun vil ikke gå i detalj («det handler om mer enn bare meg»), men Murens dyrkjøpte erfaring er at folk som vil investere i et prosjekt, vil ha hendene på rattet. For henne var det derimot uaktuelt å gå på akkord med visjonene for prosjektet hun hadde jobbet med gjennom så mange år.

– Risikoen for å miste historien og the purpose i Hollywood, var stor. Vi endte på et vanskelig sted da vi skjønte at vi ikke kom til å ha kontroll over historien, og innså at vi aldri vil nå noe sted om vi vil gi bort the reason for at vi startet dette.

[ Navnet Jesus fyller hundre år. Dette er historien bak salmen ]

Venners venner

Men hvor ble det av alle kjendisene? Og hvordan kom et Løten-basert ektepar i det hele tatt i kontakt med kjendiser som Mel Gibson og Andrea Bocelli? Svaret på det, ifølge Elizabeth Muren, er produsent Shannon McIntosh. Hun har produsert mange av Quentin Tarantinos filmer, og var i 2020 nominert til Oscar for arbeidet med Once Upon a Time … in Hollywood. Før den tid lå det an til at hun skulle produsere Yeshua, forteller Muren.

– Jeg kom i kontakt med henne gjennom Tom Newman, en trosbasert produsent som også var med. Det var Shannon som hadde alle forbindelsene og som introduserte oss til andre navn. Hun heier fortsatt på prosjektet, men er ikke produsent lenger.

Også skuespiller og regissør Mel Gibson – særlig kjent for Braveheart (1995) og The Passion of the Christ (2004) – var det McIntosh som fikk involvert i prosjektet. Muren forteller at han «var med i sin tid». Venners venner og utvidede omgangskretser er god valuta i Hollywood. Det var nettopp via en annen felles bekjent – Raniero Cantalamessa – at Muren kom i kontakt med stjernetenor Andrea Bocelli.

– Han var begeistret for prosjektet og ville være med, men akkurat nå er heller ikke han involvert. Det var da vi skulle gå the Hollywood route at disse var involvert.

Det var da vi skulle gå the Hollywood route at disse var involvert — Elizabeth Muren

LAND OG STRAND: En båt seiler på det som skal forestille Genesaretsjøen. «Yeshua» spilles inn i en rekke amerikanske stater. (Ivar Muren/Sierra Molina)

200 millioner kroner

Og ambisjonene har gjenspeilet seg i budsjettene. I 2013 skrev NRK at budsjettet var på 60 millioner kroner. Fire år senere hadde budsjettet mer enn tredoblet seg. «Finansieringen på 200 millioner kroner er nå på plass», skrev som nevnt avisa Norge Idag i 2017.

Pengene har kommet fra flere hold. Stiftelsen Co­ven­ant Mi­ni­stries ble etablert i 2009 og har blitt omtalt som «ryggraden i utviklingsfasen av filmen». TNC Productions er det Kristiansand-baserte selskapet bak prosjektet – som også har produsert flere scenemusikaler. Muren-ekteparet har nemlig satt opp en rekke musikaler i både Israel og USA, og flere av disse har også blitt satt opp her til lands.

En gruppe norske investorer involverte seg tidlig i filmprosjektet, deriblant investerte Filadelfia Kristiansand 200.000 kroner i 2011. Mer enn 70 selskaper og enkeltpersoner stod som aksjonærer i TNCs årsregnskap for 2020, deriblant flere norske menigheter.

Elizabeth Muren forteller at en kombinasjon av europeiske insentivordninger og (amerikanske) investorpenger har ligget på bordet de gangene innspillingsdatoer har vært markert i kalenderen.

– Hva vil du si til norske menigheter og privatpersoner som tidlig la penger i prosjektet?

– De pengene ble brukt for å gjøre omskrivinger, og inngå kontrakter med produsent og skribenter. De ble reist og skapt for å utvikle prosjektet. Verdien av de midlene er manuset vi har i dag.

[ Lovsang er best på norsk. Dette er de mest populære sangene ]

INNSPILLING: Fra «Yeshua» (Ivar Muren/Sierra Molina)

– Mange runder i ørkenen

Og nå mener Elizabeth Muren altså å være på rett spor. Hun og familien bor i Colorado, og hun er administrerende direktør for mediefakultetet ved Charis Bible College og leder skolens film- og produksjonslinje. Bibelskolen ble etablert i 1994 av Andrew Wommack Ministries – eid av TV-evangelisten og helbredelsespredikanten Andrew Wommack.

Det er Charis and Legacy Productions som nå står som produsent for filmen, et produksjonsselskap etablert i et samspill mellom Muren og Andrew Wommack Ministries. Selskapet distribuerer og produserer kristne filmer og TV-serier. Yeshua produseres i samarbeid med norske TNC Productions, som eier historien.

Kommunikasjonsavdelingen på Charis Bible College har studio, nær 100 ansatte, samt rekvisitter, kostymer, kameraer, og lys- og lydutstyr «in house». Det er dette som nå brukes under innspilling. Det var november i fjor at innspillingen omsider startet, og etter planen fullføres den i juni. Klok av skade vil Muren verken røpe budsjett eller anslå premieredato.

– Vi gikk mange runder i ørkenen, men endte opp med kunnskap og kontakter. Det var en trøst da Mel Gibson sa at for ham tar det 10-15 år å fullføre en film, sier hun.

[ Anmeldelse: En berømt dirigent misbruker sin makt ]

---

Yeshua

Musikal om Jesu liv laget av ekteparet Elizabeth og Robert Muren. Arbeidet med manuset startet i 2006.

Ifølge Elizabeth Muren la det lenge an til å bli et Hollywood-prosjekt med tilhørende store budsjetter. Berømtheter som Mel Gibson og Andrea Bocelli var interessert og involvert, og en rekke andre store navn skal ha uttrykt sin begeistring, ifølge Muren.

Innspilling og premieredato har blitt annonsert en rekke ganger siden 2010. I november i fjor startet omsider innspilling, som etter planen fullføres i juni. Filmen er nå en uavhengig produksjon, produsert i samarbeid mellom Andrew Wommack Ministries og norske TNC Productions.

TNC Productions er det Kristiansand-baserte selskapet bak prosjektet – som også har produsert flere scenemusikaler for Muren-ekteparet. Et 70-talls antall menigheter, selskaper og privatpersoner stod som aksjonærer i TNCs årsregnskap for 2020.

---

Luftslott?

– Lite av det som har blitt markedsført, har endt med å skje. Hva vil du si til den som tolker dette som et luftslott?

– Det er kanskje sånn det høres ut, og det er sikkert sånn du vinkler det. Jeg har ingen problem med å innrømme at jeg hadde jeg gått en helt annen vei i dag. Samtidig er jeg ingen måte skuffa eller lei meg. Jeg opplever at jeg ikke ville vært der jeg er i dag, hadde jeg ikke vært gjennom dette, sier Muren og fortsetter:

– Jeg var supernaiv og kjente ikke bransjen, og det ene ledet til det andre og til det tredje. Men jeg visste hele tiden at jeg ikke ville lage en film for å lage film, men finne en måte å kommunisere Guds ord på. Da jeg snakket om prosjekter i norske menigheter, snakket jeg ikke om å lage den største norske filmen som er laget. Jeg snakket om at Gud sa at det enkle vi kan gjøre, er det som skal få verden til å tenke på ham.

[ Ekte historier om ekteskap som blir giftige ]