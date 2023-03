– Internasjonal solidaritet er det viktigste, det sier forfatter og teolog Ingrid Brækken Melve, som før jul var en av de tre nominerte til Petter-Dass prisen.

Hun sier at 8. mars er en egnet dag for å løfte frem ting vi til vanlig ikke snakker om. Hun påpeker at det veldig mange steder i verden fortsatt er kjempevanskelig å være kvinne, og trekker fram Afghanistan som et konkret eksempel. I forlengelsen av dette er 8. mars for Brækken Melve også en dag å vise takknemlighet for de rettighetene man har som kvinne i Norge.

– For meg er det også en dag det er viktig å vise sin takknemlighet til de som har tatt kampen før oss. Ingen av de rettighetene vi har i dag har kommet av seg selv.

Internasjonal solidaritet

Blant kulturpersonlighetene Vårt Land har snakket med er nettopp viktigheten av internasjonal solidaritet noe som gjentas ofte. Dette gjelder også Bente Johnsrud, festivaldirektør og kunstnerisk leder for Oslo Internasjonale Kirkemusikkfestival.

– Solidaritet med iranske kvinner er viktig i år, men generelt også med alle kvinner.

Selv om festivaldirektør Bente Johnsrud måtte avlyse jubileumsutgaven av Oslo internasjonale kirkemusikkfestival, er hun innstilt på at de kan gjennomføre en forsinket markering i mars neste år. IRANSKE KVINNER: – Solidaritet med iranske kvinner er viktig i år, sier Bente Johnsrud, som for tiden er travel med forberedelsene til Oslo Internasjonale Kirkemusikkfestival som går av stabelen den 11. mars. (Foto: Erlend Berge)

Selv er Johnsrud for tiden travel med forberedelser til festivalen som går av stabelen den 11. mars, og har derfor ikke tid til å gå i tog i år.

Samtidig er hun opptatt av å informere om at festivalen kan by på et rikt utvalg av kvinnelige komponister og utøvere. Blant dem en rekke komponister oversett av sin samtid.

– Vi er opptatt av å løfte fram kvinner som ikke fikk den oppmerksomheten de fortjente i sin levetid.

Forfatter Arnfinn Nordbø trekker frem også en annen gruppe det er viktig å vise solidaritet med i år. For selv om han ikke har planlagt å gå i 8. mars tog, er han klar på hva parolen hadde vært om han skulle gått:

– «Solidaritet med Ukraina», «fred og frihet for Ukraina». Noe i den duren.

Nordbø har selv bodd i Ukraina i to år til sammen, sist i 2011. Fra sin tid i landet husker han 8. mars som en viktig dag for befolkningen, selv om hovedfokuset for feiringen var litt annerledes enn i Norge.

– I Norge er dagen fokusert rundt kvinnekamp, i Ukraina handlet det mer om å hedre kvinner i ens egen omgangskrets.

Nordbø har et tett forhold til Ukraina. Det å nå være vitne til lokalbefolkningens situasjon i det krigsherjede landet er derfor noe som går spesielt tett innpå ham.

– Når du kjenner menneskene som bor der blir det ekstra nært, sier han.

[ Jon Petter og Arnfinn Nordbø: «Livskrisene har ført oss sammen igjen» ]

NEI TIL BARNEHIJAB: Den viktigste kvinnesakskampen for Lily Bandehy er et forbud mot bruk av barnehijab. (Guro Asdøl Midtmageli)

Ytringsfrihet og kvinnekamp

Forfatter og samfunnsdebattant Lily Bandehy skulle i utgangspunktet bruke 8. mars til å holde et foredrag for Sosialistisk Ungdom i Hallingdal. Dette ble imidlertid avlyst, noe som ble begrunnet med Bandehys meninger om islam. Bandehy har fortalt om dette i Subjekt og Nettavisen.

– Når ytringsfriheten blir så innskrenket at jeg ikke kan kritisere religion, så er det ikke noe poeng å gå i 8. mars tog, sier Bandehy til Vårt Land.

Når ytringsfriheten blir så innskrenket at jeg ikke kan kritisere religion, så er det ikke noe poeng å gå i 8. mars tog — Lily Bandehy

Den viktigste kvinnesakskampen for Bandehy er et forbud mot bruk av barnehijab. Hun sier at jenter som opplever mye tvang som barn fratas muligheten til å utvikle seg til selvstendige kvinner.

Hovedparolen under årets 8. mars markering i Oslo er «Jin, Jiyan, Azadi», på norsk «Kvinne, Liv, Frihet», et slagord benyttet av iranske demonstranter under det siste halvårets tidvis voldsomme protester i landet. Bandehy, som selv opprinnelig er fra Iran, mener parolen er meningsløs om man samtidig støtter barnehijab. Hun sier derfor at de som går under denne parolen må la kritikken av islam komme frem for å forstå hvorfor iranske kvinner protesterer.

– Tomme ord hjelper ikke iranske kvinner, sier hun.

[ Da Lily Bandehy tok med kjæresten på fjelltur for å se Peer Gynt, fikk hun seg en støkk. ]

Navlebeskuende

– Jeg kan fort bli litt provosert om vi blir for navlebeskuende.

Det sier barnebokforfatter og TVL-programleder Anette Løken Jahr på telefon til Vårt Land.

Løken Jahr sier hun ofte har engasjert seg i forskjellige ting som omhandler kvinnekamp, men at hun ikke har vært så påkoblet den norske bevegelsen. Ofte synes hun hovedsakene i de norske parolene blir for snevre, sammenlignet med utfordringer kvinner støter på internasjonalt.

– Du finner ikke meg under tvillingabort-fanen for å si det sånn, sier hun.

Du finner ikke meg under tvillingabort-fanen for å si det sånn — Anette Løken Jahr

Årets hovedparole finner derimot støtte hos barnebokforfatteren.

– Kvinners kamp i Iran engasjerer meg voldsomt, det slår meg nå at jeg burde gått i toget.

LIKESTILLING: David Andre Østby mener det er viktig å løfte fram likestilling. Han er selv glad for å være i en kirkelig sammenheng hvor menn og kvinner er likestilt. – Det har ikke alltid vært sånn i frikirken i Norge, poengterer han. (Foto: Morten Marius Larsen)

Sanger, låtskriver og lovsangsleder i Filadelfiakirken Oslo, David André Østby, omtaler 8. mars som en viktig dag for å løfte frem kvinners rettigheter og likestilling. På tross av dette har han ikke selv planer om å gå i tog.

– Nei det har jeg ikke, jeg har ikke pleid å gå i det.

Han sier det fortsatt er en vei å gå for å oppnå likestilling mellom kvinner og menn på alle områder, uten at han nevner noen konkrete eksempler på hvilke områder dette gjelder. Sin egen arbeidsplass omtaler han derimot som veldig likestilt.

– Jeg er veldig glad for å være i en kirkelig sammenheng hvor menn og kvinner er likestilt, det har ikke alltid vært sånn i frikirken i Norge.

[ Anmeldelse: Forfatterne har gjort en god jobb med faktadelen, men teologien i denne boka blir rett og slett for tannløs. ]

En festdag

For sanger Hanne Krogh har 8. mars en funksjon på to ulike plan.

– Det er en dag hvor man kan man kan løfte saker frem, men også en dag hvor man feirer de som gikk i bresjen ved å slåss for kvinners rettigheter.

At man ikke må glemme å også feire kvinnedagen er noe hun vektlegger.

– Det er en dag vi burde feire de som risikerte noe ved å kjempe for våre rettigheter. En dag vi burde heise flagg og rope hurra for disse kvinnene!

Videre sier hun at dagen egentlig kun handler om en eneste ting.

– Man kan snakke om en rekke ulike kampsaker, men til syvende og sist handler det om en tilgrunnliggende ting: nemlig likeverd. Det er ordet som står igjen.

[ Midt i Bobbysocks-kaoset blei ateisten Hanne Krogh kristen: ]

Kvinnehelse

Av forfatter og litteraturprofessor Janne Stigen Drangsholt trekkes kvinnehelse som et viktig tema for årets 8. mars. Hun mener dette er et tema det prates altfor lite om.

– Dette er noe man har hatt altfor lite fokus på gjennom mange år, det er en del sykdommer som rammer kvinner spesielt som ikke forskes nok på.

Som et konkret eksempel trekker hun frem endometriose, en sykdom som ifølge Norsk Elektronisk Legehåndbok rammer hele 6-10 prosent av alle kvinner.

Samtidig er hun i likhet med Hanne Krogh også opptatt av at 8. mars er en dag man må huske å feire, og at dette ikke kun gjelder kvinner:

– Alle bør delta i feiringen, menn, kvinner, gamle og unge!

KVINNEHELSE: Forfatter og litteraturprofessor Janne Stigen Drangsholt trekker frem kvinnehelse som et viktig tema for årets 8. mars. Hun mener dette er et tema det prates altfor lite om. (Caroline Teinum Gilje)

[ Espen Lervaag har et viktig spørsmål å konfrontere Gud med ]

Kampen fortsetter

Komiker og manusforfatter Espen Lervaag er klar på hva han skriver opp på sin fane: «At vi holder på med dette fortsatt, er synd».

Han mener det viktigste med dagen er at vi blir bevisst på at det fortsatt er en forskjell, og at vi ikke skal gi oss med kampen enda.

– Som pappa til en liten jente jobber jeg for at forskjellene skal bli endra mindre når hun blir stor.

Tut-tut, toget går. Skal Lervaag delta?

– Dessverre ikke denne gangen, men jeg har gått ved flere anledninger tidligere.

---

Kvinnedagen

Hvert år den 8. mars markeres den internasjonale kvinnedagen.

Kvinnedagen er en internasjonal demonstrasjonsdag som brukes til å markere kvinners kampsaker og rettigheter.

Kvinnedagen ble innstiftet i 1910 på initiativ av den tyske feministen og sosialisten Clara Zetkin.

I Norge ble dagen for første gang markert i 1915.

Kilde: Store Norske Leksikon

---