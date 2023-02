Få nyhetsbrev fra Vårt Land. Meld deg på her !

– Jeg advarte forlaget mitt om at hvis de senere endrer så mye som et komma i noen av bøkene mine, kommer de ikke til å få et eneste til ord fra meg. Aldri! Noen gang!

Det skal Roald Dahl ha sagt i et lydopptak omtalt av The Guardian. Uttalelsen kom i en samtale mellom hovedpersonen selv og den britisk-irske kunstneren Francis Bacon, da sistnevnte gjestet Dahls hjem i Buckinghamshire i 1982.

– Hvis det skjer etter min bortgang, håper jeg mektige Thor slår hodene deres hardt med Mjølner. Ellers vil jeg sende «den kjempestore krokodillen» for å sluke dem, sier Dahl i opptaket.

Den kjempestore krokodillen (1978) var Dahls åttende barnebok. Den handler om en sulten krokodille som lever «i den bruneste og skitneste elva i Afrika». I opptaket istemmer samtalepartner Bacon forfatterens synspunkt: «En kunstners originalverk kan ikke under noen omstendigheter endres etter hans død».

Stor ståhei

Dahl fikk det åpenbart ikke som han ville. Det britiske forlaget Puffin skapte store overskrifter da de nylig annonserte en rekke endringer i flere av den populære barnebokforfatterens verker. De vil gjøre fremtidige utgivelser av Dahls bøker mer inkluderende og mindre støtende, og hyret sensitivitetslesere for å bearbeide originaltekstene.

Bearbeidelsene har blant gjort at «feit» og «stygg» ikke lenger skal brukes for å beskrive noens utseende. I tillegg har kjønnsnøytrale begreper erstattet «kvinner» og «menn» i flere bøker.

«Når man publiserer en ny utgave av en bok som ble skrevet for lenge siden, er det ikke uvanlig å gå gjennom språket og også endre andre ting», het det i en uttalelse fra rettighetshaver Roald Dahl Story Company – som i 2021 ble kjøpt av Netflix.

De varslede endringene fikk mange til å reagere. Salman Rushdie fordømte det han selv omtaler som «absurd sensur», mens skribent- og ytringsfrihetsorganisasjon Norsk PEN slo «full alarm». Det førte også til at en rekke norske forfattere kontaktet sine forlag for å sikre seg mot fremtidige endringer, mens Vårt Lands kulturredaktør Thomas Espevik frykter at vi mister «et innblikk i verden slik den så ut før».

Gyldendal, Dahls norske forslag, uttalte først at de ville følge opp de språklige «oppdateringer, justeringer og modernisering» i tråd med rettighetsforvalterens grep. Men etter en presisering om at endringene var tiltenkt det britiske markedet, uttrykte forlaget skepsis og avviste at de ville ta inn alle endringene.

To bøker

Etter den massive kritikken, varslet Puffin fredag at de også vil gi ut en samling med Dahls originaltekster slik at leserne selv kan velge hvilken versjon av Dahls barnebøker de vil lese.

I dag annonserte forlaget at de planlegger å gi ut «The Roald Dahl Classic Collection», for å beholde forfatterens originale tekster på trykk og tilby leserne et valg mellom begge alternativene.

