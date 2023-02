Anna Fiske ble glad i Jesus da hun tegnet ham i «Barnebibelen». Nå er boka prisnominert

Få nyhetsbrev fra Vårt Land. Meld deg på her !

Barnebibelen er blant de nominerte bøkene til Kulturdepartementets priser for barne- og ungdomslitteratur. Boka, skrevet av Alf Kjetil Walgermo og illustrert av Anna Fiske, er en av tre utgivelser som kan få illustrasjonsprisen.

«I et fargerikt visuelt uttrykk, fylt med et mangfold av ulike mennesker, fremstår Barnebibelen som noe annet enn tidligere barnebibler», heter det i juryens begrunnelse.

For Anna Fiske var nettopp dette sentralt.

– At alle mulige mennesker skal kjenne seg igjen i tegningene mine, er alltid viktig for meg. Og så ville jeg at dette skulle være en lys og fargerik bok, og ikke så mørk og grå. Jeg ville beholde mitt eget visuelle univers, sier hun til Vårt Land.

Fiske forteller at det var sentralt at Jesus ikke «ble en hvit mann med langt hår».

– Min Jesus er litt mindre, litt rundere og lysebrun. Jeg ble veldig glad i ham og alt han stod for mens jeg tegnet, og ble veldig trist da jeg skulle tegne at han døde. Da satt jeg her med sorg, «å nei, skal han dø!», humrer hun.

---

Kulturdepartementets priser for barne- og ungdomslitteratur

Et knippe litterære priser utdelt av Kulturdepartementet siden 1948. Norsk barnebokinstitutt har de siste tjue årene administrert prisutdelingen.

Syv kategorier: litteraturprisen, bildebokprisen, fagbokprisen, tegneserieprisen, debutantprisen, illustrasjonsprisen og oversetterprisen.

Årets priser (for bokåret 2022) deles ut av kultur- og likestillingsminister Anette Trettebergstuen fredag 24. mars.

---

Drømmejobben

For Fiske var det viktig å gjøre detalj-research før hun tok fargestiftene fatt. Hun brukte blant annet mye tid på gamle malerier med bibelske motiv.

«Barnebibelen» er utgitt på forlaget Samlaget. (Samlaget)

– Jeg forsket mye på hvordan man levde, hva man spiste, hva man hadde på seg, hvilke blomster som vokste. På den måten kom jeg tettere på livene til menneskene jeg skulle tegne.

Den prisvinnende og produktive illustratøren kommer ikke fra noe kristent hjem og hadde ikke noe forhold til barnebibler før Barnebibelen ble til. Hun tror det var en fordel at hun ikke hadde hodet fullt av bilder, men i stor grad kunne forme sine egne.

– Det er den ultimate illustrasjonsjobben å få illustrere Bibelen. Det er en tykk bok med mange historier – det er så mye å ta av.

Forfatter Alf Kjetil Walgermo jobber som journalist i Vårt Land. Han har ikke vært involvert i denne saken.

