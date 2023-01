Få nyhetsbrev fra Vårt Land. Meld deg på her !

Ideen dukket egentlig opp i fjor, røper Maija Skille. Hun er sanger, pedagog og korleder, og ble kontakt av Kirsten Linn Falck som jobber med tilrettelegging for mennesker med demens i Levanger.

Spørsmålet? Om de ikke skulle starte et korarbeid for denne målgruppen her i småbyen ved Trondheimsfjorden.

Så kom NRK-serien «Demenskoret». Skille slukte den på rekordtid. Denne gangen lot hun ikke ideen bli liggende. «Hva om jeg rett og slett starter et demenskor, da?» skrev hun på Facebook.

Kort prosess

Responsen var enorm. Men den ble desto større da hun tre dager senere la ut informasjon om påmelding.

I løpet av den korte tiden hadde Skille fått med seg Ola Wist Holmen som pianist, og musikkterapeut Camilla Erlandsen Bergen som rådgiver, i tillegg til Falck, som har helsefaglig ekspertise.

– Og plutselig hadde vi fullt kor! Da søkte vi etter frivillige, og nå har tretti personer meldt seg, forteller Skille ivrig over telefon fra Trøndelag.

1. februar starter det nye koret opp. Navnet er Tiramisú, og det består av femten medlemmer, som hver har med seg en ledsager som også synger. Gjennom en spleis-aksjon har de så langt fått inn 30.000 kroner til å drifte det. I tillegg begynner sponsorbidrag både fra offentlige og private å komme inn.

– Vi har ikke all finansiering på plass, men jeg har stor tro på at folk vil støtte dette, og målet er at vi skal kunne drive dette gjennom mange år, sier Skille.

---

Demenskoret

NRK-serie som følger et kor bestående av 15 personer med demens fram mot en konsert på Chat Noir.

Serien har fått svært høye seertall. De første episodene er i snitt sett av 732.000 personer.

Serien tematiserer hvordan musikk kan heve livskvaliteten hos mennesker med demens.

---

Vil gjøre som på NRK

Flere har tatt kontakt med Norges Korforbund i kjølvannet av NRK-serien, forteller pressekontakt Gerd S. Byermoen i Norges Korforbund.

Hun sier NRK-serien har stor betydning når det gjelder bevisstheten om hvilken rolle sang kan spille i folks liv. Samtidig påpeker hun at det kan være krevende å organisere lignende lokale tilbud, fordi det trengs både faglige og økonomiske ressurser.

Korforbundet oppfordrer nå norske kommuner til å øremerke midler til dette arbeidet. De mener kommunen bør være initiativtaker og legge til rette for demenskor med alt det innebærer.

Tilbyr kursing

Nå forsøker Korforbundet sammen med Senter for forskning i musikk og helse (CREMAH) ved Norges musikkhøgskole å kartlegge hva som allerede finnes av kor for mennesker med demens, men de søker også kontakt med mennesker som eventuelt kan ha lyst til å starte slike kor der det ikke finnes.

Det er CREMAH som gjennomfører studien «Demens, kor, livskvalitet», som omtales i NRK-serien.

PROGRAMLEDER: Ingrid Gjessing Linhave leder programmet, der 15 mennesker med demens øver fram mot en konsert på Chat Noir. (Julie Marie Naglestad/Julie Marie Naglestad/NORDISK BANIJAY/NRK)

Karette Stensæth som er professor og leder for CREMAH, har dette rådet til de som nå er blitt inspirert av serien:

– Vi er opptatt av at dette må bli varige tilbud. Og det som ser veldig lett ut på TV, fungerer jo av en grunn. Det er både fint og lurt om de som starter nye kor tar i bruk fagkunnskap om demens og musikkterapi, sier hun.

NMH inviterer derfor til et kurs med temaet korledelse for mennesker med demens. Det finner sted søndag 17 mars.

Og hvis viljen til å starte kor er der, er det mange som kan få til mye, mener Stensæth.

– Og ikke minst er det behov det. Per i dag finnes det altfor få slike tilbud.

– Kom i gang!

Maja Skille sier dette til andre som har lyst til å starte demenskor: Grip momentumet.

– Har du en idé, og har du et hjerte for dette? Det viktigste er bare å komme i gang! oppfordrer hun.

KORLEDER: Maija Skille (Privat)

– Har du noen råd på veien?

– Hvis du er en sånn som meg, har musikkutdanning og er vant til å skape din egen arbeidsplass, så vil jeg bare si: Tenk på hvem du har i nettverket ditt? Knytt til deg en pianist og en musikkterapeut, eller andre med helsefaglig bakgrunn. Sørg for at det faglige er på plass, men hold gruppa liten og effektiv. Da blir det ikke for tungrodd, og ballen ruller lett videre av seg selv.

– Hvilke forventninger har du til første øvelse?

– Jeg har hatt mye allsang på eldresentre, og ser klart virkningen av sang. Det er den største gaven i livet å få være med på noe sånt, og jeg gleder meg til å komme i gang.

