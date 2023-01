Mel Gibson med Passion of the Christ-oppfølger: – Tidenes største superhelt

Mel Gibsons nye film tar for seg dagene mellom korsfestelsen og oppstandelsen, melder Dagen. Opptakene er planlagt til våren, det melder Premier Christian Media.

Filmen er en oppfølger til Gibsons film om Jesu lidelseshistorie, The Passion of the Christ, fra 2004. Filmen som tar for seg Jesu siste tolv timer hadde dialog på hebraisk, latin og rekonstruert arameisk.

Den ble tatt godt imot av noen for å rette oppmerksomhet mot Jesu lidelse og død, men fikk også kritikk fordi flere filmen brukte for mye vold og avvek for mye fra evangeliene, skriver Dagen.

Den nye filmen har fått tittelen Passion of the Christ: Resurrection.

PASJONEN: Filmen fra 2004 handlet om Jesu lidelse de tolv siste timene før han døde. Oppfølgeren vil ta for seg dagene mellom korsfestelsen og oppstandelsen. (MASSIMO SAMBUCETTI/AP)

– Tidenes største film

Jim Caviezel, som spilte Jesus i Passion of the Christ gjentar rollen i den nye filmen. I et intervju med nettstedet Breitbart har Caviezel uttalt at oppfølgeren vil bli «tidenes største film.»

I samme intervju sier skuespilleren at han har slitt med å få roller etter han spilte Jesus i 2004, og at han tror Hollywood kvier seg med å lage religiøse filmer.

– Slike filmer kan ikke lages nå. Filmene de vil lage er Marvel-filmer. Man får se Superman. Man får ikke se Jesus. Jeg fikk sjansen til å spille tidenes største superhelt.

