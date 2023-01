Få nyhetsbrev fra Vårt Land. Meld deg på her !

Det er ikke bare de store festivalene som byr på nyskrevet kirkemusikk. Også i Sandefjord, Levanger, Kristiansund og Arendal byr året på musikk som ingen har hørt før.

SKRUK feirer 50 år, mens Stavanger kirkesangforening runder 90 med 25 kor i stor feiring. I Nykirken i Bergen starter de opp et tilbud der alle kan være med fra første torsdag i januar. Prosjektkor er det foreløpige navnet. Dirigent er Carsten Dyngeland, som etter sigende kan få vakker klang ut av de fleste.

I Fredrikstad har Egil Hovlandfestivalen fått nytt navn og er flyttet fra høst til påske. Kirkemusikk Fredrikstad er det nye navnet på festivalen. Den gjennomføres i år som en påskefestival med 15 hovedarrangement.

Et utvalg

I Sandefjord kunst- og kulturkirke ser man fram til neste års 25 årsjubileum av MiSK – Musikk i Sandefjord kirke. De få konsertene som er med i denne årsoversikten er et utvalg av de mellom 80 – 100 konsertene i regi av MiSK i løpet av året. Det får illustrere at det foregår mye mer enn denne oversikten viser.

Også i år blir Oslo Internasjonale Kirkemusikkfestival delt i to. Både i mars og i september dominerer festivalen med sine mange kirkemusikalske uttrykk. For flere av festivalene som for eksempel Norsk Orgelfestival og Drammen Sacred Music Festival er programmet ikke fastlagt.

En oversikt over årets kirkemusikalske begivenheter kan derfor vanskelig bli fullstendig så tidlig på året. Fortsatt venter mange på svar om offentlige støtte til sine planer. Denne oversikten baserer seg på informasjon vi har innhentet fra domkantorer, bispedømmenes kulturrådgivere og andre sentralt plasserte aktører i Musikk-Norge. Kalenderen vil bli oppdatert.

Januar

5. januar: Kristiansand domkirke. Vinterfestspill. «To ganger amen». Med Olivier Messiaen fra død til liv. Kristiansand domkirke. Medvirkende Tuulia Ylönen, klarinett, Mark Gothoni, fiolin, Øyvind Gimse, cello og Yejin Gil, Klavér.

6. januar: Storetveit kirke, Bergen. Draumkvedet ved folkemusiker og kveder Unni Løvlid og organist Vemund Olav Aukrust.

6. – 7. januar: Bardu kirke og Nordreisa kirke. Bachs nyttårsfest med utdrag fra Juleoratoriets seks kantater. Vocal Art, Vokal Nord og Brøstadbotn barokk.

8. januar: Mandal kirke. Nyttårskonsert med Mandal Byorkester.

8. januar: Kulturkirken Jakob, Oslo. Draumkvedet med ny musikk av Unni Boksasp.

11. januar: Nordlandet Kirke, Kristiansund. Draumkvedet med ny musikk av Unni Boksasp.

15. januar: Strømsø kirke, Drammen. Konsert med Hilja i anledning Klimafestivalen §112.

25. januar: Kaneborgen kirke, Harstad. Vinterreisen av Franz Schubert. Erlend Tvinnereim, tenor og Bendik Båtstrand, klaver

26. januar: Sagene kirke, Oslo. Årets første av månedlige Lysvesper med Tord Gustavsen.

29. januar: Kulturkirken Jakob, Oslo. Jakobmessene starter opp. Årets tema i Kulturkirken er «Trass»

29. januar: Nykirken, Bergen. Syng-med-oss-konsert med nystartet prosjektkor.

29. januar: Bragernes kirke, Drammen. Bragernes Sound of Music med Bragernes kirkes jentekor og aspirantkor.

AMEN: Olivier Messiaen skrev «Kvartett til tidenes ende» i konsentrasjonsleir i 1941 og «Visjoner over Amen» i 1943 i takknemlig overraskelse over å fortsatt være i live. (Vinterfestspillene)

Februar

4. februar: Kulturkirken Jakob, Oslo. Bassist og komponist Jo Berger Myhre framfører «Unheimlich Manoeuvre».

5. februar: Bodø domkirke. Bodø domkor & Magnolia Jazzband runder av Bodø Jazzopen med gospeltoner og hymner.

9. og 10. februar: Grimstad kirke. «Messe for en såret jord» av Erik Hillestad og Ketil Bjørnstad, framført av koret Koralis.

12. februar: St. Petri kirke, Stavanger. Salmefest i anledning 90 års jubileet til Stavanger kirkesangforbund. 400 kormedlemmer i 25 kor deltar. Pauker, messingblåsere og orgel.

SALMEFEST: St. Petri kirke i Stavanger samler til 90 års jubileum for Stavanger Kirkesangforbund. (Wikimedia Commons)

14. – 16. februar: Sandefjord kunst- og kulturkirke. Mozarts Rekviem med elever fra Sandefjord videregående skole.

17. februar: Greverud kirke, Nordre Follo. Konsert med SKRUK.

22. februar: Bragernes kirke, Drammen. Evensong og askekors. Bragernes kirkes guttekor.

26. februar: Lyngen kirke. Innvielse av nytt orgel; 24 stemmer, to manual og pedal, levert av Ryde & Berg Orgelbyggeri.

Mars

11. – 19. mars: Oslo Internasjonale Kirkemusikkfestival.

11. mars: Åpningskonsert: Wienerklassisk festaften med Wiener Sängerknaben.

GUTTEKOR: Wiener Sängeknaben åpner kirkemusikkfestivalen i Oslo. (Lukas Beck)

11. mars: Nidarosdomen. Orgelkonsert med stumfilmfremvisning; Mattias Wager improviserer på Steinmeyerorgelet.

11. mars: Østre Porsgrunn kirke. «Sibelius- konsert» ved Telemark Symfoniorkester. Sibelius 2. symfoni.

12. mars: Oslo domkirke. Det estiske vokalensemblet Vox Clamantis og dirigent Jaan-Eik Tulve.

15. mars: Oslo domkirke. Orgelkonsert med Christian Schmitt.

16. – 17. mars: Nidarosdomen. Matteuspasjonen av J S Bach, med Nidaros domkor, Nidarosdomens Oratoriekor, Nidarosdomens jentekor, ensemblet Oslo415 og solister, dirigent domkantor Karen Haugom Olsen.

18. mars: Oslo domkirke. Marcus Paus: «The Beauty that still remains». Det Norske Jentekor og Kringkastingsorkesteret. Daniela Musca, dirigent.

18. – 30. mars: Sandefjord kunst- og kulturkirke. Påskefestival «Mens vi venter på våren».

19. mars: Stavanger domkirke. Gloria og Halleluja, musikk av Vivaldi Grieg og Nystedt, Stavanger domkirkes gutt og pike kor, Katedral ensemble.

19. – 21. mars: Narvik, Harstad og Finnsnes kirke. Verdens nordligste og Norges eneste Bachfest. «Am Abend aber desselbigen Sabbats», Orkestersuite No. 1, Missa brevis BWV 235.

19. mars: Oslo domkirke. Urframføring av Håkon Daniel Nystedts «Stabat Mater». Oslo Kammerkor. Ditte Marie Bræin og Karen Mathilde Heier Hovd (solister).

URFRAMFØRING: Håkon Daniel Nystedts «Stabat Mater» framføres for første gang av Oslo Domkor. (Erlend Berge)

18.–26. mars: Kirkefestuke i Molde.

21. mars: Røbekk kirke, Molde. Kammerkonsert der Dirk Hauenschild synger Brahms lieder, og sang og Gro Merethe Hjertvik spiller musikk av Clara Schumann.

22. mars: Lyngdal kirke. «Et Lister uten fattigdom» ved Blå Kors og Jan Eggum. Menighetskoret «Salt» deltar. Dirigent Margot Kiis.

25. mars: Nidarosdomen. Magnificat, konsert med Nidarosdomens Jentekor

26. mars: Molde domkirke. Daniel Herskedal, Gjermund Larsen og Magnus Myhre framfører nyskrevet musikk for orgel, tuba og fele.

26. mars: Sandefjord kunst- og kulturkirke. Ragnar Søderlinds Pasjonskantate for mezzosopran, baryton, kor og orkester. Medvirkende er Lucia Cervoni, Trond Halstein Moe og Sandefjord kammerkor med sammensatt orkester. Koret framfører også G. Allegris «Miserere mei, Deus».

26. mars: Fridalen kirke, Bergen. Urframføring av «Eselet»: Pasjonsspill skrevet av Knut Vaage og Bjørn Sortland på bestilling av Collegium Vocale Gutter. Fremføres av Collegium Vocale Gutter, Jenter og Ung.

28. mars: Dale kyrkje, Fjaler. Solidaritetskonsert med kyrkjekoret Cantus, Fjaler kulturskule og United World College.

30. mars: Oslo domkirke. «Out of Darkness». Komponert av Torbjørn Dyrud. Oslo Domkor, musikere og skuespiller.

30. mars: Bodø domkirke. Joseph Haydns oratorium Skapelsen med Bodø Domkor, Arktisk Filharmoni, solister og dirigent Jean Thorel.

[ Brødrene Ydstebø synger bedehussang: «Sangskatten står jo i fare for å forsvinne» ]

April

1. april: Oslo domkirke. «Out of Darkness». Komponert av Torbjørn Dyrud.

2. april: Dale kyrkje, Fjaler. Arktisk salmekonsert med Ivar Jarle Eliassen (orgel) og Sunniva Håkestad Eliassen (song).

2. april: Bergen domkirke. Bergen Domkor: «Out of Darkness» av Torbjørn Dyrud

5. april: Fredrikstad domkirke. Johannespasjonen av JS. Bach for tre musikere. Et bestillingsverk til Bachfest Leipzig under pandemien. Med Benedikt Kristjànsson, tenor, Elina Albach, orgel/cembalo, Philipp Lamprecht, slagverk.

PASJON: Den islandske tenoren Benedikt Kristjànsson er blant de tre musikerne som framfører Johannespasjonen i en nedstrippet versjon. (Petra Hajská)

6. april: Fredrikstad domkirke. «Hymns of Passion». Øyvind Kristiansen og Jonas Kilmork Vemøy.

6. april: Glemmen kirke, Fredrikstad. Egil Hovlands Job suite nr. 2. Guttorm Guleng, orgel. Lars Tore Bøe, resitasjon.

7. april: Stavanger domkirke. Stabat Mater Musikk av Arvo Pärt, Reinberger og Bach Stavanger katedralsangere og Stavanger katedral ensemble

10. april Oslo domkirke. «Sing-along-konsert» med Oslo domkor, orkester og solister.

14. – 19. april: York, England. Norsk kirkekorfestival i regi av Norsk Kirkesangforbund.

15. og 16. april: Levanger kulturkirke. Händels Messias med Innherred Oratoriekor dirigert av Erling Neergård.

16. april: Strømsø kirke, Drammen. Trond Kallevåg og Marcus A. Berg: «Odyssé». En musikalsk reise til verdensrommet.

21. april: Volda kyrkje. Konsert med SKRUK.

[ John Cage lagde musikk som fikk oss til å tvile på våre egne ører. ]

Mai

7. mai: Trefoldighetskirken i Arendal. «Jubileumskonsert Arendal by 300 år». Nyskrevet verk «Horisont» av komponist Eirik Dørsdal. Med Eirik Dørsdals kvintett og Trefoldighet Kantori.

Kaneborgen kirke, Harstad. Konsert med klassisk kirkemusikk transkribert for to trøorgler og en sanger. Konserten er en del av Harstadserien.

26. – 29. mai: Tanum kirke, Bærum. «Dype åndedrag». Svein Tindberg og Tord Gustavsen i nytt samarbeid om Salomos høysang.

Barytonsanger Aleksander Nohr framfører den ukrainske komponisten Valentin Silvestrovs syklus «Silent Songs»

[ Leif Haaland brast i gråt da han fant sine gamle lovsanger i kjelleren. ]

Juni

3. juni: Nidarosdomen. Nidaros Guttekor konsert sammen med Stuttgarter Hymnus Chorknaben.

3. juni: Grieghallen Bergen. Festspillene. Verdis Rekviem. 300 musikere og sangere fra Bergen Filharmoniske Ungdomsorkester og Bergen Filharmoniske Orkester, Edvard Grieg Ungdomskor og Edvard Grieg Kor.

11. – 16. juni: Tromsø domkirke. I forbindelse med 160-årsjubileum for det historiske Claus Jensen orgelet arrangerer Domkirken musikk «Festival Orgel pluss»,

27. juni – 3. juli: Risør kammermusikkfest. Programmet er ikke klart.

28. juni – 2,. juli: Musica Sacra sommerkurs. Sund folkehøgskole i Inderøy, Trøndelag.

[ Dette er Norges 12 beste kristenband ]

Juli

19. juli: Molde Jazzfestival. Molde domkirke. «Horta» med Elias Akselsen, Stian Carstensen og Ola Kvernberg.

28. juli: Åpningskonsert for Olavsfest 2023. Et møte mellom Frode Fjellheim og SKRUK, mellom samisk musikk, salmer og toner fra bedehuset.

September

2. september: Oslo domkirke. Oslo Internasjonale Kirkemusikkfestival. Jordi Savall, Hespérion XXI.

3. september: Sofienberg kirke, Oslo. Verk av Joseph Haydn og Aulis Sallinen. Den danske akkordionisten Andreas Borregaard i samspill med musikere fra Ensemble Allegria

5. september: Oslo domkirke. «Iran gjennom musikk og poesi». Marjan Vahdat og Tord Gustavsen.

6. september: Trefoldighetskirken, Oslo. Koret Tenebrae framfører musikk av Bach og MacMillan. Dirigent Nigel Short.

7. september: Oslo domkirke. Urframføring av Bjørn Morten Christophersens «Credo, et credis».

Bjørn Morten Christophersen CREDO: Bjørn Morten Christophersens CREDO, ET CREDIS er bestilt av Oslo Internasjonale Kirkemusikkfestival. Det nye verket settes opp mot Credo-komposisjoner av andre komponister: Giovanni Palestrina, Arvo Pärt, Frank Martin og Einojuhani Rautavaara. (Erlend Berge/Erlend Berge)

10. – 17. september: Stavanger. Norsk Orgelfestival.

16. – 24. september: Drammen Sacred Music Festival

16. september: Festspela i Geiranger. Kirkekonsert.

17. september: Festspela i Geiranger. Festspelgudstjeneste.

17. september: Molde domkirke. Møre bispedømme feirer 40 år. Jubileumsgudstjeneste med flere kor.

20. – 24. september: Festspillene i Kristiansund. Årets tema er stemmer. Åpningskonserten i Kirkelandet kirke. Urframføring av bestillingsverk av Eva Holm Fosnes.

20. – 24. september: Kulturkirken, Jakob. SKRUK feirer 50 år. Konserter også i Moss og Drammen.

20. – 24 september: Bergen kirkeautunnale, festival for kirkemusikk.

23. september: Bergen domkirke. Hans-Ola Ericsson fremfører Olivier Messiaens «Livre du Saint Sacrement».

24. september: Johanneskirken, Bergen. Urframføring av bestillingsverket «To prinsesser» av og med Julian Misic. Et møte mellom vår egen Sankta Sunniva og Anna Komnene fra Makedonia. Makedonske folkemusikere, Schola Sanctae Sunnivae fra Trondheim, Nils Økland, Liv Ulvik med flere.

PREMIERE: Julian Misic har skrevet «To prinsesser» som er et møte mellom vår egen Sankta Sunniva og Anna Komnene fra Makedonia. (Thomas Bjørnflaten/NTB)

Oktober

1. oktober: Levanger kulturkirke. Urframføring. Messe av Wolfgang Plagge.

6. oktober: Tromsø domkirke. Domkoret framfører «Messe Solennelle» av L. Vierne.

29. oktober – 5. november: Tromsø Internasjonale kirkefestival. Nine Songs & Good Thoughts. Konsert med Georg Buljo og Tore Brunborg.

Ensemble Hyperborea: «Wachet Auf»

29. oktober – 5. november: Trondenesdagene. Konserter, seminar, gudstjenester, marked og mye mer.

[ Sondre bratland øver seg på å leve et amputert liv ]

November

3. – 12. november: Sandefjord kunst- og kulturkirke. Kirkefestdager. Urframføring av et nytt bestillingsverk av Hans Mathisen.

4. og 5. november: Oslo domkirke. Mozart: Grosse Messe. Konserter med Oslo domkor, orkester og solister.

5. november: Bergen domkirke. Allehelgenskonsert med norgespremiere på et rekviem av Tigran Mansurian fra Armenia.

11. november: Sandefjord kunst- og kulturkirke. Den sveitsiske komponisten Carl Rüttis rekviem for dobbeltkor, to solister og orkester. Sandefjord kammerkor og Nidarosdomens oratoriekor.

30. og 1. desember: Nidarosdomen. Juleoratoriet av J S Bach, Nidaros domkor, solister, Trondheim Symfoniorkester

[ Et glimt inn i Bachs juleverksted ]

Desember

1. – 3. desember: SKRUK har konserthelg i Bergen og omegn.

8. – 10. desember: Nidarosdomen. Julekonserter med Nidarosdomens guttekor.

10. og 11. desember: Stavanger domkirke. Juleoratoriet av Bach.

16. og 17. desember: Julefryd med Nidarosdomens Jentekor

16. og 17. desember. Oslo domkirke. «Klinge skal et jubelkor», Oslo domkirkes julekonserter med alle domkirkens kor og organister og KORK

28. desember: Nidarosdomen. Orgelkonsert «La Nativité du Seigneur» av Olivier Messiaen–Domkantor Brita Sjöberg, orgel

---

Urframføringer

Draumkvedet med ny musikk av Unni Boksasp.

Messe av Wolfgang Plagge.

Tord Gustavsen og Svein Tindberg med Salomos Høysang.

Sandefjord. Nytt bestillingsverk av Hans Mathisen.

«To prinsesser» av Julian Misic.

Bestillingsverk av Eva Holm Fosnes.

Bjørn Morten Christophersens «Credo, et credis».

«Horisont» av komponist Eirik Dørsdal

Daniel Herskedal, Gjermund Larsen og Magnus Myhre nyskrevet musikk for orgel, tuba og fele.

Håkon Daniel Nystedts «Stabat Mater».

Orkestrert versjon av Marcus Paus’ «The beauty that still remains» .

«Eselet»: Pasjonsspill skrevet av Knut Vaage og Bjørn Sortland.

---