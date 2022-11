Få nyhetsbrev fra Vårt Land. Meld deg på her !

Mens julebordsesongen står for døra og de fleste av oss må ta aktive valg med hensyn til alkohol, kommer nyheten om nok en profilert person som skylder på fylla for at han har kommet med rasistiske utsagn.

Komikeren Atle Antonsen innrømmer at han på en bar har sagt til forfatter Sumaya Jirde Ali at hun var for mørk til å være der.

«En full komiker som lirte av seg dumme ting. Jeg har aldri tenkt at det kunne være mulig for meg å være rasistisk», skriver Antonsen på Facebook. Han sier han må revurdere sin holdning til alkohol.

Ikke et rasistisk gen

Parallellene til dommen mot TV-profilen Bernt Hulsker er mange. Hulsker ble 13. oktober dømt til 18 dagers betinget fengsel for hatefulle ytringer. På et julebord i fjor sa han «jævla neger» og «hvordan kan du be en hvit mann om å gå ut?» til en dørvakt.

«Jeg drakk altfor mye og oppførte meg som en idiot. Jeg sa ting jeg på ingen måte mener. Det finnes ikke et eneste rasistisk gen her hos meg», forklarte Hulsker etterpå.

Gangbar unnskyldning

Flere har gjort seg morsomme over at komikeren Atle Antonsen har samme initialer som Anonyme Alkoholikere. Når høyprofilerte kjendiser oppfører seg idiotisk, er fallhøyden større enn når andre gjør det.

Samtidig er det ikke tilfeldig når uttrykket «fylla har skylda» er blitt et begrep som de fleste nordmenn kjenner. Mange velger å se på fyll som en legitim forklaring eller en gangbar unnskyldning.

Det er det ikke. Egentlig er det motsatt. Å drikke så mye at man mister dømmekraften er faktisk et uttrykk for at man har dobbelt dårlig dømmekraft. Det gjør ikke ting bedre. Det gjør ting verre.

Alkohol

Tall fra FHI viser at 85 prosent av alle nordmenn drikker alkohol. 35 prosent drikker ukentlig.

Pandemien førte til at de som fra før hadde et lavt konsum, drakk mindre. Mens de som fra før hadde et høyt konsum, drakk mer.

Indre opprydning

Når alkoholen kobler ut selvsensuren, avsløres det fort hva bevisstheten normalt klarer å overstyre fra underbevisstheten. Det nest beste man kan gjøre da er å få kontroll på drikkingen. Det beste er å ta en indre opprydning slik at grumsete holdninger fjernes. Den opprydningen er nok nødvendig også for avholdsfolk.

