MINGLING: På Aschehougs tradisjonsrike hagefest skåler forleggere og kritikere, men til vanlig har de to yrkesgruppene to ulike mål for øyet. – På den ene siden kan forlagene gi et misvisende bilde av anmeldelsen som helhet. På den andre siden kan de inspirere oss anmeldere til å lete etter tydelige dommer, sier NRK-kritiker Knut Hoem. (Foto: Heiko Junge/NTB)