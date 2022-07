---

Uavklart trusselbilde





Det er et spinkelt reisverk av tillit

som skal stables på plass

hver dag.

Tillit til at ingen skal skade gutten din.

Jenta di. Broren din. Bestemora di.

Naboen. Vennen.

Tillit til at de skal få stå opp om morgenen,

strekke seg, spise frokost,

kle på seg

klærne de liker, åpne døra og gå ut.

Og ingen skal dytte dem i ryggen.

Og ingen skal rive verdier ut

av hendene på dem.

Og ingen skal meie dem ned med en bil.

Ingen skal skyte dem i hodet.





Tillit til at broer ikke skal rase sammen.

Til at båter ikke skal kantre.

Til at takstein ikke skal løsne

og falle mot fortauet.

Tillit til at noen tar imot, holder,

blir på stedet, løfter opp,

kommer tilbake.

Tillit til at pulsen til kollegaen din,

blodomløpet til onkelen din,

pusten til kjæresten din,

er så elsket i verden

at tilfeldige medmennesker

(såkalte sivile)

en varm natt i juni

løper rett inn i trusselbildet

for å legge en væpnet desperado i bakken

med bare hendene.

---

Hver uke vil en norsk poet skrive et nyhetsaktuelt dikt for Vårt Land. De fire er Nils-Øivind Haagensen, Sumaya Jirde Ali, Kjersti Bjørkmo og Morten Wintervold. Les mer om poetene og prosjektet her.